Spitzenkandidat der Volt-Partei Und nun in den Bundestag, Herr Boeselager?

Herr Boeselager, will Volt nach Ihrem Erfolg bei der Europawahl einen neuen Anlauf für den Bundestag nehmen?

Wir wollen erst einmal schauen, was wir aus diesem Wahlkampf lernen können. Mich freut, dass wir mit unserer positiven und pragmatischen Ausrichtung so viele Menschen überzeugt haben. Das zeigt, dass viele Menschen der Angst und dem Rechtspopulismus etwas entgegensetzen wollen. Nach diesem Wahlsonntag müssen wir uns erst einmal orientieren.