SPD in der Krise „Olaf weiß, dass er etwas ändern muss“

G-7-Gipfel in Italien, Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz, Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel: Zwischen all diesen Terminen absolviert der Kanzler noch zwei weitere Kurzstreckenflüge, nach Berlin, dann weiter nach Brüssel. Dazwischen, nach dem Schweiz-Aufenthalt und vor dem EU-Gipfel, wird Olaf Scholz an einer Sondersitzung der SPD-Spitze zur Aufarbeitung des Debakels der SPD bei der Europawahl teilnehmen. Die SPD hatte mit ihrer Spitzenkandidatin Katarina Barley 13,9 Prozent – das schlechteste Ergebnis der Sozialdemokraten bei einer nationalen Wahl seit 1887.