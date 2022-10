Spannungen auf der Halbinsel Nordkorea schickt zwölf Kampfflugzeuge zur südkoreanischen Grenze

Zwölf nordkoreanische Kampfflugzeuge flogen am Donnerstag in die Nähe der innerkoreanischen Grenze. Ersten Einschätzungen zufolge soll es Schießübungen gegeben haben, wie die Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag berichtete. Südkorea schickte als direkte Reaktion 30 Kampfflugzeuge in das Grenzgebiet.

Es ist nicht die erste Provokation: Erst am Morgen hatte Nordkorea ungeachtet starker Proteste seine Serie von Raketentests fortgesetzt und erneut zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung des Japanischen Meeres abgefeuert. Am Dienstag hatte Pjöngjang zudem eine ballistische Mittelstreckenrakete abgefeuert, die - erstmals seit knapp fünf Jahren - über die japanische Inselgruppe geflogen war.

Pjöngjang bezeichnete die Tests als Antwort auf die gemeinsamen Militärübungen Südkoreas und der USA. Zuvor hatte die USA ihren nukleargetriebenen Flugzeugträger „USS Ronald Reagan“ erneut in die Gewässer östlich der koreanischen Halbinsel entsandt. Insgesamt ist es bereits die sechste Rakete, die Nordkorea seit dem 25. September losschickt. Als Antwort schossen die USA und Südkorea am Mittwoch vier Boden-Boden-Raketen in Richtung des Japanischen Meers.

Auf Drängen der Vereinigten Staaten befasste sich der UN-Sicherheitsrat am Mittwoch mit Nordkoreas Raketentests. Pjöngjangs Verbündeter China warf Washington dabei vor, die nordkoreanischen Raketentests provoziert zu haben.

Der Westen dringt schon seit Monaten auf stärkere Sanktionen gegen das kommunistisch beherrschte Nordkorea. Russland und China verhindern das jedoch. Südkorea und die USA befürchten, dass Nordkorea in naher Zukunft erstmals seit 2017 wieder einen Atomwaffentest vornehmen könnte. (AFP, dpa)

