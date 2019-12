Auf dem SPD-Parteitag wird unter den Genossen eine Umfrage herumgereicht. Auf nur noch elf Prozent taxiert das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL die Sozialdemokraten, das entspricht einem Minus von drei Prozentpunkten. Was auch noch wichtig ist? Kevin Kühnert stellt die GroKo wieder offen in Frage. Mehr dazu in unserem Liveblog.

Neueste zuerst Redaktionell Neueste zuerst Älteste zuerst Highlights Benjamin Reuter Kühnert nennt GroKo-Aus weiter "ernsthafte Option"

Der neu gewählte Vizevorsitzende der SPD, Kevin Kühnert, drückt bei den geplanten Verhandlungen mit der Union aufs Tempo. Die Gespräche müssten "in einem kompakten Zeitraum stattfinden", sagte er am Samstag den Sendern RTL und n-tv. Es sei "nicht vermittelbar, wenn die Nachverhandlungen zur Halbzeit länger sind als die Koalitionsverhandlungen."



Der SPD-Parteitag hatte am Freitagabend beschlossen, dass die Parteiführung mit CDU und CSU über mehrere Forderungen der SPD verhandeln soll, unter anderem ein Investitionsprogramm, mehr Klimaschutz und ein höherer Mindestlohn. Kühnert sagte, nun würden auch CDU/CSU "mit ein paar Themen kommen, die ihnen wichtig sind". Er glaube aber, dass man das "in einem überschaubaren Zeitraum miteinander besprechen kann".



Der Juso-Chef bekräftigte zudem, dass ein vorzeitiges Aus für die große Koalition weiter möglich sei. Er verstehe die neuen Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans so, dass der Austritt aus der GroKo, "wenn man keine Ergebnisse erzielt, die präsentabel sind, eine ernsthafte Option ist".



Einen sofortigen Ausstieg aus der Koalition hatte der Parteitag abgelehnt. Kühnert, als GroKo-Kritiker bekannt, verteidigte dies. Das Ende hätte sicherlich eine "emotionale Befreiung bedeutet", sagte er in dem TV-Interview. Doch nach einer "kurzen Sekunde des Innehaltens" wären mehr Fragen offen gewesen als zuvor.

| Kein Beitrag vorhanden Stephan Haselberger Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller gibt seine Kandidatur für einen Sitz im SPD-Vorstand auf und tritt im zweiten Wahlgang nicht mehr an. | Benjamin Reuter Spannend, wie Frau Giffey versucht zu erklären, warum gerade ein großer Teil der Prominenz als Beisitzer im 1. Wahlgang durchgefallen ist. Es brodelt also doch. #SPDbpt19 https://t.co/jwEud9M6ox — Julia Grimm on Twitter (@ju_grimm) https://twitter.com/ju_grimm/status/1203277904383221760 | Benjamin Reuter GroKo-Befürworter dominieren neuen Vorstand

Bei den Wahlen zum Parteivorstand sind Bundesaußenminister Heiko Maas und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller durchgefallen. Für Müller stimmten nur 168 Delegierte, für Maas nur 227. Zum Einzug in das Gremium wären 290 Stimmen nötig gewesen. Auch der langjährige Parteivize und frühere Wortführer des linken Flügels Ralf Stegner erreichte mit 165 Stimmen nicht das Quorum.



Gewählt wurden der Staatsminister im Auswärtigen Amt Niels Annen, die Bundestagsabgeordnete und Esken-Vertraute Wiebke Esdar, Familienministerin Franziska Giffey, die Staatssekretärin im Arbeitsministerium Kerstin Griese, der Generalsekretär der Bayern-SPD Uli Grötsch, Bundestags-Fraktionsvize Matthias Miersch, Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, der Staatssekretär im Auswärtigen Amt Michael Roth, die parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium Sarah Ryglewski, die hessische Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt, Umweltministerin Svenja Schulze, der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer, die frühere Juso-Chefin Johanna Uekermann und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke.

