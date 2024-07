„SPD-Expertise am Hindukusch zerschellt“ CDU und Grüne gegen erneute Botschaftseröffnung in Kabul

Grüne und CDU haben die Forderung aus der SPD zurückgewiesen, deutsche Diplomaten nach Afghanistan zu entsenden und wieder eine Botschaft in Kabul zu eröffnen.

„Ich habe die Forderung, dass wir jetzt diplomatische Beziehungen zu den Taliban aufnehmen sollen, mit Verwunderung und Staunen zur Kenntnis genommen“, sagte Grünen-Chef Omid Nouripour am Montag auf einer Pressekonferenz in Berlin.

Zuvor hatte der außenpolitische Sprecher der SPD, Nils Schmid, in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel einen solchen Schritt befürwortet. „Es ist nicht davon auszugehen, dass die Taliban in absehbarer Zeit ihre Macht wieder abgeben werden“, schrieb Schmid darin.

Durch den Abbruch der Beziehungen zum Land verschlimmere man ungewollt das Elend vor Ort. „Wir müssen unsere Afghanistan-Politik daher überdenken“, forderte der SPD-Politiker.

Dem widerspricht der grüne Koalitionspartner entschieden: „Man muss es so deutlich sagen: Die Afghanistan-Expertise der SPD ist bereits unter Heiko Maas am Hindukusch zerschellt“, sagte Nouripour mit Verweis auf den früheren SPD-Außenminister. Es sei nicht hilfreich, mit einer Terrororganisation Gespräche zu führen und gleichzeitig über Islamismusbekämpfung nachzudenken.

Grüne wollen humanitäre Hilfe ermöglichen

Nouripour vermutet, dass es der SPD in der Sache gar nicht um die Afghanistan-Politik, sondern die Möglichkeit von Abschiebungen in das Land gehe. In Bezug auf Straftäter hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zuletzt gefordert, dass auch Afghanen und Syrer abgeschoben werden sollten.

Es sei „nicht ganz redlich“, wenn man jetzt so tue, als ob man die Menschen in Afghanistan unterstützen wolle, sagte Nouripour. „Wenn man den Menschen in Afghanistan helfen will, muss man dafür sorgen, dass humanitäre Hilfe möglich ist und Hilfsorganisationen dort arbeiten.“

Auch von der Opposition kam Kritik: „Ich halte es für falsch, deutsche Diplomaten nach Afghanistan zu senden und eine deutsche Botschaft in Kabul zu eröffnen, denn dies würde zu einer schrittweisen Anerkennung und Legitimierung der De-facto-Regierung der Taliban in Afghanistan führen. Das würde unseren Sicherheitsinteressen massiv entgegenstehen“, sagte der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter dem Tagesspiegel.

FDP zeigt sich offen für den Vorschlag

Er lobt das Vorgehen des Auswärtigen Amts. Es sei richtig, die Taliban diplomatisch nicht anzuerkennen und auch keine Entwicklungshilfe zu leisten. „Wir haben gesehen, wie im Falle von UNWRA Entwicklungshilfe eine Terrororganisation stützen kann und Terrorstrukturen eher verstetigt werden“, sagte Kiesewetter mit Verweis auf das Palästinenser-Flüchtlingswerk.

Die FDP zeigte sich dagegen offen für Schmids’ Vorstoß. „Ein Vorschlag, der sicherlich diskussionswürdig ist“, sagte der außenpolitische Sprecher der Liberalen im Bundestag, Ulrich Lechte. Man müsse sich leider dauerhaft auf ein Talibanregime in Kabul einrichten.

Doch auch Lechte äußerte Zweifel: „Dennoch ist primär die Frage der Sicherheit für Diplomaten und konsularisches Personal zu klären“, sagte er dem Tagesspiegel. Zudem müsse das Auswärtige Amt erst einmal einen Bedarf für eine Botschaft definieren.

Doch im Ministerium bewertet man die Lage offenbar anders. „Es gibt aktuell keine Pläne, den Botschaftsbetrieb wieder aufzunehmen“, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Über Doha habe man aber punktuelle Kontakte und setze sich insbesondere für die Rechte von Frauen und Mädchen ein. „Die Taliban haben ein menschenverachtendes Regime errichtet, das von keinem Land der Erde als rechtmäßig anerkannt wird“, hieß es aus dem Ministerium. Ein Weg aus der Isolation heraus könne über den UN-geleiteten Doha-Prozess führen, den Deutschland unterstütze.