Tag 224 der Ukraine-Invasion Was zwei US-Amerikaner von ihrer russischen Gefangenschaft berichten

Zeitgleich mit der Anordnung der Teil-Mobilmachung hatte es zwischen Russland und der Ukraine einen großen Gefangenenaustausch gegeben, freigekommen waren dabei auch zehn ausländische Kämpfer. Zwei davon waren die US-Amerikaner Alex Drueke und Andy Tai Huynh. Die „Washington Post“ hat vor wenigen Tagen mit ihnen über ihre Erfahrungen gesprochen.



104 Tage verbrachten die beiden in Gefangenschaft, sie seien verhört, körperlich und psychisch misshandelt worden und hätten kaum Nahrung oder sauberes Wasser erhalten. Fast 15 Kilogramm habe jeder von ihnen in der Zeit verloren, erzählten sie. Bilder in dem Bericht zeigen zudem rote und violette Male an ihren Handgelenken, wo sie gefesselt worden waren.

Die Männer berichten, wie sie sich auf Hände und Knie legen und so lange in dieser Position verharren mussten, bis ihre Füße taub wurden. Wenn sie sich bewegten, seien sie geschlagen worden. Nachts seien sie zudem zum stundenlangen Stehen gezwungen worden, um sie am Schlafen zu hindern. Die beiden seien später noch in andere Gefangenenlager verlegt worden, wo die Folterungen noch stärker waren. Huynh erzählte der Zeitung, dass er Schreie und Schmerzensschreie hören konnte, wenn Verhöre durchgeführt wurden. „Das war mit das Schlimmste“, sagte Huynh. „Zu hören, wie Menschen verletzt werden und nichts dagegen tun zu können.“

Der Bericht schildert aber nicht nur die Qualen in der Gefangenschaft, sondern ebenso, wie und warum die beiden Männer überhaupt in den Krieg zogen – und schließlich in die Hände der russischen Truppen fielen.



Ähnliches bezüglich russischer Folter hatte auch der Brite Aiden Aslin der Zeitung „The Sun“ vor Kurzem berichtet. Er sprach damals etwa von Stichen in den Rücken und Prügel. Aslin war im gleichen Gefangenenaustausch freigekommen.

DIE WICHTIGSTEN NACHRICHTEN DES TAGES IM ÜBERBLICK

Nach Einschätzung britischer Geheimdienste steht Russland bei der Verteidigung heftig umkämpfter Gebiete am Dnjepr-Fluss in der Ukraine vor schwer zu lösenden strategischen Problemen. Ein Rückzug steht jedoch wohl aus politischen Gründen nicht zur Debatte.

Russische Truppen haben nach mehreren Niederlagen die Einnahme der Siedlung Sajzewe im Gebiet Donezk in der Ostukraine gemeldet. Die Ortschaft sei unter russische Kontrolle gebracht worden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow.

Das an Russland grenzende Norwegen plant eine Erhöhung seines Verteidigungshaushalt um etwa 9,8 Prozent. „Der Angriff Russlands auf die Ukraine stellt eine Bedrohung für die norwegische und europäische Sicherheit dar", erklärte Verteidigungsminister Björn Arild Gram.

HINTERGRUND UND ANALYSE

