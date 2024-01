Streitgespräch zur Energiewende „Was Sie beschreiben, ist Planwirtschaft pur“

Herr Dürr, Herr Müller, womit heizen Sie und wie bewegen Sie sich fort?

MÜLLER: Ich habe in meiner Wohnung eine Gas-Etagenheizung übernommen und fahre überwiegend Fahrrad. Ich besitze zwar kein Auto, miete mir aber eines, wenn ich es brauche.

DÜRR: Ich habe in meinem Haus eine Gasheizung mit solarthermischer Unterstützung und fahre einen Hybrid.

Vielleicht sind Sie sich ja doch nicht so unähnlich. Wir führen dieses Gespräch am Ende eines Jahres, in dem Sie sagten, Herr Dürr, Ihre Partei habe in der Regierung den zu großen Einfluss von Lobbygruppen wie Herrn Müllers Agora Energiewende beendet. Wie meinten Sie das genau?

DÜRR: Frühere Regierungen und am Anfang auch das grüne Wirtschaftsministerium haben bei der Energiewende zu lange zu einseitig auf Strom gesetzt. Die Koalition hat die technologischen Scheuklappen beim Klimaschutz abgelegt: Wir verfolgen eine Wasserstoffstrategie, ermöglichen Brennstoffzellen oder E-Fuels. Davor hatten Lobbygruppen wie Ihre zu viel Einfluss, Herr Müller. Es kann nicht alles elektrisch werden in Deutschland.

MÜLLER: In unseren Studien ist zu lesen, dass wir das auch nie behauptet haben. Bei Agora Energiewende sind wir uns einig, dass wir Innovationen, Unternehmertum und die Marktkräfte brauchen, um die Klimaziele zu erreichen.

DÜRR: Das unterschreibe ich.

Zu den Personen Müller (l.) und Dürr. © Scarlett Werth für den Tagesspiegel Simon Müller, 41, ist seit November 2021 Direktor Deutschland bei Agora Energiewende. Dort verantwortet er die Arbeit zu übergreifenden Fragen der Energie- und Klimapolitik sowie in den Bereichen Strom, Wärme und Energieinfrastruktur. Zuvor hat der studierte Physiker als Energie-Experte Regierungen in über 20 Ländern auf sechs Kontinenten beraten. Christian Dürr, 46, sitzt seit 2017 für die FDP im Bundestag und ist seit 2021 auch Fraktionsvorsitzender der Liberalen. Seit 2013 gehört Dürr zudem dem Präsidium der FDP. Sein Studium der Wirtschaftswissenschaft schloss er mit seiner Diplom-Arbeit zum Thema „Ausgewählte Probleme des CO₂-Emissionshandels“ ab.

MÜLLER: In unserem Zukunftsszenario für 2045, wenn Deutschland klimaneutral werden soll, wird der Energiebedarf nur zu 50 Prozent mit Strom gedeckt. Weitere 13 Prozent kommen aus Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen, sieben Prozent aus der Fernwärme und dazu noch ein großer Batzen Biomasse. Da etwa ein E-Auto Energie viel effizienter nutzt als ein Benziner, bei dem zwei Drittel als Abwärme verloren gehen, können wir mit 50 Prozent sehr viel elektrifizieren.

2045 will Deutschland klimaneutral sein.

DÜRR: Jetzt geht es schon los. Diese Szenarien mit genauen Prozentzahlen für bestimmte Technologien hören wir seit Jahren. Damit unterstellt Agora, dass der Staat alles ganz genau voraussehen und bestimmen kann. Planwirtschaft hat noch nie funktioniert, der Staat ist nicht schlau genug, um zu wissen, was künftig mit Strom betrieben werden soll und was nicht. Sie verschweigen auch, was Ihre elektrische Welt kosten würde.

Ein so gigantisches Stromnetz wäre laut Deutscher Energieagentur 600 Milliarden Euro teurer als unser Weg.

Wollen Sie etwas entgegnen, Herr Müller?

MÜLLER: Unbedingt, weil wir nicht die einzigen sind, die einen machbaren Weg Richtung Klimaneutralität aufzuzeigen versuchen. Die fünf großen Studien hierzu, von unterschiedlichsten Institutionen, kommen zu überraschend ähnlichen Ergebnissen. Es gibt auch Unterschiede. So errechnet zum Beispiel das Szenario des BDI, also von der deutschen Industrie, einen deutlich anderen Strombedarf – nämlich einen höheren.

