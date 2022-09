Tatmotiv noch unklar Opferzahl nach russischem Amoklauf steigt auf 17 Tote

Nach einem Amoklauf an einer Schule im westrussischen Ischewsk ist die Zahl der Todesopfer auf 17 gestiegen. Dies meldete die russische Nachrichtenagentur Tass am späten Montagabend.

„Nach Angaben der russische Untersuchungsbehörde sind 17 Menschen, darunter elf Kinder und sechs Erwachsene, ums Leben gekommen“, so die Agentur. Die Abteilung des Innenministeriums der Republik Udmurtien geht außerdem von mehr als 20 Verletzten aus.

Der Schütze hat sich laut Polizei nach seiner Tat selbst das Leben genommen. Der Mann trug nach Angaben der Ermittlungsbehörden während der Tat eine Sturmhaube und ein schwarzes T-Shirt mit Nazisymbolen.

Seine Identität habe bislang nicht festgestellt werden können und auch das genaue Tatmotiv sei unklar.

In den vergangenen Jahren hat es in Russland mehrere Schießereien an Schulen gegeben. Ischewsk ist die Hauptstadt der Republik Udmurtien im Westen Russlands und liegt knapp 1000 Kilometer von Moskau entfernt. (Reuters)

Zur Startseite