Ukrainekrieg, Entlassungen, G20-Gipfel Wie viel Macht hat Elon Musk wirklich?

Seit Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter für 44 Milliarden Dollar gekauft hat, geht es bei dem Unternehmen drunter und drüber. Ende dieser Woche bereitete Musk seine Belegschaft gar auf eine mögliche Insolvenz vor: „Wir müssen definitiv mehr Geld reinbringen als wir ausgeben“, sagte Musk, sonst drohe im kommenden Jahr ein Milliardenloch in der Bilanz.

Doch nicht nur betriebswirtschaftlich könnte es brenzlig werden, auch die Aufsichtsbehörden sind alarmiert. „Wir beobachten die jüngsten Entwicklungen bei Twitter mit großer Sorge“, sagte ein Sprecher der amerikanischen Verbraucherschutzbehörde FTC am Donnerstag. Kein Unternehmen und kein Chef stünden über dem Gesetz.

Bei Musk selbst klingt das manchmal anders. Der reichste Mann der Welt äußert sich in letzter Zeit vermehrt politisch. Den russischen Angriffskrieg in der Ukraine wollte er Anfang Oktober mit einem einzelnen Tweet beenden. Darin forderte er Wahlen in den von Russland völkerrechtswidrig annektierten Gebieten und eine Neutralität der Ukraine. Die annektierte Krim sollte gleich Moskau überlassen werden.

Taiwan wollte er in eine Sonderverwaltungszone umwandeln, vor den Zwischenwahlen in den USA wünschte er sich per Tweet eine republikanische Mehrheit im Kongress. Kommende Woche wird der Unternehmer auch zum G20-Gipfel reisen.

Hat Elon Musk eine politische Agenda?

Alexandra Cirone, Politikwissenschaftlerin an der Cornell University in New York, glaubt das nicht. „Man muss wissen, dass Musk auf Twitter vor allem ein großer Selbstdarsteller ist, seine Tweets sollte man deshalb nicht allzu ernst nehmen.“ Musk gehe es eigentlich immer um ihn selbst. „Manchmal tweetet er, um die Märkte zu bewegen, manchmal um Wähler zu beeinflussen und manchmal auch einfach um Aufmerksamkeit zu erregen.“

Katja Muñoz, Expertin für Digital- und Geopolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), sieht das etwas anders. Musk habe „wirtschaftliche Interessen und verfolge deshalb auch eine politische Agenda. Aber das ist keine traditionelle Politagenda, sondern Musk verknüpft diese vermeintlichen politische Ziele mit seinen eigenen Interessen, um seine Macht auszubauen“.

13 Milliarden Dollar Kredit musste Musk für den Twitter-Kauf aufnehmen

Dass seine Äußerungen häufig politisch sind – oder wirken –, habe vielmehr mit seinen enormen wirtschaftlichen Abhängigkeiten zu tun. „Durch seine riesige Tesla-Fabrik in Shanghai ist fast die Hälfte seines Vermögens mehr oder weniger fest in China verankert. Natürlich treibt ihn diese enorme Abhängigkeit dazu, bestimmte Sachen zu sagen.“

Welche Interessen verfolgt Musk mit dem Satelitennetzwerk Starlink?

Gleich zu Beginn des russischen Angriffskrieges unterstützte Musk die Ukraine mit seinem Satellitennetzwerk Starlink. Für Alexandra Cirone ist auch dies kein Beweis für Musks politische Interessen. Er verfüge lediglich über Technologie, „die an der Front nützlich war“.

Katja Muñoz von der DGAP meint, Musk habe Starlink vor allem aus Eigeninteresse installiert: „Für ihn war es eine schöne Idee, dass ausgerechnet er da aushelfen konnte.“ Vermutlich habe er nicht damit gerechnet, dass der Krieg so lange dauern würde. Erst im Nachhinein sei ihm aufgefallen, welche Probleme er mit der Aktion bekomme.

Denn Musk ist nicht nur von China, sondern auch von Russland wirtschaftlich abhängig. Das Land gehört zu den weltweit größten Nickelproduzenten, ein Schwermetall, das wichtiger Bestandteil von Teslas Batterien ist.

Zwar kauft Tesla Nickel verstärkt in Nord- und Südamerika ein. Doch insbesondere zu Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine ist der Nickelpreis weltweit extrem gestiegen und pegelt sich erst langsam wieder auf dem Niveau vor Kriegsbeginn ein.

Nach Einschätzung von Munoz beobachtet auch China Musks Starlink-Vorstoß in der Ukraine argwöhnisch. „Ich weiß, dass Musk China garantieren musste, dass er Starlink keinesfalls auch über China aktivieren wird.“ Die Führung in Peking wolle die Kontrolle über das dort streng eingeschränkte Internet behalten.

Beschwichtigte Elon Musk mit seiner Idee einer Sonderverwaltungszone Taiwans also vor allem die Genossen im Reich der Mitte? Munoz kann sich das vorstellen: „China hat sehr strenge Auflagen für ausländische Firmen. Sollte sich das Land entscheiden, Tesla nicht mehr zu unterstützen, verliert Musk wahrscheinlich die Hälfte seines Vermögens.“

Was hat Musk mit Twitter vor?

Mit seinem Amtsantritt feuerte Musk erstmal die Hälfte der Belegschaft, inklusive CEO. Eine klare Strategie ist nicht erkennbar. Fest steht: Twitter braucht Einnahmen. Schon vor der Übernahme schrieb das Unternehmen rote Zahlen, hinzu kommt ein Kredit über 13 Milliarden Dollar, den Musk für den Kauf aufgenommen hat.

