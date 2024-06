Tödliche Messer-Attacke in Mannheim Tatverdächtiger offenbar abgelehnter Asylbewerber

Bei dem Tatverdächtigen des Messerangriffs von Mannheim handelt es sich einem Medienbericht zufolge um einen abgelehnten Asylbewerber. Im Juli 2014 sei das Asylgesuch des Afghanen Sulaiman A. abgelehnt worden, berichtete die „Welt“ am Montag. Neun Jahre später habe er eine befristete Aufenthaltsgenehmigung bekommen.

Er habe zusammen mit einer Frau in Deutschland ein Kind bekommen, das die deutsche Staatsangehörigkeit habe, schrieb die Zeitung und berief sich auf Dokumente, die sie habe einsehen können. Demnach trug der mutmaßliche Messerangreifer, ein inzwischen 25-Jähriger, offenbar das Sorgerecht für das Kind.

Bisher nicht vernehmungsfähig

Bei dem Angriff in Mannheim hatte ein Mann am Freitagvormittag auf dem Marktplatz in der Innenstadt bei der Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa (BPE) sechs Männer verletzt, darunter einen Polizisten. Der 29-Jährige erlag am Sonntagnachmittag seinen Verletzungen. Der Angreifer hatte dem Beamten mehrmals in den Kopfbereich gestochen. Das Motiv des Täters war zunächst unklar. Er gilt als nicht vernehmungsfähig, war in den Minuten nach der Attacke ebenfalls verletzt worden.

Fotos zeigten, dass sich der Afghane zwischen 2020 und 2023 einen Vollbart wachsen ließ, schrieb die „Welt“. Außerdem habe ein YouTube-Account, der dem Tatverdächtigen zugeordnet werden könne, Videos des afghanischen Predigers Ahmad Zahir Aslamiyar hochgeladen. Aslamiyar war laut Medienberichten einst Kommandeur der Taliban und wurde im Kampf getötet. In islamistischen Kreisen gilt er als Märtyrer.

Politiker von Union und FDP fordern mehr Abschiebungen

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sprach von einer mutmaßlich islamistischen Tat und forderte die konsequente Abschiebung von Straftätern, die als Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Dies müsse auch für Afghanistan gelten, sagte er dem Sender RTL. Grünen-Chefin Ricarda Lang sprach sich für ein verstärktes Vorgehen gegen Islamismus in Deutschland aus. „Der Islamismus ist der Feind einer freien Gesellschaft“, sagte sie am Sonntagabend in der ARD.

Auch die FDP-Innenpolitikerin Linda Teuteberg sprach sich für die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern nach Afghanistan aus. „Es kann doch nicht sein, dass die Herkunft aus manchen Ländern bedeutet, sich auch bei schwersten Straftaten unter dem Schutz eines Bleiberechts in Deutschland sicher fühlen zu können“, sagte sie. Sulaiman A. sei zügig strafrechtlich zu verfolgen, sagte Teuteberg dem Tagesspiegel. „Es müssen größere Anstrengungen unternommen werden, um jedenfalls bei schweren Straftätern und Gefährdern eine Abschiebung auch in Länder wie Afghanistan möglich zu machen.“

Alexander Throm, innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, sagte dem Tagesspiegel: „Die Ampel hat tatenlos dabei zugesehen, wie ein immer größeres, immer radikaleres islamistisches Milieu in unserem Land heranwächst.“ Oft habe Innenministerin Nancy Faeser (SPD) erklärt, hart durchgreifen zu wollen – doch es sei stets bei der Ankündigung geblieben. „Was jetzt in Mannheim passiert ist, kann morgen überall in Deutschland passieren“, sagte Throm. Er äußerte sein Unverständnis darüber, dass „das Bundesinnenministerium Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien bis heute verweigert“. Faeser habe den Expertenkreis zum politischen Islam ersatzlos auslaufen lassen, „zugleich wurden die Anforderungen an eine Einbürgerung massiv herabgesetzt“.

Wir dürfen jetzt nicht jeden, der sich einen Vollbart wachsen lässt, unter Generalverdacht stellen. Lars Castellucci (SPD), Vorsitzender des Bundestags-Innenausschusses

Der Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Lars Castellucci (SPD), verlangte nach den tödlichen Messerangriffen von Mannheim Hilfsangebote für Angehörige von politisch Radikalisierten. „Wir dürfen jetzt nicht jeden, der sich einen Vollbart wachsen lässt, unter Generalverdacht stellen. Gleichzeitig gilt es wachsam bei möglichen Radikalisierungen zu sein“, sagte Castellucci dem Tagesspiegel.

Dabei gehe es etwa um Hilfe und Beratung bei Verdachtsfällen, zum Beispiel auch innerhalb von Familien. „Denkbar ist ein bundesweites Hilfetelefon für verzweifelte Familienangehörige oder Bekannte“, sagte der SPD-Politiker: „Auch müssen wir verstärkt mit Online-Streetworkern arbeiten, da sich Menschen verstärkt online radikalisieren.“ Es sei richtig, dass sich die Bundesregierung sehr dafür einsetze, „dass Menschen ohne Bleiberecht unser Land auch schnell wieder verlassen und am besten gar nicht erreichen“, sagte Castellucci. (mit AFP)