DÜRR: Persönlich halte ich die Idee, dass wir mit Wind und Sonne einen Großteil unseres Energiebedarfs über Strom aus Deutschland decken können, für eine Illusion.

MÜLLER: Deswegen sehen wir weiterhin die Notwendigkeit von Importen, aber auch die Chance, einen großen Teil der erneuerbaren Energien bei uns in Deutschland zu produzieren. Die Photovoltaik entwickelt sich, weil die Ampel sie viel unbürokratischer gemacht hat, wahnsinnig gut. Der Staat verdient Geld durch die Auktionen für Offshore-Windparks. DÜRR: Ich freue mich auch, wenn es mit den Erneuerbaren vorangeht. Ich bin Liberaler und will auch diesen Weg nicht verbieten. MÜLLER: Märkte leben von Voraussetzungen, die sie selbst nicht schaffen können. Infrastruktur, ein natürliches Monopol, ist das beste Beispiel: Ein Unternehmer, der klimagerecht wirtschaften will, braucht saubere Energie und vor einer Investition Klarheit darüber, ob ein Land eher das Strom- oder das Wasserstoffnetz ausbauen will. Auch Privatpersonen, die überlegen, welches Auto oder welche Heizung sie anschaffen, wollen wissen, in welche Richtung es geht. Es geht nicht um Detailplanung, aber solche Grundsatzentscheidung muss ein Staat treffen, um Planungssicherheit zu schaffen.

Nicht Planwirtschaft, aber Planungssicherheit – das Argument von Herrn Müller ist auch von der deutschen Autoindustrie zu hören. Haben Sie ein besseres, Herr Dürr?

DÜRR: Mir ist bewusst, was natürliche Monopole sind. Der Markt für Autobahnen ist eines, weil man nicht sechs verschiedene Autobahnen übereinander baut. Ich bin natürlich dafür, dass der Staat die Infrastruktur pragmatisch reguliert, aber ohne Technologien zu verbieten – so wie wir es beim Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung gemacht haben, das kurz vor Weihnachten den Bundesrat passiert hat.

Warum spricht das gegen Herrn Müllers Argument?

DÜRR: Unser Gesetz sagt Städten und Gemeinden: Alles ist erlaubt, aber schaut euch an, was vor Ort sinnvoll ist. Hätten wir die Urfassung des Heizgesetzes umgesetzt, auf die der frühere Agora-Chef Patrick Graichen als Wirtschaftsstaatssekretär viel Einfluss hatte, hätten wir so eine Grundsatzentscheidung getroffen, wie sie Herr Müller fordert – für strombetriebene Wärmepumpen und gegen eine halbe Million Kilometer Gasnetz, die überflüssig geworden wären. Man kann sie auch klimaschonend nutzen, mit Wasserstoff etwa.

MÜLLER: Wir denken pragmatisch: Viele Stadtwerke sagen uns, dass sie künftig damit rechnen, dass immer weniger Kundinnen und Kunden ans Gasnetz angeschlossen bleiben wollen. Das macht den Unterhalt der Netze immer teurer und damit unattraktiver für Investoren. Wir sollten genau hinschauen, wo es sich lohnt, Gasnetze klimafreundlich auf Wasserstoff umzustellen und wo diese Netze besser geordnet stillgelegt werden. Sonst zahlen wir für etwas, was wir nicht länger brauchen.

Herr Müller ist das freundliche Gesicht von Agora, aber es ist wichtig, dass die Politik nicht auf alles hereinfällt, was er sagt. FDP-Fraktionschef Christian Dürr hält die Empfehlungen von Agora für Planwirtschaft pur.

DÜRR: Heftiger Widerspruch! Herr Müller ist das freundliche Gesicht von Agora, aber es ist wichtig, dass die Politik nicht auf alles hereinfällt, was er sagt. Was Sie gerade beschrieben haben, ist aus meiner Sicht Planwirtschaft pur. Sie wissen also ganz genau, welche Gasleitungen rausgerissen werden müssen und wie ein Unternehmen wirtschaften muss.

MÜLLER: Wir haben bei Agora viele freundliche Gesichter, auch von der FDP, die wie viele andere Akteurinnen und Akteure aus der Energie- und Klimapolitik in unserem Beirat mit uns im regen Austausch stehen. Als Denkfabrik ist unser Anspruch, die Klimatransformation, die fast alle Lebensbereiche betrifft, vorzudenken, kluge Lösungsvorschläge zu machen. Die Transformation gut zu managen, halte ich für eine der vornehmsten Staatsaufgaben. Ich finde es erstaunlich, dass Sie strategisches Vorgehen der öffentlichen Hand stets als Planwirtschaft abtun.

