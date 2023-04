Steigende Flüchtlingszahlen in den Kommunen „Die Stimmung in der Bevölkerung ist am Kippen“

Tino Schomann ist unter Druck, seit Wochen schon. Schomann ist CDU-Landrat im Kreis Nordwestmecklenburg, dem Kreis, zu dem auch Upahl gehört. Ein Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, für das das Wort Dorf schon beinahe zu groß klingt.

Seit Wochen sorgt Upahl für Schlagzeilen, seit der Kreistag entschieden hat, im Gewerbegebiet ein Containerdorf für Geflüchtete zu bauen. Ursprünglich ausgelegt auf 400 Menschen, das Dorf nebenan hat 500 Einwohner.

Seitdem wird protestiert, laut und manchmal aggressiv, Neonazis marschieren bei den Demonstrationen mit, und was nach einem ostdeutschen Klischee klingt, steht auch für ein bundesdeutsches Dilemma. Die Flüchtlingszahlen steigen wieder, seit Russland die Ukraine überfallen hat. Doch auch in Syrien herrscht Bürgerkrieg, in Afghanistan die Taliban.

Viele Geflüchtete kommen in Deutschland an. Anfang Mai will sich Kanzler Olaf Scholz mit den Ministerpräsidenten treffen, um die Situation zu besprechen. Viele finden, das sei zu spät.

Kommunen sorgen sich wegen schwindender Akzeptanz

Die Kommunen sind am Limit. Es fehlen Kitaplätze und Sprachkurse, vor allem aber fehlt Wohnraum, um die Geflüchteten dezentral unterzubringen. Geflüchtete in Turnhallen einquartieren wollen die Bürgermeister nicht. Nach zwei Pandemiejahren brauchen die Kinder dringend Sportunterricht.

Manche also bauen Containerdörfer, manchmal an Orten, die dafür gänzlich ungeeignet sind. Wie in Upahl. Es gibt im Dorf keine Ärztin, keinen Supermarkt, kein Restaurant. Nur eine Tankstelle, an der inzwischen Protest-T-Shirts verkauft werden. Wo sollen die Geflüchteten denn hin, was sollen sie machen, an so einem Ort, fragen sich die Anwohner. Ohne Auto, ohne Geld.

Geflüchtete in Deutschland Nach Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge haben im Jahr 2022 knapp 218.000 Menschen in Deutschland einen Asylerstantrag gestellt. Das ist eine Steigerung um knapp 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf den ersten drei Plätzen in der Länderstatistik: Syrien (rund 72.600), Afghanistan (rund 41.500) und die Türkei (rund 25.000). Zum Vergleich: Die niedrigste Zahl der vergangenen 20 Jahre verzeichnet die Statistik für das Jahr 2007, als es gut 19.000 Erstanträge gab. Die Höchstwerte in der Statistik ergaben 2015 (knapp 442.000 Erstanträge) und 2016 (gut 722.000 Erstanträge). Nach 2016 waren die Zahlen gesunken, seit 2020 steigen sie aber wieder. Dieser Trend setzt sich 2023 fort: In den ersten beiden Monaten des Jahres wurden bereits gut 54.300 Erstanträge gestellt. Das ist ein Zuwachs um 84,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten, müssen keine Asylanträge stellen und werden daher in dieser Statistik nicht aufgeführt. Derzeit sind nach offizieller Zählung etwas mehr als eine Million von ihnen in Deutschland. In der Summe – Geflohene aus der Ukraine und Asylsuchende aus anderen Staaten – ist die Herausforderung für Staat und Gesellschaft in Deutschland enorm.

Tino Schomann, der Landrat, 35 Jahre alt, sagt auf einer Kreistagssitzung Ende März, er versuche den Zuweisungen, die er vom Land bekomme, gerecht zu werden. Er braucht dafür eine große Unterkunft, im Moment hat er keine freien Plätze mehr. Die Menschen, die er nicht aufnehmen kann, werden auf die anderen Landkreise verteilt, die ebenfalls an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Deswegen will Schomann wohl am Containerdorf für Upahl festhalten.

Bürgermeister und Landräte im ganzen Land haben Brandbriefe an den Bundeskanzler geschrieben. Einige fordern eine Begrenzung der Zuwanderung. Sie sorgen sich, dass mit den wachsenden Problemen die Akzeptanz in der Bevölkerung schwindet. Laut der jüngsten Allensbach-Umfrage verliert das Asylrecht bereits an Zustimmung. Nur noch 39 Prozent halten es in seiner aktuellen Form für gut. 2017 waren es noch 52 Prozent. Knapp die Hälfte der Befragten will mittlerweile das Asylrecht einschränken.

