Bei der Potsdamer Staatsanwaltschaft ist im Zusammenhang mit der Konferenz von Rechtsextremen und AfD-Politikern in Potsdam eine weitere Strafanzeige erstattet worden, die sich unmittelbar gegen die Rechercheplattform „Correctiv“ richtet, die über das Treffen berichtet hatte. Nach Angaben der Behörde werde in der erst kürzlich eingegangenen Anzeige „gegen Mitarbeiter von Correktiv und andere Personen“ wegen des Berichts „Geheimplan gegen Deutschland“ der Verdacht einer Volksverhetzung geäußert. Weitere Informationen zum Sachverhalt und zum Anzeigeerstatter gab die Staatsanwaltschaft nicht.

Den Potsdamer Ermittlern lagen bereits zuvor verschiedene Strafanzeigen wegen Volksverhetzung vor, die sich jedoch nur auf die „Durchführung der Veranstaltung“ beziehen, wie die Behörde bestätigt. Demnach sollen offenbar Konferenzteilnehmer die Tat begangenen haben, als sie mögliche Maßnahmen zur „Remigration“ von Ausländern erörterten. Zudem wurden die Teilnehmer wegen Hochverrats angezeigt. Da für dieses Delikt die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe zuständig ist, haben die Potsdamer Strafverfolger ein Prüfungsersuchen auf den Weg gebracht.

Parallel gibt es auch Strafanzeigen gegen „Correctiv“ wegen deren investigativer Recherche. So wirft die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy, eine Teilnehmerin des Treffens, den Journalisten eine „Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes“ sowie eine „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen“ vor. Ferner sieht Huy in der Publikation einen Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz. Die Politikerin hatte ihre Anzeige selbst öffentlich gemacht. Sie wolle auf diese Weise an Aufzeichnungen über das Treffen gelangen, hieß es.

Knapp acht Kilometer entfernt von dem Hotel steht das Haus der Wannseekonferenz, auf der die Nazis die systematische Vernichtung der Juden koordinierten. Aus dem „Correctiv“-Bericht über den „Geheimplan gegen Deutschland“.

Der jüngste Vorwurf nimmt die Enthüllungsreporter mutmaßlich aus einer anderen Warte ins Visier. Denn wegen einer Volksverhetzung kann sich auch jemand strafbar machen, der den Nazi-Völkermord „öffentlich verharmlost“.

Auch wegen Davidsternen bei Impfgegnern gab es Anklagen wegen Volksverhetzung

Möglicherweise spielt die Anzeige damit auf die Darstellung im „Correctiv“-Bericht an, wonach die Vorschläge des Rechtsextremisten Martin Sellner bei der Konferenz eine „historische Parallele“ zu Plänen der Nazis gewesen seien, „Millionen Juden auf die Insel Madagaskar zu deportieren“. Eine weitere Parallele zog der Bericht zur so genannten Wannseekonferenz, bei der Nazi-Funktionäre die systematische Vernichtung der europäischen Juden besprachen.

Dass dies mit dem Vorsatz geschah, Deportationen und Holocaust zu verharmlosen, dürfte zwar unwahrscheinlich sein. Vollkommen aus der Luft gegriffen ist der Vorwurf allerdings wohl nicht. So gibt es in der Justiz unterschiedliche Auffassungen zu der Frage, ob das Tragen eines gelben Davidstern von Impfgegnern während der Corona-Pandemie als historische Parallele zur Judenverfolgung ein strafbares Verhamlosen des Holocausts darstellen kann. „Correctiv“ erklärte zu dem Vorgang: „Wir haben von einer derartigen Strafanzeige keinerlei Kenntnis. Deswegen können wir uns momentan nicht zum Vorwurf äußern“.

Die juristische Auseinandersetzung um den „Correctiv“-Bericht bildet damit auch bei der Justiz in Potsdam die Fronten ab, die sich am Hamburger Landgericht gegenüberstehen. Dort hatte ein Konferenzteilnehmer mit einer Unterlassungsforderung einen Teilerfolg gegen die Rechercheplattform erzielt. Die einen sehen die „Correctiv“-Vorwürfe zum angeblichen „Geheimplan“ nun als erschüttert an, die anderen sehen sie in ihrem Kern bestätigt.

Neben der Justiz sind auch die sozialen Medien Schauplatz im Kampf um die Deutungshoheit für das Treffen. „Correctiv“ hat mit seinem Bericht über einen angeblichen „Masterplan“ für Massendeportationen bundesweit viele Menschen auf die Straße gebracht, um für Demokratie und gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Die Teilnehmer selbst und ihre Unterstützer sehen das Treffen dagegen als harmlosen politischen Gesprächsabend an, bei dem sich sämtliche Erörterungen im Rahmen des Grundgesetzes bewegt haben sollen. Die jüngste Strafanzeige könnte Teil dieser „Gegenerzählung“ sein, die statt der Konferenzteilnehmer die Rechercheplattform unter Verdacht stellen soll.