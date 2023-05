Thüringens CDU-Chef Mario Voigt „Der soziale Frieden steht auf dem Spiel“

Herr Voigt, hat es die CDU mit ihrer Kritik an Robert Habecks Heizungsplänen übertrieben?

Nein. Die Heizungspläne von Robert Habeck sind übergriffig und ein Angriff auf die fleißigen Leute, die sich ein kleines Häuschen erarbeitet haben. Die befürchten jetzt eine kalte Enteignung, weil sie sich den Einbau einer Wärmepumpe und mögliche Sanierungen nicht leisten können – gerade hier im Osten. Dass Habeck jetzt versucht nachzusteuern, zeigt, dass unsere Kritik in der Sache richtig und in der Härte berechtigt war.

Die Ampel will, dass die Kommunen für die Wärmewende erfassen, welche Haushalte wie heizen. Sie haben deshalb der Ampel unterstellt, eine „Energie-Stasi“ einsetzen zu wollen. Die Bundesregierung mit einer Diktatur zu vergleichen – macht das nicht sonst nur die AfD?

Mein Großvater ist in der DDR von den Kommunisten zwangsumgesiedelt worden. Er hat alles verloren. Sie können sicher sein, dass ich ziemlich genau weiß, was Diktatur bedeutet. Mir ging es darum, zuzuspitzen und deutlich zu machen, dass die Ampel ein falsches Gesellschaftsbild hat. Es bringt uns nicht voran, wenn der Staat dem Bürger noch bis in den Heizungskeller nachschnüffelt. Diese Regulierungswut der Ampel, die hohen Energiepreise – all das zerstört den deutschen Wohlstand.

Gerade weil Sie so genau wissen, was Stasi bedeutet, fragen sich viele, wie Sie die Pläne der Bundesregierung damit vergleichen können. Zumal auch etwa in Bayern die Schornsteinfeger Daten über Heizungen ans Landesamt für Statistik senden sollen.

Ich hätte auch von „Heizungs-Polizei“ sprechen können. Der Vorwurf bleibt der gleiche. Die Ampel will deutlich mehr Daten erfassen, als das in Bayern der Fall ist, sogar den individuellen Verbrauch. Wozu? Es braucht Vertrauen in den Bürger. Bei neu gebauten Immobilien nutzen viele auch in Thüringen jetzt schon die Wärmepumpe – weil es finanziell Sinn macht. Für ein altes Haus im ländlichen Raum tut es das aber nicht. Und dann müssen Alternativen möglich sein.

Zur Person Mario Voigt (46) ist CDU-Vorsitzender und Fraktionschef in Thüringen. Er ist außerdem Vizevorsitzender der CDU-Grundsatzprogrammkommission, die von Carsten Linnemann geleitet wird. Voigt soll die Perspektive des Ostens in den Programmprozess einbringen.

Habeck hat jetzt eingelenkt: mehr Technologieoffenheit, längere Fristen. Geht Ihnen jetzt ihr liebstes Kampagnenthema verloren?

Im Gegenteil. Im Kern will Habeck doch weiterhin künftig Öl- und Gasheizungen verbieten. Für mich ist klar, dass das Gesetz gekippt werden muss. Dafür setze ich mich ein. Ich habe in Thüringen schon 15.000 Unterschriften gegen das Gesetz gesammelt. Bei uns im Osten sind die Menschen extrem frustriert wegen der Habeck-Pläne.

Sie sind Vize-Programmchef der CDU. Im kommenden Frühjahr soll das neue Grundsatzprogramm der Partei stehen. Wie bildet sich die Perspektive des Ostens darin ab?

Sie spielt eine wichtige Rolle. Bei Bundestagswahlen kann man im Osten allein nicht gewinnen, sehr wohl aber verlieren. Das weiß die CDU. Deshalb wollen wir einen Fokus legen auf den ländlichen Raum – der Osten ist sehr ländlich geprägt. Aus meiner Sicht muss Deutschland ein 30-Minuten-Land werden. In dieser Zeit muss man von jedem Ort aus eine Schule, einen Arzt und eine Einkaufsmöglichkeit erreichen können.

Die arbeitende Bevölkerung hat kein Verständnis dafür, wenn einige einfach Sozialleistungen ohne Anstrengung bekommen. Thüringens CDU-Chef Mario Voigt

Die CDU-Spitze will die Regeln für Empfänger für Sozialleistungen verschärfen. „Wer Sozialleistungen erhält, hat die Pflicht angebotene Arbeit anzunehmen“, heißt es in einem Papier aus der Programmkommission. Die CDU erwägt also eine Arbeitspflicht?