Die Krise ist überall angekommen

Es sind nicht nur eher strukturschwache Orte wie in Nordwestmecklenburg, in denen die Krise angekommen ist. Die Kommunen sind überall am Limit.

Donnerstagabend, im Paul-Löbe-Haus in Berlin. Die Union hat zum Kommunalgipfel geladen, rund 200 Bürgermeister, Bürgermeisterinnen und Landräte sind gekommen, nicht alle gehören CDU oder CSU an. Die meisten berichten von einer großen Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Aber viele von ihnen haben das Gefühl, mit ihren Problemen nicht gehört zu werden.

Ein Bürgermeister aus Auerbach in Sachsen berichtet, dass bei ihm die Unterbringung der Geflüchteten gut funktioniere. Wer Deutsch könne, finde auch schnell einen Job. „Aber das haben wir uns teuer erkauft.“ Der Haushalt sei überlastet, er wisse nicht, wo er sparen solle. „Soll ich den Winterdienst einsparen?“, fragt er. „Die Stimmung in der Bevölkerung ist am Kippen.“

„Akzeptanz und Vertrauen hat auch etwas damit zu tun, ob wir weiter Bürgerdienstleistungen und Infrastruktur vor Ort anbieten können: Turnhallen, Schulen, Schwimmbäder, Straßen“, sagt ein Bürgermeister aus Ostfriesland. Er könne niemandem erklären, wenn etwa ein genehmigtes Dorfgemeinschaftshaus in einer Ortschaft, die seit 30 Jahren auf ein neues Bürgerhaus warte, dann doch nicht komme. Andere Bürgermeister berichten, dass der Wohnraum nun auch für Einheimische knapp werde.

Tino Schomann aus Mecklenburg-Vorpommern: „Aber die Mühlen mahlen langsam.“ © dpa/Jens Büttner

Auch Landrat Schomann ist da. Er pocht auf konsequente Abschiebungen von denen, die kein Bleiberecht haben. Es gebe in seinem Landkreis einen Tunesier, von dem jeder wisse, dass er eigentlich abgeschoben werden solle. Er stelle jungen Mädchen und Frauen nach. „Aber die Mühlen mahlen langsam.“

Viele Bürgermeister an diesem Abend wünschen sich, dass nur diejenigen Geflüchteten auf die Kommunen verteilt würden, die auch eine Bleibeperspektive haben. „Wir brauchen eine Perspektive für diejenigen, die keine Perspektive haben“, sagt Schomann.

Viele Träume, wenig Hoffnung

Das wünscht sich auch Landrat Wolfgang Schuster, SPD, aus dem Lahn-Dill-Kreis in Hessen. Ein Donnerstag im März, Schuster sitzt in seinem Büro in Wetzlar. „Aktuell geht es darum, Obdachlosigkeit von Flüchtlingen zu verhindern. Wir sind aber sehr bemüht, wieder menschenwürdige Unterkünfte anzubieten. Und wir starten ein Projekt, um Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt einzugliedern“, sagt er.

Wetzlar, Hessen: In diesem Festzelt sind für einige Monate alleinreisende männliche Geflüchtete untergebracht. © Karin Christmann/Tagesspiegel

Am Rande von Wetzlar leben derzeit 230 alleinreisende geflüchtete Männer in einem Festzelt, eigentlich sollen es nicht mehr als 80 Menschen pro Unterkunft sein. Die meisten stammen aus Syrien und Afghanistan, einige aus der Ukraine.

In solchen Abteilen schlafen die Bewohner. Im Bild: ein derzeit nicht belegtes Abteil, in dem daher die Matratzen fehlen. © Karin Christmann/Tagesspiegel

Normalerweise werden hier Bierkrüge gestemmt, nun sind mit Stellwänden Abteile voneinander abgetrennt. Pro Abteil gibt es acht Schlafplätze. An den Doppelstock-Bettgestellen hängen Tücher und Decken, es ist die einzige Privatsphäre, die den Männern bleibt. Draußen auf dem Feld stehen Container mit Duschen und Toiletten.