Da kommt Herr Dürr jetzt bestimmt gleich mit dem geplanten Verbot des Verbrennungsmotors, gegen das die FDP zu Felde zieht.

DÜRR: Weil es wirklich irre wäre, den Exportschlager unserer Autoindustrie zu verbieten. Nicht eine bestimmte Technik ist das Problem, sondern der fossile Brennstoff.

MÜLLER: Was gerade im Bereich Elektromobilität passiert, ist mit dem Übergang von der Pferdekutsche zum Auto vergleichbar. Die Autobauer haben schon längst von sich aus den Weg zum E-Auto eingeschlagen, und warten darauf, dass die Politik ihn, wie in Europa, geschehen auch in Deutschland nachzieht.

DÜRR: Das Auto hat sich nicht durchgesetzt, weil die Pferdekutsche verboten wurde. Ich bestreite auch, dass die Zeit des Verbrenners abgelaufen ist, wie damals die der Pferdekutsche. Mit synthetischen Kraftstoffen läuft er zu 100 Prozent klimaneutral. Ein Elektroauto fährt heute in Deutschland zu fast 50 Prozent mit fossilem Strom. Das ist auch das Ergebnis des Ansatzes von Herrn Müller, der zwei Jahrzehnte lang die deutsche Energiepolitik geprägt hat und uns für sehr viel Geld sehr wenige Ergebnisse gebracht hat.

Vielleicht haben liberalkonservative Kreise sich auch zu lange nicht genug für Klimaschutz interessiert und immer nur verhindert, statt eine entsprechende Expertise aufzubauen?

DÜRR: Nein, das sehe ich nicht so. Es gibt auch noch andere Denkschulen. Und ich bin froh, dass die deutsche Energiepolitik jetzt nicht mehr nur der von Patrick Graichen folgt.

Wie groß war denn der Einfluss des früheren Agora-Geschäftsführers Patrick Graichen, Herr Müller?

MÜLLER: Wir haben Politik und Wirtschaft wissenschaftlich fundierte Handlungsoptionen aufgezeigt, die Anklang gefunden haben – unabhängig davon, welche Parteien regiert haben. Und wir haben diese Optionen immer auch mit verschiedenen Interessensgruppen diskutiert. Agora Energiewende hat für die Schwerindustrie Konzepte rund um den grünen Stahl entwickelt und den Kohleausstieg vorgedacht …

DÜRR: … der den Steuerzahler wegen der Ausgleichszahlungen an die Industrie unfassbar teuer zu stehen kommt.

MÜLLER: Für die Wärmewende haben wir einen Dreiklang vorgeschlagen – einen höheren CO₂-Preis, deutlich mehr Förderung und 65 Prozent erneuerbare Energie in Heizungen. Insgesamt wurde aber nur ein Teil unserer Vorschläge aufgegriffen. Die jetzige Förderung ist nicht passgenau genug: Für den Gesamterfolg ist auch zentral, dass sich Menschen mit kleinem Geldbeutel etwa eine klimaneutrale Heizung leisten können.

DÜRR: Das ist mir zu wolkig, machen wir es doch konkret: Wenn jeder eine Wärmepumpe einbauen können soll, müsste der Staat, also der Steuerzahler, je 50.000 oder 60.000 Euro aufbringen, damit auch das Haus noch entsprechend umgebaut werden kann. Aber nicht das Haus muss zur Heizung passen, sondern die Heizung zum Haus.

Wir wollen gar nicht, dass sich jeder eine Wärmepumpe einbaut. Simon Müller sieht auch in Fernwärme ein großes Potenzial.

MÜLLER: Wir wollen gar nicht, dass sich jeder eine Wärmepumpe einbaut. In den meisten Haushalten dürfte schnell klar sein, ob eine Wärmepumpe oder Fernwärme die bessere Option ist, für Industriekunden können Wasserstoffanschlüsse attraktiv sein. Wichtig ist vor allem, dass der Umstieg schnell gelingt, und dass die kommunale Wärmeplanung zügig Klarheit schafft. Wir haben schon viel Zeit verloren. Jede Gasheizung, die heute neu eingebaut wird, verursacht noch viele Jahre weiter Emissionen und entfernt uns damit von den Klimazielen. Dass davon gerade so viele eingebaut werden, hat auch mit der Verunsicherung zu tun, die Ihre Regierungskoalition beim Heizgesetz erzeugt hat.