„Damit gibt es im Vorstand keine Mehrheit für einen Ausstieg aus der GroKo“, hieß es aus dem regierungswilligen Teil der SPD. Der Parteitag hatte am Freitag beschlossen, dass der Parteivorstand nach den Gesprächen mit der Union über die Forderungen der Sozialdemokraten über das weitere Vorgehen beschließen soll. Weitere Mitglieder des Gremiums sollen nun in einem zweiten Wahlgang bestimmt werden. | Selina Bettendorf Bild: Selina Bettendorf | Benjamin Reuter „Haben die Pflicht, vertragstreu zu sein“

Der Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh fordert die neue SPD-Führung auf, „sich nicht mehr weiter mit sich selbst zu beschäftigen. Ich erwarte von der SPD-Spitze, dass sie Konzepte entwickelt, wie man das Stadt-Land-Gefälle ausgleicht, und wie man die soziale Gerechtigkeit weiterbringt“.

Saleh, der nach eigenen Worten „weiterhin gegen die Große Koalition ist“, warnte seine Partei davor, diese Koalition permanent infrage zu stellen. „Wenn Du einen Vertrag eingehst, hast Du die Pflicht vertragstreu zu sein und diesen Vertrag zu Ende zu führen.“

Es müsse ein Schlussstrich unter der „Selbstbeschäftigung der SPD“ gesetzt werden, damit es eine reelle Perspektive für Rot-Rot-Grün im Bund geben werde. Saleh besuchte den Parteitag der Berliner Grünen, bevor er zum SPD-Parteitag aufbrach. | Benjamin Reuter Die SPD will mit ihrem Sozialstaatskonzept den innerparteilichen Dauerstreit über die Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 beenden.

"Wir wollen Hartz IV hinter uns lassen", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer auf dem Bundesparteitag in Berlin. Die SPD wolle, dass die Jobcenter den Menschen auf Augenhöhe begegneten. "Wir wollen dass diese Menschen nicht Bittsteller sind." Das Konzept sieht unter anderem vor, dass Hartz-IV-Bezieher einen Anspruch auf Qualifizierung und auf finanzielle Unterstützung beim Nachholen eines Schulabschlusses erhalten.



Die SPD-Führung will auf die vollständige Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen verzichten, mit denen die Geldzahlungen bei mangelnder Zusammenarbeit mit den Jobcentern gekürzt werden können. "Pflichtverletzungen können nicht folgenlos bleiben", heißt es in einem Kompromiss für den Parteitag. "Dabei muss das Existenzminimum gewährleistet sein." Vorher hieß es in dem Papier: "Pflichtverletzungen können sanktioniert werden." (dpa) Es gibt Unterstützung für die, die Unterstützung brauchen, aber es gibt nicht den Anreiz, nicht arbeiten zu gehen", so Familienministerin Franziska #Giffey @spdde @BMFSFJ beim #SPDbpt19 im Interview mit @ju_grimm. Der #Sozialstaat müsse Menschen befähigen, nicht nur versorgen. https://t.co/S9sTWngGTh — phoenix on Twitter (@phoenix_de) https://twitter.com/phoenix_de/status/1203271068074405889 | Benjamin Reuter Wir sind die Partei der Arbeit und der arbeitenden Menschen", sagte @hubertus_heil @BMAS_Bund @spdde beim #spdbpt2019. Für die meisten Menschen sei #Arbeit viel mehr als Broterwerb. https://t.co/cUupMTk6Jx — phoenix on Twitter (@phoenix_de) https://twitter.com/phoenix_de/status/1203260219117199360 | Stephan Haselberger Schlappe für Außenminister Heiko Maas, Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller und Ralf Stegner, den langjährigen Wortführer der SPD-Linken: Alle drei wurden im ersten Wahlgang nicht in den SPD-Vorstand gewählt.

Maas erhielt auf dem Parteitag in Berlin 227 Delegiertenstimmen - 290 hätte er gebraucht. Bei der Verkündung seines Ergebnisses ging ein Raunen durch den Saal. Auch andere hochrangige Sozialdemokraten scheiterten im ersten Versuch, nur 14 Beisitzer wurden direkt gewählt.

| Benjamin Reuter SPD sackt auf elf Prozent ab



Auf dem SPD-Parteitag wird unter den Genossen eine Umfrage herumgereicht. Auf nur noch elf Prozent taxiert das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL die Sozialdemokraten, das entspricht einem Minus von drei Prozentpunkten.

Ermittelt wurde dieser Tiefstwert nach Bekanntgabe des SPD-Basisvotums für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans am vergangenen Samstag. Das neue SPD-Führungsduo will die SPD innerhalb eines Jahres wieder auf Umfragewerte von 30 Prozent bringen - eine Ankündigung, die bei ertlichen Sozialdemokraten für Kopfschütteln sorgt.

