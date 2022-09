Ukrainische Gegenoffensive Der nächste große Durchbruch steht im Donbass bevor

Nowomychajliwka ist ein unscheinbarer kleiner Ort in der ostukrainischen Region Donezk. Die einzige Besonderheit lag bis zum Wochenende darin, dass er sich nur wenige hundert Meter entfernt vom Dreiregioneneck der Oblasten Donezk, Charkiw und Luhansk befindet.

Nun aber mehren sich die Hinweise, dass Nowomychajliwka durch den ukrainischen Vorstoß in Charkiw plötzlich einem Ort an vorderster Front geworden ist. Was bedeuten würde: Die Ukrainer stoßen von Kupjansk aus nicht nur südlich nach Donezk, sondern auch östlich nach Luhansk vor. In die Region, dessen vollständige Eroberung Russland vor wenigen Monaten noch als großen strategischen Erfolg gefeiert hatte.

Igor Girkin, der ehemalige Separatistenführer der selbsternannten Volksrepublik Donezk, berichtete am Sonntag als einer der Ersten via Telegram, dass es den Ukrainern gelungen sei, die russischen Stellungen östlich von Losowe zu durchbrechen und die Kontrolle über Nowe unweit von Nowomychajliwka zu erlangen.

Losowe, der Ort des Frontdurchbruchs, liegt etwa 25 Kilometer entfernt von Nowomychajliwka direkt am Fluss Oskil. Dorthin hatten sich die Russen von Isjum aus zurückgezogen, als die Ukrainer vor zwei Wochen extrem schnelle Fortschritte machten und binnen weniger Tage einen großen Teil der russischen Geländegewinne in der Region Charkiw zunichte machten.

Das russische Kommando wollte den Fluss als natürliche Verteidigungslinie nutzen, um nicht in Bodenkämpfe verwickelt zu werden und allein mit ihrem Trumpf, der Artillerie, agieren zu können. Es wusste, dass die Stellung allein deshalb wichtig sein würde, weil die Ukrainer hinter dem Fluss erst einmal viel freie Fläche vor sich hätten, weil es rund um Losowe weit und breit keine vernünftigen Verteidigungsstellungen mehr gibt.

Zwei Wochen später haben die Ukrainer die defensiven Stellungen am südlichen Ende des Oskil ohne großen Widerstand durchbrochen und sind bereits dutzende Kilometer weit vorgestoßen.

Ukrainische Infanterie in der Überzahl

Von Nowomychajliwka aus machen die Ukrainer Fortschritte in alle Richtungen, auch gen Süden nach Lyman. Mehrere russische Militärblogger berichten, dass die Ukrainer mittlerweile einen Teil des Ortes Nowoseliwka eingenommen haben. Dieser befindet sich auf halbem Weg nach Lyman.

Dem US-Thinktank „Institute for the Study of War“ (ISW) zufolge ist die ukrainische Infanterie noch immer in der Überzahl. Das russische Kommando ist Girkin zufolge deshalb bereits dabei, mobilgemachte Reservisten an die Frontlinie im Donbass zu schicken, um das Tempo des ukrainischen Vorstoßes zu bremsen und die Frontlinie zu stabilisieren.

Bis dahin will das ukrainische Kommando das Momentum offenbar nutzen: Girkin zufolge besteht die Chance von Nowe und Nowomychajliwka aus die etwa 30 Kilometer nördlich zur Verbindungsstraße zwischen Borowa und Swatowe vorzustoßen.

Aufgrund dieses Plans geht Girkin davon aus, dass sich die russischen Truppen weiter zurückziehen und eine Frontlinie auf Höhe der Stadt Swatowe aufbauen könnten. Dort allerdings, so beschreibt er es, böten die Russen den Ukrainern von mehreren Seiten Angriffsfläche. Aus seiner Sicht könnte die gesamte Defensivlinie an der Grenze zur Region Luhansk zusammenbrechen, sollten die ukrainischen Einheiten gleichzeitig aus westlicher Richtung vorstoßen.

Die Gefahr, die Girkin beschreibt, ergibt sich dadurch, dass die Ukrainer auch bei Kupjansk Richtung Swatowe vorstoßen, allerdings noch deutlich weiter entfernt sind als von Nowomychajliwka aus. Der Verlauf der vergangenen Wochen wirft allerdings auch ein Schlaglicht darauf, wie es um die russischen Truppen dort steht.

