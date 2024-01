Streit um fehlende Milliarden Zwischen Wissing und der Bahn knirscht es gewaltig

Ausgesprochen höflich behandelten sich Bahnchef Richard Lutz und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) beim Festakt zur Gründung der neuen Bahntochter DB InfraGO. Nur das Publikum ging da nicht immer ganz mit. Als Lutz am Montag zum dritten Mal Bund und Verkehrsministerium dankte, blieb der Saal im Zukunftsmuseum Futurium in Berlin seltsam still. „Ich finde, das ist durchaus einen Applaus wert“, half Lutz nach.