Strom- und Gaspreisbremse Wer von der Ampel-Einigung profitiert

Es ist das wichtigste Projekt der Ampel zur Entlastung der Bürger angesichts hoher Energiepreise: die Strom- und Gaspreisbremse. Noch am Dienstag hatten die Ampel-Fraktionen über die Details miteinander gerungen. Ende der Woche nun soll der Bundestag die Energiepreisbremse verabschieden.

Die Einigung

Die Energiepreisbremse soll sowohl die Verbraucher als auch Unternehmen entlasten. Eine offene Streitfrage war bis zuletzt: Dürfen Unternehmen, die von der Gas- und Strompreisbremse profitieren und damit staatliche Hilfen erhalten, trotzdem Boni und Dividenden ausschütten? Im ursprünglichen Entwurf der Bundesregierung war das nicht vorgesehen. Doch nun haben sich die Ampel-Verhandler darauf geeinigt.

„Wer mehr als 25 Millionen Euro staatliche Unterstützung bekommt, darf bisher vereinbarte Höhen von Boni oder Dividenden nicht mehr erhöhen“ der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Dennis Rohde. „Bekommt ein Unternehmen mehr als 50 Millionen Euro, verbieten wir die Auszahlung ganz.“ Unternehmen könnten aber freiwillig auf Hilfen verzichten und seien dann diesen Regelungen nicht unterworfen, erläuterte Rohde. Dieser Kompromiss sei das klare Signal: „Man kann in diesen Zeiten nicht gleichzeitig unbegrenzt staatliche Hilfen beziehen und nebenbei mit Gewinnen Großaktionäre und Spitzenmanager belohnen.“

1,8 Milliarden Euro stellt der Bund den Ländern zur Verfügung, damit auch die Bezieher „nicht leitungsgebundener Brennstoffe“ entlastet werden können.

Ein weiterer Kritikpunkt war, dass die Ampel mit den Energiepreisbremsen nur Strom- und Gaskunden entlastet. Nicht aber die Nutzer „nicht leitungsgebundene Brennstoffe“ wie Öl, Pellets, Flüssiggas oder Briketts. Um eine Ungleichbehandlung zu vermeiden, stellt der Bund den Ländern für 2022 nur 1,8 Milliarden Euro zur Verfügung, die diese dann auszahlen sollen.

Die Verhandler haben zudem Änderungen vorgenommen, „die die Biogasbranche sichern“, wie SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch sagte. Die Subventionierung der Strompreise wird durch die Abschöpfung von krisenbedingt übermäßigen Unternehmensgewinnen finanziert, weshalb auch die Ökobranche den Verlust ihrer Investitionsfähigkeit befürchtete. Kleinere Biogasanlagen sollen von der Abschöpfung nun vollkommen freigestellt werden.

Ein kalter Winter kann für Verbraucher teuer werden, die Energiepreisbremse soll sie entlasten. © dpa / Sebastian Kahnert

Möglich wurde die Einigung auch, weil die Koalition auf einem anderen Feld einen weiteren Kompromiss vereinbarte, auf den die FDP gedrängt hatte. Danach sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Länder eine Initiative für höhere Freibeträge bei der Erbschaftsteuer starten können.

Die Entlastung

Ab März soll dem Plan der Ampel-Koalition nach eine Preisbremse für Gas und Strom gelten. Rückwirkend werden demnach auch die Monate Januar und Februar angerechnet. Dabei werden die Kosten für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs auf zwölf Cent pro Kilowattstunde für Haushalte sowie kleinere und mittlere Firmen begrenzt. Beim Strom soll der Deckel bei 40 Cent liegen. Für verbrauchte Mengen über die 80 Prozent hinaus gilt aber der höhere Marktpreis, um den Sparanreiz bei den Verbrauchern zu erhalten.

Mieter werden zwar erst von der Entlastung profitieren, wenn die Vermieter diese über die Betriebskostenabrechnungen weitergegeben haben. In der Koalition wird darauf verwiesen, dass bereits die Übernahme der Dezemberabschlagszahlung eine große Hilfe darstelle und in besonderen Notlagen „natürlich auch weiter ein Antrag auf Wohngeld gestellt werden kann“, so die SPD-Abgeordnete Verena Hubertz. Außerdem sei bereits gesetzlich verankert, dass es keine Energiesperren geben dürfen, also niemand in einer kalten Wohnung sitzen müsse.

Die Gerechtigkeitsfrage

Bewusst ist den parlamentarischen Verhandlungsführern, dass die pauschale Energiepreiserstattung auch vielen zugutekommt, die sie nicht unbedingt brauchen. Bisher sind aber keine Daten dazu verfügbar, ob sich beispielsweise hinter einem Anschluss eine große Villa mit beheiztem Pool verbirgt.

Vereinbart ist nun zwischen den Ampelfraktionen, mit den Energieversorgern darüber zu sprechen, ob sich das ändern lässt. So soll laut SPD-Fraktionsvize Miersch, „spätestens für den Herbst/Winter 2023/2024 eine höhere Zielgenauigkeit bei den Hilfen“ erreicht werden. Dann soll auch erst die Frage geklärt sein, ob es eine Mindesterstattung gibt, damit zum Beispiel auch jene profitieren, die schon in der Vergangenheit in Energiesparmaßnahmen investiert haben.