Der Vorstoß in Kupjansk

In Kupjansk, die Stadt war das administrative Zentrum der Russen im besetzten Teil der Region Charkiw, sollte eine Eliteeinheit die Ukrainer im Falle einer Gegenoffensive erwarten und aufhalten. Doch als die ukrainischen Truppen am vergangenen Donnerstag den Osten der Stadt erreichten, erwartete sie eine Überraschung. „Sie [die Russen, Red.] sind einfach weggelaufen. Sie wissen, dass sie hier erledigt sind“, sagte der Truppenführer im Gespräch mit einem Reporter der US-Zeitung „Wall Street Journal“.

Des östliche Teil der Stadt ist vom westlichen durch den Fluss Oskil getrennt, der nahe Isjum in den Siwerskyj Donez mündet. Die Brücke über den Oskil sprengten die Russen kurz zuvor in die Luft, um Zeit für die Flucht zu gewinnen und die defensiven Stellungen aufzubauen. Denn die Brücke ist die einzige Möglichkeit, den Oskil in und nahe Kupjansk mit Fahrzeugen zu überqueren.

Die zerstörte Brücke über dem Oskil in Kupjansk © AFP/Yasuyoshi Chiba

Lange hielt das die Ukraine nicht auf: Sie nutzten schwimmende Pontonbrücken, um ihre Panzer beispielsweise auf die östliche Seite Kupjansks zu bewegen.

„Wir machen weiter Fortschritte, indem wir russische Formationen zerstören. In ein paar Tagen sollten wir ganz Kupjansk und auch das Umland kontrollieren“, sagte der Leiter der ukrainischen Militärverwaltung in dem Gebiet, Andriy Kanashevych, dem „Wall Street Journal“. Wie Fotos aus den sozialen Netzwerken nahelegen ist der Ostteil der Stadt inzwischen auch in ukrainischer Hand.

Wenn die Ukrainer auch das verbliebene russisch besetzte Gebiet in der Region Charkiw auf der östlichen Seite des Flusses einnimmt, würde die letzte große Hürde beseitigt, um von mehreren Seiten in die nahegelegene Region Luhansk vorzustoßen.

„Unsere Aufgabe ist es, die Stadt komplett einzunehmen, sie im Falle einer russischen Attacke zu halten und die Gegenoffensive dann fortzuführen“, sagte ein ukrainischer Offizier dem „Wall Street Journal“.

Berichte von vor Ort und auch geolokalisiertes Bildmaterial zeigen, dass die Ukrainer dort bereits bei Punkt 3 der Aufgabe angekommen sind: Der ukrainische Generalstab teilte zuletzt mit, dass die Ukrainer eine Attacke auf Petropawliwka zurückgeschlagen haben, der Ort liegt etwa sieben Kilometer östlich von Kupjansk. Das erwähnte Bildmaterial aus Petropawliwka bestätigt diese Angabe.

Die Probleme der Ukrainer

Ein Problem der Ukrainer ist trotz aller Fortschritte weiterhin das Zusammenspiel von russischen Drohnen und Artillerie: So müssen die ukrainischen Soldaten in und um Kupjansk aufpassen, nicht von den Aufklärungsdrohnen erspäht zu werden. Die Orlan-Drohnen erkunden ukrainische Stellungen, geben das Signal an die Artillerie weiter, die diese Stellungen dann massiv beschießt. Mit diesem Vorgehen war den Russen beispielsweise die Eroberung der Region Luhansk gelungen.

Dass dies den Russen nun teilweise erneut gelingt, zeigt der regelmäßige Beschuss der vormaligen russischen Stellungen, die die Ukrainer nun eingenommen haben. Aufgrund der dadurch entstandenen Zerstörung gibt es im östlichen Teil der Stadt keinen Strom, kein fließendes Wasser, kein Gas und kein Mobilfunknetz.

Ein weiterer Grund, weshalb die Ukrainer östlich des Oskil nicht noch schnellere Fortschritte gemacht haben, soll der anhaltende Regen sein, der den Boden abseits der befestigten Straßen unbefahrbar für den Transport schwerer Waffen und von Panzern macht. Das berichtet das ISW. Das würde auch erklären, weshalb die derzeitigen ukrainischen Angriffe Richtung der Grenze zur Region Luhansk entlang der Straßen erfolgen.

Dass die Ukraine, obwohl ihre Schritte für die Russen aufgrund der vorgegebenen Routen vorhersehbar sind, derzeit Fortschritte machen, spricht dem ISW zufolge dafür, dass die russischen Truppen in der Gegend schwach und verletzlich sind. Das zeigten die schnellen Durchbrüche in Kupjansk und Losowe exemplarisch.