In diesen Containern können die Bewohner duschen und Toiletten nutzen. © Karin Christmann/Tagesspiegel

In der Nähe gibt es ein Begegnungscafé, organisiert von Ehrenamtlichen. Dort sitzt ein Mann, der erzählt, er sei Türke. Zwei seiner Finger sind nur noch Stummel. Er sei in der türkischen Opposition aktiv gewesen, Schergen des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hätten ihm die Finger weggeschossen. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht.

v.l.n.r.: Oliver Lotz (Johanniter), Hugo Hernandez (Lahn-Dill-Kreis) und Till Hargarter (Sicherheitsberater) kümmern sich um den Betrieb des Zeltes. © Karin Christmann/Tagesspiegel

Er erzählt, er sei Altenpfleger und würde gern arbeiten, aber er darf nicht. Nun sitzt er in der Halle oder im Begegnungscafé in der Nähe der Unterkunft und bringt die Tage rum. Er hat Träume, aber wenig Hoffnung.

Arbeiten im Asylverfahren Wer Asylbewerber:innen oder Geduldete einstellen möchte, braucht dafür eine Genehmigung der Ausländerbehörde, die zumeist eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit einholen muss. Diese Prozesse dauern und gelten auch, wenn es nur um eine geringfügige Beschäftigung geht. Grundsätzlich nicht arbeiten dürfen Asylsuchende in den ersten drei Monaten ihres Aufenthalts in Deutschland beziehungsweise ab Ausstellung der Duldung. Wenn sie noch verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, dürfen sie erst nach Ablauf von sechs beziehungsweise neun Monaten arbeiten, je nachdem, ob sie minderjährige Kinder haben.

Auf Geflüchtete wie ihn, die schnell arbeiten wollen, ist das System nicht ausgelegt. Asylverfahren ziehen sich oft lange. Landrat Schuster erzählt, im vergangenen Jahr seien 6000 Geflüchtete in seinem hessischen Landkreis angekommen, im Moment seien es im Schnitt 50 pro Woche.

Sie treffen auf ein System, das noch immer unter den Folgen des Jahres 2015 leidet, als mehr als eine Million Menschen in Deutschland ankamen. „Die allermeisten, die um das Jahr 2015 herum kamen, sind auch noch im Sozialsystem und in den Gemeinschaftsunterkünften“, sagt Schuster. Insgesamt seien es derzeit 16.000 Personen, in einem Kreis mit rund 250.000 Einwohnern.

Das große Warten Bis Menschen, die in Deutschland einen Antrag auf Asyl stellen, endgültig wissen, woran sie sind, dauert es. Aktuelle Zahlen sind in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion an die Bundesregierung zu finden. Demnach lag die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Asylverfahren bis zu einer behördlichen Entscheidung 2022 bei 7,8 Monaten im Fall von Erstanträgen. Bis eine unanfechtbare Entscheidung erging, dauerte es im ersten Halbjahr 2022 statistisch 22,9 Monate im Fall von Erstanträgen.

Schuster sagt, selbst in den Dörfern der Region gebe es keine Wohnungen mehr für Geflüchtete. Auch hier suchen die Mitarbeiter:innen der öffentlichen Verwaltung nun nach Flächen mit Wasser- und Stromanschluss, auf denen sie Wohncontainer aufstellen können.

Dann folgen Alkoholprobleme, psychische Probleme, Polizeieinsätze. Stephan Aurand, Sozialdezernent Lahn-Dill-Kreis

Riesen-Unterkünfte wie in Upahl wollen er und sein Sozialdezernent Stephan Aurand vermeiden. „Manche andere Landkreise bringen bis zu 1000 Menschen in einer Halle unter. Dann folgen Alkoholprobleme, psychische Probleme, Polizeieinsätze. Das haben wir hier bisher nicht“, sagt Aurand.

Ein Ehrenamtlicher im Begegnungscafé fragt sich, ob die Bundesrepublik vielleicht zu großzügig ist. Es gebe immer mehr Familien, die selbst von Armut betroffen seien. Die Energiekrise und die Inflation haben die Menschen im Land stark belastet. „Die Rückführung der Wirtschaftsflüchtlinge müsste schneller gehen“, findet der Mann, der in seiner Freizeit Geflüchteten hilft.

Besonderer Problemort Schule

Es ist nicht nur die Unterbringung, es ist auch die Infrastruktur, die die Kommunen belastet. Das beste Beispiel sind die Schulen. Herborn ist ein Ort im Lahn-Dill-Kreis, der aussieht, als habe ihn jemand sich für ein Bilderbuch ausgedacht. Die Stadt ist 1000 Jahre alt, Fachwerkhäuser reihen sich aneinander, das Schloss hat runde, spitze Türme, wie in einem Märchen.

