Umfragen vor der Europawahl „Dass die SPD von einer hohen Wahlbeteiligung profitiert, ist ein Mythos“

Setzt sich der Trend fort? Bei der letzten Europawahl vor fünf Jahren machte die Wahlbeteiligung in Deutschland einen satten Sprung – von 48,1 Prozent im Jahr 2014 auf 61,4 Prozent. Auch diesmal zeichnet sich nach der Ansicht von Demoskopen und Politikwissenschaftlern eine hohe Wahlbeteiligung ab.

Ein recht guter Indikator sei das bekundete Interesse an der Wahl, sagte Matthias Jung, Vorstand der Forschungsgruppe Wahlen, dem Tagesspiegel. „Da haben wir aktuell ein Ergebnis, das dem vor fünf Jahren in etwa entspricht, was für eine ähnlich hohe und damit für eine Europawahl relativ hohe Wahlbeteiligung spricht“, so Jung.

Europawahl 2024 Rund 350 Millionen wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger in den 27 Staaten der Europäischen Union sind vom 6. bis 9. Juni 2024 aufgerufen, die 720 Abgeordneten des zehnten Europäischen Parlaments zu bestimmen. 96 Mandate entfallen dabei auf Deutschland. In Deutschland, wo am Sonntag, dem 9. Juni, gewählt wird, sind rund 66 Millionen Menschen wahlberechtigt. Neu ist nach einer Gesetzesänderung der Ampelkoalition vom Dezember 2022 das Mindestwahlalter von 16 Jahren.

Vor fünf Jahren, analysiert der Experte, habe der Brexit und der daraus resultierende Fokus auf die Bedeutung der EU eine wichtigere Rolle gespielt als beispielsweise das Wetter am Wahltag. Ohnehin hält Jung die Theorie von einem Zusammenhang zwischen der Wahlbeteiligung und dem Wetter am Wahltag für nicht wirklich belegbar. Vielmehr sei entscheidend, dass eine „große Unzufriedenheit mit der Politik“ national wie europäisch über die Mobilisierung der Protestwähler auch zu einer höheren Wahlbeteiligung führe. Dieser Umstand spiele wie schon bei der letzten Europawahl von 2019 erneut eine Rolle.

„Das Kriegsszenario ist neu bei diesen Wahlen“

Gibt es Parteien, die bei der Europawahl auf eine eher geringere oder höhere Wahlbeteiligung spekulieren? „Es gibt keinen festen Profiteur einer hohen oder niedrigen Wahlbeteiligung“, so die Antwort von Jung.

Unterm Strich seien für diese Europawahl zwei Faktoren maßgeblich, sagte der Wahlforscher weiter: einerseits die hohe Unzufriedenheit mit der Bundesregierung und einer Union, „die unter solchen Voraussetzungen eigentlich profitieren müsste, mangels attraktiver Führung und politischem Kurs aber insgesamt nicht als glaubwürdige Alternative zur Ampel wahrgenommen wird“. Gleichzeitig erfolge durch das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) vor allem in Ostdeutschland „eine teilweise Umorganisation des Protestpotentials zulasten der AfD“.

Laut der jüngsten Projektion der Forschungsgruppe Wahlen aus der vergangenen Woche käme die Union derzeit auf 30 Prozent, während die Grünen 15 Prozent verbuchen könnten. SPD und AfD können jeweils mit 14 Prozent rechnen. Das BSW käme auf sechs Prozent. Linke und FDP würden je vier Prozent erreichen.

Auch der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen geht für die kommende Europawahl von einer höheren Wahlbeteiligung aus. Zur Begründung führt Korte jene zentrale Frage an, die sich den sogenannten „Sicherheitsdeutschen“ stelle: Wie organisiert Europa künftig seine Sicherheit? „Sicherheitsdeutsche“ ist ein zentraler Begriff in Kortes neuem Buch „Wählermärkte“ und bezeichnet pragmatisch eingestellte Wählerinnen und Wähler, die mehrheitlich politisch moderat wählen.

„Das Kriegsszenario ist absolut neu für diese Wahlen“, sagte Korte weiter. Dies sortiere viele Themen neu: von der Migration über den Wohlstand bis zur Kalkulierbarkeit des Alltagslebens. „Darin steckt das mobilisierende Demokratiepotential für die moderaten politischen Mittewähler“, so der Politikwissenschaftler. Gewählt würden dann diejenigen Parteien, die „neue professionelle Sicherheitsgarantien“ abgäben.

Hinzu komme, dass Einthemen-Parteien ihre Anhänger stets einfacher mobilisieren könnten als Volksparteien. Mit Blick auf das auch diesmal wieder vergleichsweise große Interesse an der Europawahl fügte Korte hinzu: „Dass die SPD von einer hohen Wahlbeteiligung profitiert, ist eher ein Mythos.“

Auch 2019 war Katarina Barley schon SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl. Ihre Partei erreichte damals nur 15,8 Prozent. © dpa/Bernd von Jutrczenka

Für Kortes Aussage spricht auch das schwache Abschneiden der SPD bei der letzten Europawahl. Trotz der vergleichsweise hohen Wahlbeteiligung vor fünf Jahren kamen die Sozialdemokraten seinerzeit nur auf 15,8 Prozent.

Senkung des Wahlalters hat kaum Auswirkung auf die Beteiligung

Eine große Neuerung liegt diesmal im Absenken des Wahlalters auf 16 Jahre. Allerdings spricht laut einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung wenig dafür, dass gerade die Gruppe der Erstwählerinnen und -wähler die Beteiligung nach oben treiben wird. Es gebe bei den jungen Menschen ein „Paradox“ einer pro-europäischen Einstellung und einer vergleichsweise geringen Wahlintention, sagte Anne Meisiek von der Bertelsmann-Stiftung in dieser Woche bei der Vorstellung der Umfrage, an der im März in der gesamten EU 13.241 Personen teilgenommen hatten.

57 Prozent der 16- bis 25-Jährigen gaben bei einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung an, am Sonntag wählen zu wollen

Laut der Befragung gaben in Deutschland unter den 16- bis 25-Jährigen 57 Prozent an, bei der Europawahl ihre Stimme abgeben zu wollen. Unter den 26- bis 69-Jährigen waren es hingegen 62 Prozent.

Eine ausgeprägte Protesthaltung unter jungen Menschen in Deutschland ließ sich aus den Umfragedaten der Bertelsmann-Stiftung nicht herauslesen. Unter den 16- bis 25-Jährigen erklärten 23 Prozent, bei der Europawahl ihre Missbilligung für die aktuelle Politik ausdrücken zu wollen. Unter den 26- bis 69-Jährigen lag der Anteil der Protestwähler höher – nämlich bei 30 Prozent.

Auch der Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap, Roland Abold, erwartet eine vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung für den 9. Juni. In den Studien seines Instituts ist eine deutliche Zunahme des Interesses an der Europawahl über die letzten Wochen hinweg gemessen worden. „Es ist daher denkbar, dass wir bei der Wahlbeteiligung eine positive Überraschung erleben werden und der von vielen erwartete deutliche Rückgang im Vergleich zur letzten Wahl 2019 ausbleibt“, so Abold.