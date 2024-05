SPD-Politiker und Polizist Fiedler im Gespräch „Kürzungen bei der Inneren Sicherheit gefährden unsere Demokratie“

Herr Fiedler, die politisch motivierte Kriminalität hat in Deutschland erneut einen Höchststand erreicht. Wie beurteilen Sie aus Ihrer Erfahrung als Kriminalbeamter diese Zahlen?

Beim Blick auf die Statistik zur politischen motivierten Kriminalität darf man nicht vergessen, dass sie lediglich ein Blick in den Rückspiegel ist. Der Höchststand bezieht sich also auf das Jahr 2023. Die Daten sagen zunächst wenig aus über die Bedrohungslage im Mai 2024 in Deutschland.

Vielmehr zeigt es uns, was letztes Jahr los wahr. Ein Teil der Delikte ist von außen veranlasst. Hier spielte beispielsweise der Terrorakt der Hamas auf Israel und der anschließende Krieg in Gaza eine Rolle. Konflikte aus anderen Teilen der Welt finden sich immer wieder auf unseren Straßen wieder, in Form von Gewalttaten oder Propagandadelikten.

Zur Person Sebastian Fiedler, 53, war ursprünglich Kriminalbeamter in Nordrhein-Westfalen und zudem ehemaliger Vorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter. Sein Ermittlungsschwerpunkt waren Wirtschaftsstrafverfahren. Fiedler ist verheiratet. Für Mülheim sowie Essen-Borbeck sitzt der SPD-Politiker seit 2021 im Bundestag.

Einen weiteren Teil der politisch motivierten Straftaten machen Reaktionen auf inländische Situationen wie die Klimaproteste aus. Die Räumung des Hambacher Forsts führte zum Beispiel zu Straftaten aus dem linksextremen Spektrum.

Zudem interagieren extremistische Strömungen aufeinander, wie etwa kürzlich in meinem Wahlkreis. Dort, in Mülheim an der Ruhr, stürmten Linksautonome eine AfD-Versammlung. Der Blick in den Rückspiegel zeigt sich auch bei den nicht zuordnungsbaren Straftaten: Hier gibt es einen Rückgang, weil die Anti-Corona-Proteste weggefallen sind.

Die Angriffe auf Asylbewerber sind von einem Klima getragen, das die AfD geschaffen hat. Sebastian Fiedler

Straftaten gegen Geflüchtete haben erneut deutlich zugenommen. Die meisten dieser Taten werden dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet. Wie blicken Sie auf diesen Teil der Kriminalität?

Den Anstieg um 75 Prozent bei den Angriffen auf Asylbewerber und -unterkünfte sehe ich mit Sorge. Große Teile dieser Straftaten sind getragen von einem bestimmten Klima, das eine Partei wie die AfD mit ihrer Strategie geschaffen haben.

Dieses ausländerfeindliche Klima wurde so sehr genährt, dass sich Einzelne immer wieder bewogen fühlen, zur Tat zu schreiten. Sie rechtfertigen ihre Taten damit, dass sie alle Schuld bei denjenigen sehen, die zu uns gekommen sind. Von der Wohnungsnot, über den Anstieg bei Straftaten, bis zu finanziellen Schwierigkeiten. An allem sollen die Fremden Schuld sein. Zum Glück darf der Verfassungsschutz die Umtriebe der AfD jetzt offiziell bundesweit beobachten.

Um politische motivierte Kriminalität in Deutschland zu bekämpfen, will Bundesinnenministerin Nancy Faeser Stopp-Signale setzen. Dazu brauche es hohen Ermittlungsdruck und schnelle Verfahren mit spürbaren Konsequenzen. Fallen Ihnen noch weitere Ansätze ein, um politisch motivierte Straftaten einzudämmen?

Wir sind dabei, eine neue Bundesakademie für Prävention und Kriminalwissenschaften aufzubauen. Derzeit wissen wir nicht vollständig, welche Präventionsprojekte es in Deutschland überhaupt gibt. Es gibt keinen Überblick, nicht mal über Projekte in Großstädten. Diese Bundesakademie soll die Ansprechstelle dafür werden, welche Projekte es gibt und welche evaluiert wurden. Sie soll Hilfe bei der Standardisierung leisten und wenn neue Projekte vor Ort implementieren werden sollen.

Bundesfinanzminister Lindner darf in diesem Bereich am Etat des BMI nicht kürzen. Jeder Cent zahlt sich vielfach aus, um Radikalisierung zu verhindern. Sebastian Fiedler

Um dieses Projekt anzustoßen, sind wir darauf angewiesen, dass Bundesfinanzminister Lindner am Etat des BMI nicht kürzt. Wir brauchen diese wenigen Millionen. Jeder Cent in diesem Bereich zahlt sich vielfach aus, um Radikalisierung zu verhindern. Kürzungen bei der Inneren Sicherheit hingegen gefährden unsere Demokratie.

Ansonsten ist es zu 90 Prozent Ländersache, die PMK zu bekämpfen. Die Personalsituation ist dort vielerorts desaströs. Ich kenne das aus meinem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen. Das vorhandene Personal reicht hinten und vorne nicht aus.

Die Grünen im Bundestag haben vorgeschlagen, die Statistik zur Politisch motivierten Kriminalität weiterzuentwickeln und zu präzisieren. Gibt es von Ihrer Seite Kritik an der Erfassung oder der Statistik allgemein?

Die Statistik zeigt nur das, was bekannt ist und nicht die Taten, die sich wirklich ereignet haben. Es gibt ein Dunkelfeld, das man durch zusätzliche Befragungen erhellen müsste. Die Koalition strebt daher eine andere Form der Aufbereitung an. Und zwar einen periodischen Sicherheitsbericht, der die echte Sicherheitslage zeigt, nicht nur die Straftaten, die schon bekannt sind, sondern die generelle Gefährdungssituation.

Ein weiterer Kritikpunkt meinerseits ist, dass sich die Gefahr durch Rechtsextremismus nicht vollumfänglich in der Statistik ablesen lässt. Diese Leute greifen den Staat von innen heraus an. Sie versuchen den Staat in allen Staatsgewalten zu unterwandern oder Regeln zu missbrauchen. Das gilt für das Parlament genauso wie die Justiz und Sicherheitsorgane, einschließlich der Bundeswehr. Die wollen den Staat mit seinen eigenen Mitteln schlagen, missachten die Menschenwürde. Dieses Vorgehen ist exklusiv im Bereich Rechtsextremismus zu verorten.