Tagesspiegel Plus Streit um Prestigeprojekt der Ampelkoalition : Ist das Bürgergeld ungerecht?

Die Ampel will Bedürftigen künftig besser helfen – die Union droht, die Reform zu blockieren. Was ist dran an den Vorwürfen und Einwänden gegen das Prestigeprojekt der Koalition? Der Faktencheck.