Micha Gabriel, Schulleiter der Comenius-Schule Herborn. Foto: privat © privat

Micha Gabriel ist hier Schulleiter an der Comenius-Schule, einer Grund- und Mittelstufenschule. Er steht vor einer kaum lösbaren Aufgabe. „Die Bandbreite ist riesig“, sagt er, „wir haben hier 15-Jährige aus Syrien, die noch nie in ihrem Leben eine Schule besucht haben, und daneben sitzen Gleichaltrige aus Afghanistan, die prima Englisch sprechen und in Mathe richtig weit sind.“

„Die Ukrainer reden nur mit den Ukrainern, die Syrer nur mit den Syrern, und zwar natürlich in der jeweiligen Muttersprache“, sagt Gabriel. Dazwischen die Lehrkräfte, die mit Smartphones als Übersetzungshilfe improvisieren müssen. Für Elternabende werden Dolmetscher engagiert. Angesichts dieser Probleme ist es fast schon nebensächlich, dass Gabriel im Winter die Turnhalle seiner Schule für einige Wochen für die Unterbringungen von Geflüchteten hergeben musste.

Viele Kinder sind hochtraumatisiert. Micha Gabriel, Schulleiter in Herborn

Bei Gabriel landen viele Probleme, die eigentlich in therapeutische Hände gehören. „Viele Kinder sind hoch traumatisiert“, sagt er. Dazu kommt viel Lebenspraktisches. Einmal hat er eine Woche herumtelefonieren müssen, weil außer in der Schule nirgends aufgefallen war, dass ein Kind dringend eine Brille brauchte.

Die Comenius-Schule in Herborn. © privat

Aber was soll er schon machen, wenn er um 17 Uhr daheim auf dem Sofa sitzt und die Polizei anruft, so wie neulich. Ein paar Dörfer weiter ist ein Junge gestrandet, er ist erst seit ein paar Tagen in Deutschland. Er hat den falschen Bus erwischt, niemand weiß, wo er hingehört, eine Verständigung ist unmöglich. Da nützt es Gabriel nichts, dass er eigentlich längst Feierabend hätte.

Andere Konflikte kommen dazu. Es kam schon vor, dass geflüchtete Jungen den Mädchen vorschreiben wollten, sie hätten Kopftuch zu tragen. Gabriels Schule bietet nun eine „Deutschland-AG“ an, damit die neu Ankommenden das Land kennenlernen, in dem sie gelandet sind, und dessen Gepflogenheiten. „Wenn die Jungs hier ins Freibad gehen, sind da Mädchen im Bikini, so ist das eben“, sagt er.

In einem Klassenraum steht gerade einer seiner Lehrer vor einer Gruppe Jugendlicher. „Hand, das ist eine Hand“, sagt er und zeigt auf seine linke Hand. Die Jugendlichen beugen sich über ihre Arbeitsblätter. Ein paar Wörter werden sie gelernt haben nach dieser Stunde. Bald kommen die nächsten, für die alles neu und fremd ist in Deutschland. Die Aufgabe ist gigantisch, die Schritte, um sie zu bewältigen, sind winzig.

In Upahl gehen die Proteste weiter

Zurück in Upahl, an der Tankstelle, an einem regnerischen Tag im März. An den Häusern im Ort hängen Transparente, „Nein zum Asylheim“ zum Beispiel. Für den Abend ist eine Demonstration in Grevesmühlen, der nächstgelegenen Stadt, angekündigt.

Ein junger Mann sagt, er könne verstehen, dass die Einwohner sich über das geplante Containerdorf beschweren. „Aber den Menschen muss geholfen werden“, sagt er. „Eigentlich ist es ein Politikversagen“, sagt ein anderer, während er tankt, „es müssten kleinere Unterkünfte gebaut werden.“ Das sei schwieriger, „aber man muss sich eben bemühen“.

Das Feld, auf dem die Container gebaut werden sollen, ist an diesem Tag verlassen. Keine Maschinen, keine Bauarbeiter. Vorerst hat ein Gericht einen Baustopp wegen einer fehlenden Baugenehmigung verhängt, die Gemeinde versucht, den Bau dauerhaft zu stoppen. Doch die Menschen hier wirken zum Teil eher ratlos als wütend. Inzwischen hat der Kreistag beschlossen, das Containerdorf zu verkleinern. Wird gebaut, sollen nur noch 200 Geflüchtete einziehen.

Beruhigt hat die Ankündigung die Bevölkerung nicht. Die Proteste gehen weiter.

Zur Startseite