Die operative Pause der russischen Streitkräfte nach der vollständigen Eroberung der Region Luhansk ist offensichtlich zu Ende. Bereits am Samstag hatte der russische Verteidigungsminister eine „Ausweitung der Aktivitäten der Heeresgruppen in alle Angriffsrichtungen“ befohlen, heute folgte die Bestätigung von neuen Angriffen in der Ostukraine durch Moskau.

Der ukrainische Generalstab wiederum hatte berichtet, in mehreren Orten russische Angriffe zurückgeschlagen zu haben. Die Militärexperten des US-Thinktank Institute for the Study of War gehen derzeit aber nicht davon aus, dass es eben jene angekündigte Angriffswelle in alle Richtungen geben werde, sondern zunächst kleinere Vorstöße rund um Siwersk and Bachmut in der Donezk-Region.

Eines hatte das russische Verteidigungsministerium ebenfalls angeordnet: Dass sich die Truppen auf die Zerstörung von Langstrecken- und Artilleriewaffen konzentrieren sollen. Eine Folge der jüngsten Attacken der Ukraine auf Logistikzentren und Munitionslager der Russen, wofür auch die aus dem Westen gelieferten Mehrfachraketenwerfer eingesetzt wurden.

Für General a.D. Klaus Wittmann bedeutet diese Anordnung in Bezug auf die westlichen Waffenlieferungen vor allem eins: „Wir müssen unbedingt mehr liefern und schneller liefern in dem Bewusstsein, dass die russische Seite nur auf einem Gebiet überlegen ist: der Feuerkraft", wie er der Zeitung „Die Welt“ sagte.

Aus Ärger über „Verrat“ im ukrainischen Sicherheitsapparat hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Chefs von Geheimdienst und Generalstaatsanwaltschaft während des Kriegs abgesetzt. Aber nicht entlassen, sondern suspendiert, wie die Kanzlei des ukrainischen Präsidenten am Montag betonte. Mehr über die Hintergründe hier.

1. Aufklärer, Kamikaze, Waffenträger: Die Drohnen im Ukraine-Krieg – und welche Rolle sie spielen

Unbemannte Lenkwaffen sind zentraler Bestandteil der Kriegsführung. Allerdings setzen Russland und die Ukraine ihre Drohnen völlig unterschiedlich ein. Ein Überblick.

2. Wie lange hält der Westen das durch?: Einblicke in das Arsenal der Ukraine-Unterstützer

Die Waffenlieferungen an die Ukraine offenbaren ein Paradox: Nie war die Welt so hochgerüstet. Dennoch warnen Experten, dass Material bei Kiews Verbündeten knapp wird.

3. Dauer-Aufregung über Habecks Dusch-Tipps: Es ist richtig, die Bürger in der Energiekrise in die Pflicht zu nehmen

FDP und Union empören sich, dass der Wirtschaftsminister kürzeres Duschen empfiehlt. Was dürfen Staat und Bürger in der Krise voneinander erwarten?