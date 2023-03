Skandal erschüttert Russlands Opposition Bittbrief für Oligarchen treibt Keil zwischen die Anti-Putin-Kräfte

Lügner, Feigling, Verräter. Ein Sturm der Entrüstung ist über Leonid Wolkow, einen der engsten Vertrauten des inhaftierten Putin-Kritikers Alexej Nawalny, in diesen Tagen hereingebrochen. Nicht nur für ihn ist er verheerend. Er wirft ein Schlaglicht auf den Zustand der russischen Opposition insgesamt. Der Skandal sei der „wahrscheinlich größte seit Beginn des Krieges“ gegen die Ukraine, urteilte die vom Kreml als „ausländischer Agent“ denunzierte Online-Plattform „The Bell“.

Leonid Wolkow hat kürzlich gemeinsam mit anderen Oppositionellen einen Brief an die EU-Kommission unterschrieben, in dem sie die Aufhebung der Sanktionen gegen eine Gruppe russischer Oligarchen um den Milliardär Michail Fridman erbitten. Die Unterzeichner stellen infrage, dass diese Superreichen „irgendwie mit Putins Regime in Verbindung standen oder für seine Verbrechen verantwortlich gemacht werden sollten“.

Der prominenteste Kopf unter den Lobbyisten ist Wolkow. Er gilt als Nawalnys rechte Hand, seit er 2013 den Wahlkampf leitete, als sich der Putin-Widersacher mit einigem Erfolg um das Amt des Moskauer Bürgermeisters bewarb. Seit zwei Jahren lebt Wolkow im litauischen Exil und leitet von dort aus den internationalen Arm der Stiftung.

Im vergangenen Oktober erschien sein Buch „Putinland – der imperiale Wahn, die russische Opposition und die Verblendung des Westens“. Wolkows Einsatz für die Oligarchen löste Befremden aus, weil mindestens einer von ihnen auf einer Liste von Personen steht, für die die Nawalny-Stiftung bei Kriegsausbruch ausdrücklich Sanktionen gefordert hatte.

Bittere Rache-Aktion

Den Brief an die EU-Kommission öffentlich machte Anfang März Alexej Wenediktow, der frühere Chefredakteur des Radiosenders „Echo Moskwy“. Der Sender gehörte zwar dem Gazprom-Konzern. Wenediktow bemühte sich jedoch, in der Berichterstattung eine gewisse Distanz zum Kreml zu wahren. Inzwischen ist auch „Echo Moskwy“ verboten.

Die Nawalny-Stiftung hatte vor einigen Wochen in einer ihrer Recherchen schwere Vorwürfe gegen Wenediktow erhoben. Seine Familie solle Millionen an Aufträgen des Moskauer Bürgermeisters und Putin-Vertrauten Sergej Sobjanin mit der Produktion von Stadtteilmagazinen zu überhöhten Preisen verdient haben.

Die Nawalny-Leute rückten Wenediktow dabei in die Nähe der übelsten Kreml-Propagandisten wie Margarita Simonjan, die Chefin des Fernsehsenders RT. Sie und ihr Ehemann verdienten sich ebenfalls mit Sobjanin-Aufträgen etwas dazu.

Wenediktow schritt nun offenbar zur Rache, indem er den Bittbrief nach Brüssel veröffentlichte. Wolkow leugnete zunächst, dass er unterschrieben habe. Das stellte sich rasch als Lüge heraus.

In dieser Geschichte sehen alle wie Verlierer aus. Kommentar der oppositionellen Online-Plattform „The Bell“

Noch mehr unter Druck geriet der Nawalny-Vertraute, als die Online-Plattform „Meduza“ herausfand, dass Berater des Oligarchen Fridman den Brief aufgesetzt hatten. Der Oligarch führt Klagen vor westlichen Gerichten gegen die Sanktionen. Referenzen von russischen Oppositionellen sollen ihm offenbar helfen.

Nawalnys Stiftung Die Stiftung für Korruptionsbekämpfung hat mit einer Reihe von Dokumentationen die Bestechlichkeit russischer Spitzenpolitiker und Behörden aufgedeckt. Seit Juni 2021 ist sie in Russland verboten mit der Begründung, sie sei eine extremistische Organisation. In den USA ließ sich daraufhin die Anti-Corruption Foundation International registrieren, deren Chef Leonid Wolkow war.

Wolkow wiederum glaubte, sich mit einer Flucht nach vorn retten zu können. Er veröffentlichte ein Schreiben aus dem Oktober vergangenen Jahres und eine Entschuldigung. Schon vor Monaten hatte er demnach um eine Begnadigung für Fridman gebeten. Dies sei „ein schwerer politischer Fehler gewesen“, sagt er heute. Er habe geglaubt, eine Spaltung der russischen Eliten sei möglich, wenn der Westen einen Keil zwischen sie treibe.

„Ich habe mich geirrt“, sagt Wolkow nun – was seine Beteiligung an einem neuerlichen Anlauf in keiner Weise erklärt. Inzwischen hat er bekannt gegeben, er werde „eine Pause“ in seinem gesellschaftspolitischen Engagement einlegen. „In dieser Geschichte sehen alle wie Verlierer aus“, zog die Online-Plattform „The Bell“ ihr Fazit. Und sie meint die russische Opposition insgesamt.