200 Millionen Mitglieder hat Twitter

Bislang finanziert sich Twitter hauptsächlich durch Werbung: Im Jahr 2021 stammten 89 Prozent der Erlöse von 5,1 Milliarden Dollar aus Anzeigen. Diese Erlöse will Musk durch Abogebühren ergänzen: So sollten die Nutzer ab sofort acht Euro im Monat zahlen, um einen blauen Haken nutzen zu können, der sie als „verifizierte“ Mitglieder ausweist.

Die Funktion kam gut an, wurde allerdings auch gleich für Fakeprofile missbraucht – und Mitte der Woche wieder eingestellt. Wirtschaftlich kann das Hin und Her für Musk gefährlich werden. Einzelne Kunden wie der VW-Konzern haben bereits angekündigt, vorerst nicht mehr auf der Plattform werben zu wollen.

Was ist das Problem bei Twitter?



Twitter gehört mit weltweit über 200 Millionen Mitgliedern zu den wichtigsten sozialen Netzwerken – auch wenn es deutlich kleiner ist als Facebook (3,7 Milliarden Nutzer). Ein Problem mit Hass und Hetze gibt es nicht erst seit Elon Musk und Donald Trump. Es liegt vor allem im Geschäftsmodell begründet.

Um potenzielle Werbekunden länger auf der Plattform zu halten, so die Annahme vieler Experten, werden die Nutzerinnen und Nutzer gezielt auf Beiträge aufmerksam gemacht, die starke Emotionen wecken. Ein Forscherteam der Universität Yale wertete 12,7 Millionen Tweets von mehr als 7000 Personen aus und kam zu dem Schluss, dass der Twitter-Algorithmus vor allem polarisierende Beiträge und drastische Posts belohne.

Musk hatte wiederholt kritisiert, bei Twitter werde die Redefreiheit zu sehr eingeschränkt. Lebenslange Sperren, wie sie über Ex-US-Präsident Donald Trump verhängt wurden, will er abschaffen. Einer Untersuchung der Montclair State University zufolge ist der Gebrauch des „N-Wortes“ nach der Übernahme durch Musk um 500 Prozent angestiegen.

Gleichzeitig kündigte Musk aber an, ein Gremium etablieren zu wollen, das über kontroverse Inhalte auf der Plattform entscheidet – vor allem, um die Werbekunden zu beruhigen.

Wer kann Musk noch kontrollieren?

„Der Vogel fliegt nach unseren europäischen Regeln“, hat der für den Binnenmarkt zuständige EU-Kommissar Thierry Breton nach Musks Twitter-Übernahme klargestellt. Tatsächlich treten in der EU bald die Reformen in Kraft, die sozialen Netzwerken wie Twitter neue Regeln auflegen.

Unter dem sogenannten Digital Services Act (DSA) muss Twitter illegale Inhalte konsequent löschen – und auch genug Mitarbeitende bereitstellen, die sich um diese Aufgabe kümmern. Außerdem muss das Unternehmen bald darüber Auskunft geben, wie und warum es Inhalte sortiert, also auch darüber, wie beispielsweise die Verbreitung von Falschnachrichten unterbunden wird.

Denn der DSA erkennt, dass große Online-Plattformen ein Risiko für Demokratie und Meinungsfreiheit sein können und kann sie zu Gegenmaßnahmen zwingen.

Das Regelwerk, auf das sich die EU-Gesetzgeber im Frühjahr geeinigt hatten, tritt zwar kommende Woche formell in Kraft, bis die Plattformen die Regeln anwenden müssen, vergeht allerdings noch mindestens ein Jahr. Die Strafzahlungen bei Verstößen gegen den DSA betragen dann bis zu 6 Prozent des globalen Jahresumsatzes der Unternehmen.

Was macht Musk bei den G20?

Kommende Woche reist Elon Musk zum G20-Gipfel nach Indonesien, eigentlich ein Zusammenschluss aus 19 Staaten und der Europäischen Union. Dass sich Milliardäre wie Musk und Bill Gates parallel auf dem B20 für Wirtschaftsführer treffen, zeige, wie eng die Tech- bereits mit der Politikwelt verflochten sei, sagt Katja Muñoz von der DGAP.

„Mit seinen Firmen und seinem Kapital hat sich Elon Musk als geopolitischer Stakeholder etabliert.“ Er werde eingeladen, um als „gleichwertiger Partner mitzuarbeiten, um dort dann auch mit Staaten Deals zu verhandeln“. Man müsse als Gesellschaft deshalb darüber nachdenken, wie viel Einflussnahme man Tech-Giganten wie Musk gebe.

Ihm gehört Starlink und jetzt mit Twitter auch noch eine der größten Kommunikationsplattformen auf der Welt. „Das ist Kommunikation, das ist kritische Infrastruktur. Elon Musk hat Zugang zu hochpersönlichen Daten, steht zugleich aber in hohen Abhängigkeitsverhältnissen zu autoritären Ländern. Welche Konsequenzen wird das haben?“

Die US-Amerikanerin Alexandra Cirone sieht Musks Teilnahme weniger kritisch. „Musk ist eingeladen, weil sich dort prominente und sehr mächtige Menschen treffen und er einer von ihnen ist.“ Das Treffen stehe im Fokus der Öffentlichkeit, der Tesla-Chef wisse das. „Musk will im Mittelpunkt stehen.“

