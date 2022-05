Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Sonntagabend in einer Fernsehansprache direkt zu den Bundesbürgern sprechen. Das bestätigte eine Regierungssprecherin am Freitag in Berlin. Zuvor hatte es aus Regierungskreisen geheißen, eine TV-Ansprache sei „in Planung“. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Das Thema seiner Rede werde Putins Krieg gegen die Ukraine und das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 77 Jahren sein.

[Alle aktuellen Nachrichten zum russischen Angriff auf die Ukraine bekommen Sie mit der Tagesspiegel-App live auf ihr Handy. Hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen.]

Wie die Sprecherin weiter mitteilte, habe sich der Bundeskanzler zu der Ansprache entschieden, weil es sich um einen besonderen Jahrestag handle. Zwei Länder, die im Zweiten Weltkrieg Opfer deutscher Aggression geworden seien, befänden sich nun im Krieg. Dies sei ein „sehr bedrückender Moment“. Eigentlich stehe der 8. Mai für ein „Nie wieder!“, so die Sprecherin.

Die Ansprache soll am Sonntagnachmittag aufgezeichnet und dann am frühen Abend von ARD und ZDF ausgestrahlt werden, hieß es in dem „Bild“-Bericht unter Berufung auf informierte Kreise aus dem Kanzleramt. Die Fernsehsender wurden demnach sehr kurzfristig über die geplante TV-Rede informiert.

Wie die Zeitung weiter meldet, sei die Entscheidung des Kanzlers, sich in der aktuellen Kriegslage erneut direkt ans Volk zu wenden, erst Mitte der Woche gefallen. Die Ansprache solle nur wenige Minuten dauern.

Scholz hatte sich bereits zu Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar in einer Fernsehansprache geäußert. Damals versicherte er, dass diese „Verletzung der Souveränität der Ukraine durch Russland“ nicht hingenommen werde. Scholz machte Kreml-Chef Wladimir Putin persönlich für den Angriff verantwortlich und rief ihn auf, diesen sofort abzubrechen.

Mehr zum Thema Russischer Angriffskrieg Deutschland liefert Ukraine sieben Panzerhaubitzen

Am 8. Mai wird an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa durch die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht erinnert. Der Tag markiert damit auch die Befreiung Europas vom Nationalsozialismus. Im pazifischen Raum ging der Krieg noch weiter. Dort endete er erst mit der Kapitulation Japans am 2. September 1945. (KNA/AFP/dpa/Reuters)