Brach der Markt für Wärmepumpen ein, weil die FDP so schlecht über sie gesprochen hat?

DÜRR: Die Menschen wissen am besten, was bei ihnen zu Hause eingebaut werden kann. Es ist doch verräterisch, wenn Herr Müller sagt, jede eingebaute Gasheizung sei falsch. Nein! Auch sie kann eine klimaneutrale Zukunft haben. Das ständige Agitieren gegen bestimmte Technologien hat unsere Energiewende zur teuersten der Welt gemacht.

Es besteht Zeitdruck, wenn in 21 Jahren Klimaneutralität erreicht werden soll. Braucht es nicht technologische Offenheit und das Ordnungsrecht?

MÜLLER: Es braucht beides. Wir haben geschafft, dass sich das Ozonloch wieder schließt, weil FCKW in Kühlschränken verboten wurde. Der Staat soll Klimatechnologien offen gegenüberstehen, aber auch definieren, was nicht mehr geht – und den Menschen eine realistische Perspektive ermöglichen. Es bringt nichts, klimaneutrale Gasheizungen zu versprechen, wenn nicht klar ist, wann wir genügend Wasserstoff zu bezahlbaren Preisen zur Verfügung haben werden. Alles zu erlauben, ist keine Wahlfreiheit, sondern stiftet Verwirrung und schränkt uns perspektivisch noch stärker ein.

DÜRR: Das Beispiel FCKW lässt Ihre Argumentation wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Damals wurde das schädliche Gas verboten, nicht der Kühlschrank. So machen wir es auch mit dem CO₂-Emissionshandel, der den erlaubten Ausstoß immer weiter reduziert – ohne technologische Vorgaben. Der Sektor, in dem das Klimaziel wie geplant erreicht wird, ist der Strombereich, der voll dem Emissionshandel unterliegt.

Simon Müller ist Direktor Deutschland bei Agora Energiewende. © Scarlett Werth für den Tagesspiegel

MÜLLER: Da hat Ihre Argumentation Lücken: Ich bin Fan des Emissionshandels, aber gerade im Stromsektor wurde die Energiewende gesetzlich ergänzt – die Investitionen hat vor allem die EEG -Finanzierung ermöglicht. DÜRR: Ein teurer Fehler – das EEG hat 300 Milliarden Euro gekostet für magere Ergebnisse. MÜLLER: Ganz im Gegenteil: Es hat der Industrie eine nie dagewesene Investitionssicherheit verschafft und der Technologie global zum Durchbruch verholfen. Wir profitieren heute noch davon, indem Erneuerbare Energien so günstig zu haben sind wie noch nie – und 2023 erstmals mehr als die Hälfte unseres Strombedarfs gedeckt haben.

Wie stellen Sie sich die Wirkung des Emissionshandels im Gebäude- und Verkehrssektor vor, Herr Dürr? Ist es nicht sozialer, die Menschen mit Übergangsfristen in Gesetzen auf bestimmte Entwicklungen vorzubereiten, als sie durch Preisdruck zum Handeln zu zwingen?

DÜRR: Die Einsicht ist doch schon da, dass fossile Brennstoffe kontinuierlich teurer werden. Daraus ziehen die Menschen ihre eigenen Schlüsse. Dazu braucht es nicht den Staat.

MÜLLER: Ich verstehe nicht ganz, warum Sie hier einen starken Gegensatz aufmachen. Auch beim CO₂-Handel muss der Staat lenkend eingreifen, weil es sonst sozial ungerecht wird. Die Koalition hatte deshalb auch ein Klimageld versprochen.

Da hat Herr Müller recht. Haben Sie das Vorhaben beerdigt?

DÜRR: Nein, aber leider wurde es in Deutschland in der Vergangenheit versäumt, eine Auszahlmöglichkeit an alle Bürgerinnen und Bürger zu etablieren. Unser Finanzminister Christian Lindner arbeitet jetzt daran. Es bleibt bei dem Ziel, dass ein solcher Mechanismus 2025 zur Verfügung steht.

MÜLLER: Dann haben wir am Schluss doch noch eine staatliche Maßnahme gefunden, die wir beide gut fänden. Der Weg zur Klimaneutralität erfordert so viel Innovation, dass das doch auch für die FDP eines der spannendsten politischen Projekte sein müsste. DÜRR: Wir blicken sehr, sehr unterschiedlich auf die Energiewende, aber da gehe ich mit.