Urteil im Prozess um NS-Parole verzögert sich Björn Höcke will, dass es historisch wird

Björn Höcke leidet unter dem Prozess gegen ihn, jedenfalls tut er so. Als Spitzenkandidat der AfD bei der Landtagswahl in Thüringen stecke er derzeit in einer „intensiven Wahlkampfphase“, sagt er am Mittwoch vor Gericht, und wenn er seinen geplanten Urlaub im Juli wegen seines laufenden Verfahrens nicht wahrnehmen könne, sei es ein „massiver Eingriff in mein Kraftreservoir“.