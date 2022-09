Update „Sie müssen verstehen, dass mein Name Peskow ist“ : Sohn des Kremlsprechers erhält Fake-Anruf von falschem Rekrutierungsbüro

Russland will 300.000 Reservisten einziehen. Das Telefon klingelte auch bei Nikolai Peskow, der aber offenbar nicht in die Ukraine will. Nun äußerte sich sein Vater.