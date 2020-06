Der Bund will sich an der Tübinger Biotechfirma CureVac beteiligen, die unter anderem an einem Corona-Impfstoff arbeitet. Das teilten Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CureVac und dessen Hauptinvestor dievini, der dem SAP-Gründer Dietmar Hopp gehört, am Montag mit.

Arbeit an einem Corona-Impfstoff: Mitarbeiter bei CureVac in Tübingen Foto: Reuter/Andreas Gebert

Die KfW werde in den kommenden Wochen Anteile in Höhe von 300 Millionen Euro zeichnen und damit 23 Prozent Anteile halten. „Wir wollen damit dem Unternehmen Cure-VAc Sicherheit geben", betonte Altmaier.

Auf die geschäftssolistischen Entscheidungen von CureVac werde der Bund keinerlei Einfluss nehmen. "Der Staat soll sich darauf konzentrieren, die Rahmenbedingungen positiv zu setzen und dort zu helfen, wo Hilfe nötig ist", sagte der Wirtschaftsminister.

Hauptinvestor von CureVac ist dievini, der dem SAP-Gründer Dietmar Hopp gehört. CureVac gehört zu den Unternehmen, die sich im Rennen um die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes befinden.

Altmaier betonte die Bedeutung, die CureVac international in der Impfstoffentwicklung nicht nur bei Corona habe. „Wir wissen, CureVac ist in dieser Entwicklung vorne mit dabei, und darauf sind wir stolz."

[Alle aktuellen Entwicklungen in Folge der Coronavirus-Pandemie finden Sie hier in unserem Newsblog. Über die Entwicklungen speziell in Berlin halten wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.]

Altmaier: Schlüsselindustrien am Standort Deutschland erhalten

Für ihn und die gesamte Bundesregierung sei es elementar, erfolgsversprechende Schlüsselindustrien am Standort Deutschland zu erhalten. "Das gilt besonders für die Biotechnologie und für Life Sciences", so Altmaier.

Dietmar Hopp erklärte, er freue sich, dass auch von staatlicher Seite die Bedeutung der Biotechnologie erkannt und diese Schlüsselindustrie über die frühe Forschung hinaus unterstützt werde.

Mehr zum Thema Impfstoff gegen Coronavirus schon im Herbst? Zulassungsstelle zweifelt an Hopps Ankündigung

Die Biotechfirma hatte Mitte Mai positive präklinische Ergebnisse zu ihrem Projekt veröffentlicht. CureVac war im März in die Schlagzeilen geraten, da die US-Regierung angeblich Interesse an der Gesellschaft hatte. (Reuters)