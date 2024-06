Thüringer CDU-Chef zum Bürgergeld für Ukrainer „Ja, es war ein schwerer Fehler der Politik“

Herr Voigt, die Bundes-CDU hat nach der Europawahl ihr Ergebnis gejubelt. Im Osten hat Ihre Partei aber nur in fünf Wahlkreisen gegen die AfD gewonnen. Haben sich die Erfolgsmeldungen aus der Parteizentrale für Sie fremd angefühlt?

Nein, wir hatten in Thüringen am selben Tag Kommunalwahl und sind dort deutlich stärkste Kraft geworden. Wir stellen acht Landräte, haben die Landeshauptstadt Erfurt nach 18 Jahren von der SPD erobert und die AfD ist in den Stichwahlen überall leer ausgegangen. Die Menschen in Thüringen vertrauen der CDU vor Ort. Das war ein wichtiges Signal für das Wahljahr 2024.