"Anders als von der SPD erhofft war der lange Findungsprozess für die neue Parteispitze kein 'hohes Lied der Demokratie', sondern ein großer Reinfall. Er offenbarte, wie ausgedünnt die Personaldecke der Partei ist", erklärte forsa-Chef Manfred Güllner. "Mit dem jetzt eingeleiteten 'Linksschwenk' der Partei und der Fokussierung auf Umverteilungsthemen gewinnt die SPD außerdem keinen der vielen aus der politischen und gesellschaftlichen Mitte zum großen Teil zu den Grünen abgewanderten früheren Wähler zurück." Er offenbarte, wie ausgedünnt die Personaldecke der Partei ist", erklärte forsa-Chef Manfred Güllner. "Mit dem jetzt eingeleiteten 'Linksschwenk' der Partei und der Fokussierung auf Umverteilungsthemen gewinnt die SPD außerdem keinen der vielen aus der politischen und gesellschaftlichen Mitte zum großen Teil zu den Grünen abgewanderten früheren Wähler zurück." Sonntagsfrage zur Bundestagswahl * Forsa für RTL/n-tv: CDU/CSU 28 % | GRÜNE 22 % | AfD 14 % | SPD 11 % | FDP 9 % | DIE LINKE 8 % | Sonstige 8 % ➤ Übersicht: https://t.co/MO5RyMFkPu ➤ Verlauf: https://t.co/QebW8kam1g — Wahlrecht.de on Twitter (@wahlrecht_de) https://twitter.com/Wahlrecht_de/status/1203260296862818304 | Benjamin Reuter Auf dem SPD-Bundesparteitag am Samstag hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller zum Kampf gegen Antisemitismus aufgerufen. „Wir müssen jeden Tag etwas tun gegen Ausgrenzung, Hass und Gewalt“, sagte Müller vor den Delegierten. Dies sei Aufgabe der SPD seit mehr als 150 Jahren.



Das American Jewish Committee (AJC) werde seinen Weltkongress im kommenden Jahr in Berlin abhalten, erklärte der Regierungschef. Das habe ihm AJC-Präsident Stanley M. Bergman gesagt. „Erst zum zweiten Mal in ihrer Geschichte tagt dieser außerhalb der USA“, erklärte Müller: „Ich glaube, für uns alle muss das in großes Geschenk auch sein, dass wir jüdisches Leben in unserer Gesellschaft wiederfinden und dass es diesen Vertrauensbeweis auch gibt, dass dieser Kongress nach Berlin kommt.“

Dies sei „nicht selbstverständlich“. Zur Wahl von Esken/Nowabo und dem ersten Tag des Parteitags sagte er: „Ich glaube, wir haben einen guten Start hier erlebt für uns gemeinsam beim Weg in eine neue Zeit.“ „Wir müssen jeden Tag etwas tun gegen Ausgrenzung, Hass und Gewalt“, sagte Müller vor den Delegierten. Dies sei Aufgabe der SPD seit mehr als 150 Jahren. | Benjamin Reuter Das ist das Programm für den Samstag: 9 Uhr: Grußwort des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller 9:20 Uhr: Wahlen weiterer Mitglieder zum Parteivorstand 09:45 Uhr: Antragseinbringung Sozialstaat 11:40 Uhr: Abstimmung 12:00 Uhr: Antragsberatung u.a. zur Kindergrundsicherung, 12:50 Uhr: Abstimmung 14:00 Uhr: Wahl der Kontrollkommission 14:10 Uhr: Antragsberatung u.a. Kommunales und Wohnen 17:15 Uhr: Wahl der Delegierten zum Kongress der SPE 17:30 Uhr: Antragsberatung 30 Jahre friedliche Revolution 18:00 Uhr: Antragsberatung Umwelt und Klima 19:00 Uhr: Antragsberatung Verteilungsgerechtigkeit und Wirtschaft | Benjamin Reuter Wenn @KuehniKev nachher nicht aufzufinden ist, weiß man ja wo man ihn wahrscheinlich suchen muss. #SPDbpt19 https://t.co/woXEo6NQPW — Jusos Eichsfeld on Twitter (@jusoseichsfeld) https://twitter.com/JusosEichsfeld/status/1203227514899963908 | Benjamin Reuter Contra aus der CDU

Ab 9 Uhr geht es weiter beim SPD-Parteitag in Berlin. CDU-Vize Thomas Strobl geht schon einmal auf Konfrontationskurs zur neuen Führung der Sozialdemokraten und lehnt die beim Parteitag der SPD beschlossenen Bedingungen für eine weitere Regierungsbeteiligung ab.

