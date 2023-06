Tagesspiegel Plus Umweltministerin Lemke im Interview : „Poolbesitzern würde ich raten, in die wunderbare Natur zu gehen“

Umweltministerin Steffi Lemke will Städte für Hitze und Starkregen wappnen. Ein Gespräch über die Folgen der Dürre, Versiegelungspotenziale in Berlin und das Fischsterben in der Oder.