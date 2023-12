Streik der Kassenärzte Die Ampel-Sparpolitik sorgt für Proteste

Jeder Zehnte in Deutschland hat derzeit Corona, eine Erkältung oder die Grippe. In diese Infektionswelle hinein streiken zwischen den Jahren nun die Kassenärzte. Von Mittwoch bis Freitag sollen Haus- und Facharztpraxen geschlossen bleiben. Zu dem Protest gegen die Politik von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) haben unter dem Motto „Praxis in Not“ über 20 Verbände aufgerufen.