Es gibt genug zu tun in diesem Land. Jeder, der einen Job in Deutschland haben will, kann einen zumutbaren kriegen. Wenn jemand Sozialleistungen erhält, soll er ein Angebot zur Arbeit annehmen müssen und es nicht verweigern können. Das können auch Tätigkeiten in Kommunen sein, wie etwa das Sauberhalten von Grünanlagen. Dafür braucht sich niemand zu fein sein. Die arbeitende Bevölkerung hat kein Verständnis dafür, wenn einige einfach Sozialleistungen ohne Anstrengung bekommen. Für uns gilt: Wer arbeitet, muss immer mehr haben, als der, der nicht arbeitet.

Aber was ist mit Menschen, die beispielsweise Angehörige pflegen oder Kinder betreuen?

Sie sind damit nicht gemeint. Sie sind natürlich Leistungsträger unserer Gesellschaft. Wir als CDU haben auch ein großes Interesse daran, dass etwa alte Menschen so lange wie möglich zu Hause gepflegt werden können.

Will die Union den Sozialstaat zurückfahren?

Wir müssen uns Sozialleistungen auch leisten können. Deutschland hat das immer gekonnt, weil wir ein Wohlstands- und Wachstumsland gewesen sind. Das hat den sozialen Frieden im Land gesichert. Jetzt sehen wir aber, dass zwar in den vergangenen Jahren die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse von 40 auf 45 Millionen gewachsen ist, die Zahl der Arbeitsstunden aber fast gleich geblieben ist.

Ein Grund dafür ist, dass heutzutage schon Facharbeiter, die das 1,3-fache des Durchschnittseinkommens verdienen, den Spitzensteuersatz bezahlen. Das ist hochgradig demotivierend. Leute wollen dann lieber mehr Freizeit, anstatt zu arbeiten. So werden wir unseren Wohlstand aber nicht bewahren. Die Konsequenz: Der soziale Frieden steht auf dem Spiel.

Die CDU ist auf einmal offen, den Steuersatz für sehr hohe Einkommen zu erhöhen. Ist das der Versuch, sich wieder stärker als Vertreterin des Mittelstandes zu profilieren?

Das ist Teil einer großen Reform der Einkommenssteuer, die wir erarbeiten. Menschen sollen wieder mehr im Geldbeutel, also Netto vom Brutto haben. Dazu gehört, dass wir die Einkommensgrenze, ab der der Spitzensteuersatz greift, deutlich erhöhen wollen. Momentan liegt diese bei knapp 63.000 Euro. Diese Grenze signifikant nach oben zu setzen, würde Millionen von Menschen entlasten und gleichzeitig die belohnen, die sich anstrengen. Also ja, die CDU ist die Partei der gesellschaftlichen Mitte und des gesunden Menschenverstandes.

Ihr Parteikollege Jens Spahn fordert, die Rente mit 63 sofort abzuschaffen, weil sie zu teuer ist und Anreize für den frühen Ausstieg aus dem Job setzt. Sind Sie seiner Meinung?

Jeder, der heutzutage mit 63 in Rente gegangen ist, hat sie sich wohl verdient und hart erarbeitet. Jens Spahn macht auf ein reales Problem aufmerksam, den Fachkräftemangel. Das ist erstmal nicht verwerflich und die Aufregung um den Diskussionsbeitrag von Jens Spahn etwas übertrieben. Klar ist, wir brauchen bei Rententhemen großes Fingerspitzengefühl: Körperlich hart arbeitende Menschen in der Pflege oder auf dem Bau haben wenig Verständnis, wenn ein höheres Renteneintrittsalter zur Diskussion steht.

Der Fokus muss auf der Lebensarbeitszeit liegen. Wer früher anfängt zu arbeiten, kann auch früher in Rente gehen. Die CDU muss für Anreize und Flexibilität stehen. Wer länger im Alter arbeiten will und kann, sollte beim Gehalt steuerfrei gestellt werden. Das gilt auch für diejenigen, die mehr pro Woche arbeiten möchte als die Wochenarbeitszeit. Die CDU muss wieder mehr für die Fleißigen tun.

Die CDU will sich als Anwältin der Mittelschicht positionieren. Ist es da hilfreich, einen Parteivorsitzenden zu haben, der Millionär ist und sich als gehobene Mittelschicht bezeichnet?

Wir brauchen keine Neidgesellschaft. Viele sagen über Friedrich Merz eher: Der hat was drauf. Ihm trauen die Menschen zu, dass er eine große Steuerreform hinbekommt. Er kommt auch im Osten gut an. Er ist viel hier unterwegs – mehr übrigens als so manch andere Parteivorsitzende.