Ein gutes halbes Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt steht die Kenia-Koalition von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) vor einer Zerreißprobe. Knackpunkt ist die bevorstehende Landtagsabstimmung über den Medienänderungsstaatsvertrag, dessen Kern die Anhebung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent ist.

Die CDU-Fraktion kündigte ebenso wie die AfD an, dies abzulehnen. Die Koalitionspartner SPD und Grüne warnen die Christdemokraten davor, damit die Koalition aufs Spiel zu setzen.

Am Mittwoch befasst sich der Medienausschuss des Magdeburger Landtags mit dem Staatsvertrag. Das Gremium soll eine Empfehlung für das Parlament erarbeiten, das Mitte Dezember über die Anhebung der Rundfunkgebühren abstimmen will.

Wie der „Spiegel“ jetzt berichtet, will Ministerpräsident Haseloff es gar nicht erst zu einer Abstimmung im Landtag kommen lassen. Das Magazin zitiert aus einem ihm vorliegenden Antragsbeschluss für den Medienausschuss am Mittwoch. Darin soll es heißen, dass „nach den Erklärungen der Fraktionen im Parlament und in der Öffentlichkeit keine Mehrheit für den Gesetzentwurf mehr zu erwarten“ sei.

Weiter heißt es demnach, Haseloff wolle sich stattdessen für „Nachverhandlungen“ über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags in der Rundfunkkommission einsetzen. „Objektive Indikatoren belegen die grundlegend veränderten Rahmenbedingungen und damit die Erosion der Geschäftsgrundlage des Staatsvertrages“, stehe dort zu Begründung. Würde der Medienausschuss dem Antrag zustimmen, gebe es keine Abstimmung im Parlament Mitte Dezember.

Wie der „Spiegel“ weiter berichtet, wollen sich die CDU-Vertreter des Ausschusses am Montagabend treffen und über den Antrag beraten.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Am Dienstag soll der Streit auch Thema im Koalitionsausschuss in Sachsen-Anhalt sein. Die Grünen drohten bereits mit einem Ende des Bündnisses, sollte die CDU gemeinsam mit der AfD gegen den Medienänderungsstaatsvertrag stimmen. Auch die SPD kündigte für diesen Fall Konsequenzen an.

Damit der Rundfunkbeitrag zum 1. Januar um 86 Cent auf 18,36 Euro steigen kann, ist ein einstimmiger Beschluss aller Länderparlamente nötig. Das würde die CDU mit einem Nein vorerst boykottieren. SPD, Grüne und Linke wollen dem hingegen zustimmen. Der Kenia-Koalition von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) droht zudem im Fall einer gemeinsamen Abstimmung von CDU und AfD rund ein halbes Jahr vor der Landtagswahl der offene Bruch.

Klingbeil: „Die CDU spielt mal wieder mit dem Feuer.“

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil forderte ein Eingreifen der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. „Die CDU spielt mal wieder mit dem Feuer und bereitet wenige Monate nach der Schande von Thüringen nun in Sachsen-Anhalt die nächste Kooperation mit der AfD vor", sagte Klingbeil im Gespräch mit dem „Tagesspiegel“.

„Die CDU muss sich in den kommenden Tagen entscheiden, ob sie am demokratischen Grundkonsens festhält, dass man mit Nazis nicht zusammenarbeitet. Oder ob sie diese Republik dauerhaft verändert, indem sie mit der AfD gemeinsame Sache macht“, sagte Klingbeil.

Mehr zum Thema Zwischen Erhöhung und Befreiung Warum der Rundfunkbeitrag umstritten, aber beziehungsfreundlich ist

Auch die medienpolitische Sprecherin der Unions-Bundestagsfraktion, Elisabeth Motschmann, warnte die Sachsen-Anhalt-CDU vor einer Kooperation mit der AfD. „Mit der AfD sollte man auf keinen Fall gemeinsame Sache machen“, sagte Motschmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. (Tsp/AFP)