Trotz internationaler Verpflichtung Warum Deutschland beim Kampf gegen Obdachlosigkeit scheitert

In dem kleinen Esszimmer stehen an drei Tischen eng gedrängt 15 Stühle. 2023 haben die Mitarbeiter hier pro Tag rund 200 Mahlzeiten ausgegeben. Doch zum Jahreswechsel war in dem Gesundheitszentrum für Obdachlose in Berlin-Friedrichshain damit Schluss. Nachdem eine andere Tagesunterkunft in der Nähe schloss, „war der Andrang einfach zu groß“, berichtet Andreas Klein, der in der Einrichtung ehrenamtlich mitarbeitet.