SPD-Politikerin Leni Breymaier zum Sexkaufverbot „Schlechter als jetzt kann es gar nicht mehr werden“

Frau Breymaier, seit Jahren kämpfen Sie für die Einführung eines Sexkaufverbots. Nun drängt auch die CSU-Politikerin Dorothee Bär darauf und das Thema ist wieder in aller Munde. Was ist Ihre konkrete Forderung?

Erstmal bin ich sehr froh über den Vorstoß von Frau Bär, wir können Unterstützung jedweder Couleur gebrauchen. Genau wie Frau Bär plädiere ich für die Einführung des nordischen Modells – das ist etwas anderes, als ein Prostitutionsverbot. Wir wollen, dass die Freier bestraft werden, nicht die Frauen.

250.000 Frauen gehen in Deutschland mindestens der Prostitution nach

Außerdem geht es darum, gesellschaftliche Aufklärung und Ausstiegschancen zu schaffen. Wir finanzieren zwar Beratungsstellen für Frauen in der Prostitution, die bieten aber in aller Regel keine fundierten Ausstiegshilfen. Man bietet ihnen keine Perspektiven, es hapert doch schon an der Bereitstellung von sicheren Unterkünften. Das ist nicht mal ein Vorwurf, diese Stellen sind eben gestrickt wie die deutsche Gesetzgebung: davon ausgehend, dass die Frauen dieser Tätigkeit weitestgehend freiwillig und selbstbestimmt nachgehen.



Und das ist nicht der Fall?

Im Gegenteil. Die Zahl der Frauen in der Prostitution in Deutschland wird auf mindestens 250.000 beziffert, vermutlich ist sie deutlich höher. Das ist ja auch so ein Phänomen: In Deutschland wissen wir, wie viele Eigentumswohnungen und Legehennen es gibt, aber dazu gibt es nichts Belastbares.

Sozialarbeiter vermuten, dass 80 bis 90 Prozent dieser Arbeit nicht freiwillig nachgehen. Und selbst wenn es nur 75 Prozent sind, es ist zu viel. Die wenigsten von ihnen sprechen Deutsch, fast alle kommen aus Südost- oder Osteuropa und wurden gegen ihren Willen hierher gebracht.

Dorothee Bär hat Deutschland als das „Bordell Europas“ bezeichnet. Halten Sie das für zutreffend?

Absolut. Wir haben inzwischen einen Ruf wie Thailand, sind berühmt für Sex-Dumpingpreise. In den USA werden Reisen zu einem Festpreis beworben, die mit Sexangeboten locken, dann nochmal mit 260 km/h über die Autobahn brettern und kurz nach Neuschwanstein: Dieses Bild hat man von uns in der Welt. Um das zu ändern, müssen wir das Ausmaß des Menschenhandels in den Griff bekommen. Und das fängt damit an, die Nachfrage einzudämmen.



Wie kann das funktionieren?

Durch Reglementierungen. In Deutschland ist es verboten, zu stehlen und zu morden, trotzdem passiert das. Aber wird man erwischt, wird es bestraft. Ein Sexkaufverbot würde dazu führen, dass es nicht mehr normal wäre, einen Junggesellenabschied in einem Bordell zu feiern, dort mal kurz in der Mittagspause einzukehren oder Geschäftsabschlüsse in einschlägigen Clubs zu feiern.

Was entgegnen Sie denn den Sexarbeiterinnen, die sagen, wie sehr sie ihren Job lieben?

Das ist eine sehr kleine und sehr laute Minderheit. Diese Frauen, die in Talkshows immer wiederholen, dass sie ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, lassen sich an einer Hand abzählen. Deren Recht zu tun und zu lassen, was sie wollen, rechtfertigt nicht das Leid der vielen anderen Frauen. Diese Frauen ersetzen jetzt die Bordellbetreiber, die vor einigen Jahren noch erzählen durften, wie sauber bei ihnen alles abläuft.

Sie organisieren sich in Verbänden. Wenn die ein paar hundert Mitglieder haben, kann das doch nicht repräsentativ sein für hunderttausende Frauen? Die Frau aus Moldawien, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche im Bordell verbringt, hat wohl keine Zeit, sich daneben in einem Verband zu organisieren, geschweige denn zu engagieren.