"Die übergroßen Nachverhandlungsphantasien der SPD sind völlig absurd" , sagte Strobel der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". "Die Union hat lange genug Rücksicht genommen auf die sozialdemokratische Selbstfindung", betonte der baden-württembergische Innenminister.

Strobl kündigte Widerstand dagegen an, dass der neue SPD-Chef Norbert Walter-Borjans nicht nur das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts, sondern auch die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse in Frage gestellt hatte.

"Die schwarze Null ist für uns eine rote Linie", sagte Strobl. "Und es geht schon gar nicht, die Schleusen aufmachen zu wollen: Die Schuldenbremse steht, und sie bleibt stehen."

(Wie die SPD trotz Schuldenbremse ein großes Investitionsprogramm auflegen könnte, lesen Sie hier .) | Anne Diekhoff Die Nummer mit der Socke Bild: dpa Die Erklärung zum Bild: Der neue stellvertretende SPD-Chef Kevin Kühnert holte während seiner Bewerbungsrede eine rote Socke aus der Tasche. Eine solche hätten die politischen Gegner in der Vergangenheit genutzt, um die SPD klein zu machen, sagte er. Davon wolle er nichts mehr hören. Dann drehte Kühnert die Socke auf links, sie wurde blau – die Farbe der AfD. Dort sei die Gefahr für die Demokratie zu finden, sagte er, nicht bei den sogenannten roten Socken. Kühnert erklärt Bundespolitik anhand einer roten Socke. #spdbt19 https://t.co/sZzn3GOYZt — QuickScope on Twitter (@quickscope2018) https://twitter.com/quickscope2018/status/1203015315929665536 | Anne Diekhoff 79,93 Prozent für alten und neuen Generalsekretär Klingbeil Lars Klingbeil bleibt Generalsekretär der SPD. Der 41-Jährige wurde beim Parteitag mit 79,93 Prozent der Delegiertenstimmen im Amt bestätigt. Der Niedersachse ist seit Ende 2017 Generalsekretär und hat maßgeblich die personelle Neuaufstellung der Partei nach dem Rücktritt der damaligen Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles im Juni mitorganisiert. Klingbeil ist ein Anhänger einer Fortführung der großen Koalition. (dpa)



| Anne Diekhoff Esken erwartet Gespräche mit Union vor Weihnachten Die neue SPD-Chefin Saskia Esken rechnet noch vor Weihnachten mit einem Treffen mit dem Koalitionspartner Union, um über die vom Parteitag beschlossenen Forderungen zu sprechen. „Da gehe ich ziemlich sicher von aus“, sagte Esken am Freitagabend am Rande des Parteitages in Berlin. „Die Gesprächsbereitschaft ist offensichtlich da.“

Sie habe gehört, dass die Union ihrerseits über eine Unternehmenssteuerreform sprechen wolle. „Das lassen wir auf uns zukommen“, sagte Esken.

Der Parteitag hatte das neue Führungsduo Esken und Norbert Walter-Borjans beauftragt, mit der Union über eine Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro, stärkeren Klimaschutz und höhere Investitionen zu sprechen. (Reuters) | Anne Diekhoff Die neuen stellvertretenden SPD-Vorsitzenden

Die gebürtige Kielerin Serpil Midyatli wurde mit 79,8 Prozent der Delegiertenstimmen zur Partei-Vize gewählt. Zuvor hatte sie für eine weitere Regierungsbeteiligung der Sozialdemokraten geworben. Deutschland gehe es dann besser. Zugleich betonte sie: „Deutschland geht es am besten, wenn die SPD diese Regierung führt.“ Dazu wolle sie ihren Beitrag leisten und frischen Wind an die Spitze der Partei bringen.



Die Potsdamerin Klara Geywitz bekam 76,8 Prozent der Stimmen. Mit ihrer Wahl als Stellvertreterin lösen die neuen Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans das Versprechen ein, ihre Konkurrenten prominent in die Parteiführung einzubinden.





