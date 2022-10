Treffen mit Länderchefs Kanzler zieht Treffen mit Ministerpräsidenten eine Woche vor

Bundeskanzler Olaf Scholz trifft sich bereits am 2. November mit den Ministerpräsidenten der Länder, wie der Spiegel berichtete.

Ursprünglich hatte Scholz das Treffen eine Woche später geplant, was aus Sicht der Ministerpräsidenten zu spät gewesen wäre. Scholz reagierte mit dem vorgezogenen Terminangebot auf den Druck der Länderchefs.

Das letzte Treffen fand Anfang Oktober statt. Dort wurden wichtige Fragen zum Umgang mit der Energiekrise und insbesondere die Verteilung der Kosten auf Bund und Länder auf Wunsch des Kanzlers vertagt worden. Die Länderchefs drängten somit auf ein erneutes Treffen um offene Anliegen zu klären.

Am Donnerstag kommen die Ministerpräsidenten für zwei Tage zu ihrer Jahreskonferenz in Hannover zusammen. Der Kanzler nimmt an diesem Treffen nicht teil.

