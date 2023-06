Unklare Haltung zum LNG-Terminal auf Rügen Das Kalkül hinter Schwesigs Schlingerkurs

Manuela Schwesig steht im Garten der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns in Berlin und schwärmt von ihrem Bundesland. Drei von 16 Nationalparks in Deutschland lägen im Nordosten, sagt die Ministerpräsidentin stolz bei der Eröffnung des Sommerfests. Am Königsstuhl, dem berühmten Kreidefelsen auf Rügen, habe man eben erst eine neue Aussichtsplattform eröffnet. Für Schwesig ein Vorzeigeprojekt: „Natur ist der Grund, warum jedes Jahr viele Millionen Menschen zu uns kommen“, sagt sie.