Sexarbeiterinnen demonstrieren gegen das Prostituiertenschutzgesetz am Internationalen Hurentag. © IMAGO/Jochen Eckel

Ein Verbot würde Sex gegen Geld in die Kriminalität verschieben, zu noch mehr Diskriminierung und Stigmatisierung der Sexarbeiterinnen führen, zu mehr Ansteckungen mit sexuell übertragbaren Krankheiten, noch schlechteren Arbeitsbedingungen – das wird gegen Ihren Vorschlag angeführt. Was sagen Sie dazu?

Das lasse ich nicht gelten. Dass es schlechter als jetzt gar nicht mehr werden kann, sage ich dazu, tiefer können wir nicht sinken. Waren Sie mal auf der Kurfürstenstraße, wo die Frauen mit den letzten stinkenden Typen in ihre Kabuffs gehen müssen? Wo Frauen um 8 Uhr entbinden und um 13 Uhr wieder auf dem Straßenstrich stehen? Ein Land, in dem Männer den Wunsch erfüllt bekommen, hochschwangere Frauen zu penetrieren?

Leni Breymaier, SPD-Mitglied seit 1982, engagiert sich insbesondere in der Sozialpolitik © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Zur Person: Leni Breymaier ist seit 1982 Mitglied der SPD und engagiert sich insbesondere in der Rentenpolitik, Gleichstellungspolitik und Sozialpolitik. Von 2017 bis 2021 gehörte Breymaier dem Bundesvorstand der SPD an, inzwischen ist sie Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion für den Bereich Familie, Senioren, Frauen und Jugend.. Breymeyer kämpft seit Jahren für die Einführung eines Sexkaufverbots und ist Voirsitzende des Vereins „Sisters“ , der sich für den Ausstieg aus der Prostitution einsetzt.

Die Menschen malen einen Teufel an die Wand, der längst da ist. Und denen möchte ich die Frage stellen: Wollen wir, dass diese Zustände von Entmenschlichung, Demütigung, Gewalt und Drogen so bleiben? Wenn nicht, dann stellt sich die Frage, was man stattdessen tun kann.

Das klingt erschütternd. Das Thema ploppt immer mal wieder auf immer wieder auf und verschwindet wieder. Warum passiert nichts?

Ich gehe fest davon aus, dass ich die Einführung des Sexkaufverbots noch erleben werde. Aber die Lobby derer, die andere Interessen haben ist groß und sie haben gewichtige Unterstützer hinter sich, die Deutsche Aidshilfe etwa, Amnesty, das Deutsche Institut für Menschenrechte.

Ich kann das nicht nachvollziehen. Wer tiefer eintaucht in das Geschehen muss sehen, wie tief die körperlichen und seelischen Schäden sind, die Prostitution hinterlässt – und was die Liberalisierung für Schäden nach sich gezogen hat. Das sagt inzwischen auch Herta Däubler-Gmelin, die bei der Liberalisierung vor zwanzig Jahren Bundesjustizministerin war.

In Straßburg klagen gerade Sexarbeiterinnen vor dem Europäischen Gerichtshof gegen ein Sexkaufverbot. Könnten Sie Erfolg haben?

Am Ende werden sie scheitern, die Mär von der Happy Sex Work wird sich nicht durchsetzen. Es tut sich gerade sehr viel. Die OSZE hat festgestellt, dass Deutschland zu wenig gegen den Menschenhandel tut, im Europaparlament wird beraten, wie Prostitution eingedämmt werden kann.

Es gibt eine neue Untersuchung, die feststellt, dass die deutsche Prostitutionsgesetzgebung gegen Artikel 1 des Grundgesetzes verstößt. Studien ergeben, dass Männer, die zu Prostituierten gehen, auch öfter gewalttätig gegenüber Frauen in ihrem Umfeld sind. Alles, was wir aus anderen Ländern wissen, ist, dass sich die Situation für Frauen durch ein Sexkaufverbot verbessert. Das wird langfristig auch hier ankommen.