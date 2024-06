Unis als politischer Kampfplatz Manche wollen lieber, dass es kracht

Als Berliner Hochschullehrer Anfang Mai den Streit um israelkritische Demos an Universitäten zum Anlass nahmen, in einem offenen Brief das „Recht auf friedlichen Protest“ einzufordern, war Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) nach eigenen Angaben fassungslos. „Statt sich klar gegen Israel- und Judenhass zu stellen, werden Uni-Besetzer zu Opfern gemacht und Gewalt verharmlost“, sagte sie.