Juso-Chef Kevin Kühnert erhielt 70,4 Prozent der Stimmen. Zuvor hatte Kühnert für eine Erneuerung der Partei geworben. Die Mitglieder wollten kein „Weiter-so“, weder in vielen Inhalten, noch im Stil oder in der Form, wie Kompromisse zustande kämen. Er sehe sich in einer Mittlerrolle zwischen einer ungeduldigen jungen Generation und dem politischen Betrieb, die sich gegenseitig nicht verstünden.



Arbeitsminister Hubertus Heil erhielt 70 Prozent der Stimmen. „Wir sind die große deutsche Sozialdemokratie, und so müssen wir uns auch benehmen“, sagte Heil in seiner Bewerbungsrede. Für ihn bedeute dies, dass er die Entscheidung der SPD für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans nicht nur respektiere, sondern als Signal sehr ernst nehme. (dpa)



Die saarländische SPD-Chefin Anke Rehlinger erhielt 74,8 Prozent der Delegiertenstimmen. Rehlinger ist Wirtschafts- und Verkehrsministerin in ihrem Bundesland. Bei der nächsten Landtagswahl wolle sie Ministerpräsidentin werden, betonte die Juristin. Im SPD-Bundesvorstand sitzt sie bereits seit 2017 als Beisitzerin. | Anne Diekhoff Ein weiser Parteitag mit weisen Delegierten Wolfgang Tiefensee, Landesverband Thüringen, bei Phoenix | Anne Diekhoff Die fünf Vizes stehen fest Alle fünf haben die Wahl angenommen. | Anne Diekhoff Die Ergebnisse der Parteivize-Wahl Klara Geywitz wurde mit 76,8 Prozent der Stimmen gewählt.

Hubertus Heil wurde mit 70 Prozent der Stimmen gewählt. Kevin Kühnert wurde mit 70,4 Prozent der Stimmen gewählt. Serpil Midyatli wurde mit 79,8 Prozent der Stimmen gewählt.

Anke Rehlinger wurde mit 74,8 Prozent der Stimmen gewählt.

| Weitere Beiträge

Die SPD will mit neuen Wegen in der Sozialpolitik die Weichen stellen für die Zeit nach der großen Koalition – daneben gibt es auch einige ungewöhnliche Anträge beim Bundesparteitag in Berlin. Ein Überblick:

Kindergrundsicherung: Statt vieler verschiedener Familienleistungen will die Partei alles bündeln zu einer Kindergrundsicherung von bis zu 478 Euro im Monat, um die Kinderarmut zu verringern. Staatliche Leistungen für Kinder, wie Kindergeld, Freibeträge und Zuschläge die bisher individuell beantragt werden müssen, werden im neuen Kindergeld der SPD zusammengeführt. Das neue Kindergeld soll für alle 250 Euro betragen (für Familien aus ärmeren Familien mehr) und jedes Kind soll ein kostenloses Nahverkehrsticket erhalten. Von dem 250-Euro-Basisbetrag sollen für jedes Kind 30 Euro auf ein Teilhabekonto gehen.

Abkehr von Hartz IV: Es ist noch das Werk von Andrea Nahles. Auf ihr Betreiben hin wurde ein Konzept für einen „Sozialstaat 2025“ erarbeitet. Hat jemand viele Jahre gearbeitet und in die Sozialversicherungssysteme eingezahlt, soll er im Fall der Arbeitslosigkeit nicht mehr so schnell zum Hartz-IV-Bezieher werden

Toiletten-Höchstpreis: „Der Gang zur Toilette ist ein Grundbedürfnis, absolut natürlich sowie nicht verhinderbar“, betont die SPD aus dem Unterbezirk Celle. Die Nutzung einer öffentlichen Toilette sollte bundesweit nicht mehr als 50 Cent kosten

Grundrecht auf analoges Leben: Jeder sollte gleichwertig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, ohne gezwungen zu sein, digitale Technik zu nutzen.

Mehr zum Thema Neue SPD-Spitze Die Solidarität bröckelt schon auf dem Parteitag

Prostitution: Der Landesverband Baden-Württemberg beantragt die Einführung des nordischen Modells bei Prostituierten. Dabei wird Prostitution strafbar gemacht, bei Vergehen werden aber nicht die Prostituierten, sondern die Freier bestraft.

Über den Parteitag berichten: Ragnar Vogt, Stephan Haselberger, Selina Bettendorf, Hans Monath, Georg Ismar, Paul Starzmann, Oliver Bilger, Anne Diekhoff, Benjamin Reuter, Julia Weiss, Jan Petter und Janne Görlach