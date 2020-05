Seit sieben Jahren will sich Jürgen Prichta den Schriftzug „Aloha“ auf seinen Unterarm erinnern lassen – als Erinnerung an eine traumhafte Hochzeitsreise nach Hawaii. Kein Problem, sollte man meinen im Jahr 2020. Den Wunsch erfüllt jedes Tattoo-Studio um die Ecke.

Das Problem: Der 43-Jährige ist Polizist, Oberkommissar in Bayern. Sein Dienstherr hatte seinen Antrag auf Genehmigung abgelehnt. Die Begründung: In der Sommeruniform mit Kurzarmhemd sei dann das Wort für jeden sichtbar.

Und als Polizist wird Prichta auf sein Tattoo verzichten müssen. Das Bundesverwaltungsgericht untersagte Polizeivollzugsbeamten am Donnerstag, sich im beim Tragen der Dienstkleidung (Sommeruniform) sichtbaren Körperbereich, das heißt konkret an Kopf, Hals, Händen und Unterarmen, tätowieren zu lassen (Az.: BVerwG 2 C 13.19).

Das Bayerische Beamtengesetz enthalte ein für Polizeivollzugsbeamte „hinreichend vorhersehbares und berechenbares Verbot“ von Tätowierungen, erklärte der Vorsitzende Richter Ulf Domgörgen nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa. Eine äußerlich erkennbare Tätowierung sei nicht mit der Neutralitäts- und Repräsentationsfunktion von Uniformträgern vereinbar. Das individuelle Interesse eines Beamten müsse hinter der Notwendigkeit eines neutralen Erscheinungsbildes der Polizei zurücktreten.

Die Klage des Streifenpolizisten aus Lauf an der Pegnitz war in den ersten Instanzen vor dem Verwaltungsgericht Ansbach und dem Verwaltungsgerichtshof München (VGH) erfolglos geblieben. Die Richter des VGH hatten sich auf das Beamtengesetz des Freistaates gestützt, aber Revision zugelassen. Im Revisionsverfahren hatte Prichta sein Begehren dahin präzisiert, dass die Tätowierung maximal 15 mal 6 Zentimeter betragen soll.

Polizeioberkommissar Jürgen Prichta aus Bayern. Foto: Britta Schulte/dpa

Grundlage für das Verbot ist der Artikel 75 des Bayerischen Beamtengesetzes: „Soweit es das Amt erfordert, kann die oberste Dienstbehörde nähere Bestimmungen über das Tragen von Dienstkleidung und das während des Dienstes zu wahrende äußere Erscheinungsbild der Beamten und Beamtinnen treffen. (...) Dazu zählen auch Haar- und Barttracht sowie sonstige sichtbare und nicht sofort ablegbare Erscheinungsmerkmale.“ Und somit eben auch Tätowierungen.

Innerhalb der Polizei sind es seit Jahren viel diskutierte Fragen: Dürfen Beamte Tattoos tragen? Wie wird ein Polizist mit sichtbarer Tätowierung im Dienst in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Besteht das Risiko, dass Einsätze negativ beeinflusst werden? Schließlich ist der erste Eindruck von einem Menschen oft ausschlaggebend dafür, wie sich das Gegenüber verhält.

Der Anwalt des Polizisten, Christian Jäckle, sah dagegen einen zu schweren Eingriff in das Persönlichkeitsrecht seines Mandanten. Außerdem seien Tätowierungen schon lange kein Aufregerthema mehr, auch nicht bei der Polizei, sondern in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Während Bayern Tattoos im sichtbaren Bereich verbietet, sind andere Bundesländer weniger streng.

Extremistische, diskriminierende oder strafbare Inhalte bei Tattoos sind in allen Polizeibehörden verboten sind – sichtbar oder nicht. Berlin und Thüringen wenden ansonsten zurzeit vergleichsweise liberale Regelungen an: Hier werden sichtbare Tätowierungen geduldet, allerdings muss die Neutralität gewährleistet sein. Erlaubt sind nur Tattoos von minderer Größe und ohne besondere Symbolik. Im Saarland, in Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz beispielsweise müssen sichtbare Tattoos im Dienst abgedeckt werden.

Jürgen Köhnlein, Vizechef des bayerischen Landesverbandes der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), bedauert die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. „Dadurch wird zwar Klarheit hinsichtlich sichtbarer Tattoos bei Polizeibeamtinnen und -beamten geschaffen, jedoch nicht der gewandelten gesellschaftlichen Akzeptanz gegenüber Tätowierungen Rechnung getragen“, sagte Köhnlein. „Tattoos sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen.“

Köhnlein wies darauf hin, dass in der Altersgruppe der unter 30-Jährigen mittlerweile jeder Vierte tätowiert ist. Er befürchtet, dass man sich in absehbarer Zeit bei der Polizeieinstellung in Bayern nicht länger den Luxus leisten kann, für den Polizeiberuf gut geeignete Bewerberinnen und Bewerber wegen sichtbarer Tätowierungen zurückzuweisen.