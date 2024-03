Trotz warnender Töne im Bundesrat Wie es zum Durchbruch beim Cannabis-Gesetz kam

Es kommt nicht häufig vor, dass im Bundesrat praktisch alle Reden parteiübergreifend gegen ein Gesetz gehalten werden – und es dennoch zwar ohne Probleme durch die Länderkammer geht. Beim Cannabis-Gesetz der Ampelkoalition ist es am Freitag so gewesen. Sechs Gegenreden, mit warnenden Tönen.

Einzig Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verteidigte das Gesetz, nachdem er zuvor mit einer Reihe von Zugeständnissen an die Länder deren Bedenken zu zerstreuen gehofft hatte. Mittels einer Protokollerklärung war ihm das allerdings nur teilweise gelungen. Aber immerhin so weit, dass am Ende vor allem die Grünen die Koalitionsdisziplin wahrten, zur Ampel hielten und so der Cannabis-Freigabe in Deutschland endgültig zum Durchbruch verholfen haben.

Dass der Tagesordnungspunkt 6 dieser 1042. Sitzung des Bundesrats seit 1949 zu denen gehören wird, die mehr als eine Fußnote wert sind, hat nicht zuletzt mit zwei Ministerpräsidenten zu tun. Zum einen mit Michael Kretschmer aus Sachsen, zum anderen mit Dietmar Woidke aus Brandenburg.

Vor allem gegen die Grünen

Beide brachen ihre Koalitionsverträge – in denen wie üblich Enthaltung vorgesehen ist, wenn die Koalitionsparteien sich nicht einigen zu einem Punkt im Bundesrat. Vor allem die Grünen hatten sich in Dresden wie in Potsdam dagegen ausgesprochen, den Vermittlungsausschuss zum Cannabis-Gesetz anzurufen.

In einer nachdenklich-dramatischen Rede betonte Kretschmer, dass er das Gesetz für einen großen Fehler halte. Schon zu Wochenbeginn hatte er die ziemlich harte Ansage gemacht, er wolle das Gesetz im Vermittlungsausschuss stoppen – und zwar auf ewig. Was wiederum Lauterbach bewogen hatte, SPD, Grüne und FDP in den Ländern vor einem Unions-Coup im Vermittlungsverfahren zu warnen.

Im Bundesrat sprach Kretschmer nun von der „Büchse der Pandora“, welche die Ampel hier öffne. Will heißen: Der sächsische CDU-Politiker fürchtet, dass die Legalisierung von Cannabis nun zu schlimmeren Zuständen führen werde. Unter Jugendlichen vor allem.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (links) mit Kai Wegner, Berlins Regierendem Bürgermeister, im Bundesrat. © Imago/Bernd Elmenthaler

Zur Abstimmung beantragte Sachsen den Länderaufruf – also die Einzelabstimmung anstatt des üblichen Hochhaltens der Hände. Aus der sächsischen Bank kam dann sowohl ein „Ja“ als auch ein „Nein“ zur Frage, ob eine Anrufung des Vermittlungsausschusses gewünscht sei. Das „Ja“ kam von Kretschmer, das „Nein“ hatte zuvor schon Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Rednerpult angekündigt – auch der grüne Vize-Ministerpräsident Wolfram Günther war gegen ein Vermittlungsverfahren.

Ein solches „Ja-Nein“ hatte es schon einmal gegeben, vor fast genau 22 Jahren als Brandenburg beim Zuwanderungsgesetz der rot-grünen Regierung von Gerhard Schröder so votierte. Was aber nicht regelkonform ist, die Stimmen eines Landes dürfen im Bundesrat nur einheitlich abgegeben werden. Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig wertete das sächsische Verhalten am Freitag daher als „nicht einheitlich“, also ungültig.

Kretschmer und Woidke im Vorwahlkampf

Warum hat Kretschmer sich vertragswidrig verhalten? Ein „Ich stehe hier und kann nicht anders“? So klang die Rede. Aber in Sachsen ist schon Vorwahlkampf, im September wird ein neuer Landtag bestimmt. Die Grünen sind unbeliebt, Kretschmers CDU muss sich gegen die AfD behaupten – und 70 Prozent der Landeskinder, heißt es aus der Staatskanzlei, seien gegen die Cannabis-Freigabe (also deutlich mehr als in westdeutschen Ländern). Und Kretschmer will nicht bei der Minderheit sein bei einem Thema, das umstritten ist.

Auch der Sozialdemokrat Dietmar Woidke ist im Vorwahlkampf. Auch er regiert mit den Grünen, sowie auch mit der CDU. Deren Justizministerin Susanne Hoffmann lehnte das Gesetz ebenfalls ab und warb in der Debatte für ein Vermittlungsverfahren. Nach dem Koalitionsvertrag wäre aber ebenfalls Enthaltung angesagt gewesen.

Er habe sich als Ministerpräsident dafür entschieden, sich nicht an diese Regelung zu halten, sagte Woidke hernach dem Tagesspiegel. Er habe das „in Verantwortung für das Land“ getan, mit Rücksicht auf seinen Amtseid, Schaden von den Menschen abzuwenden. Also habe er, so Woidke, dieser Verpflichtung Rechnung getragen und von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht.

Vier Länder pro Vermittlung

Auch andere Länder überraschten. Dass Bayern, von CSU und Freien Wählern regiert, für die Vermittlung stimmte, war klar. Aber auch das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg votierte mit einem „Ja“ pro Vermittlungsverfahren. Vor allem die Amnestieregelung sollte aus Stuttgarter Sicht korrigiert werden, vor allem wegen zu großen Aufwands in den Gerichten. Zudem legte sich das allein von der SPD regierte Saarland quer zur Linie der Ampel.

Zunächst hatte es auch geheißen, Nordrhein-Westfalen werde pro Vermittlung stimmen – es war der grüne Justizminister Benjamin Limbach, der Bedenken vortrug. Aber dann kam es doch zu einer Enthaltung des schwarz-grünen Düsseldorfer Kabinetts.

Lauterbach konnte am Ende also aufatmen. Aber die Union wird das Cannabis-Gesetz mindestens bis zur Bundestagswahl als großen Fehler anprangern. CDU-Chef Friedrich Merz kündigte vor der Bundesratsabstimmung schon an, es nach einem Wahlsieg im Bund im kommenden Jahr wieder abschaffen zu wollen.

Die SPD steht auf beiden Seiten, im Bund dafür, in den Ländern mal so, mal so. Gut möglich, dass sie in einer Koalition mit der Union das Gesetz zumindest revidiert. Die Grünen bleiben bei ihrer Linie, und auch FDP-Chef Christian Lindner feierte es als Erfolg, dass das Cannabis-Gesetz im Bundesrat nicht aufgehalten wurde.