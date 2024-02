Urteil im Sexsomnia-Prozess Kann es sein, dass Staatsanwälte schlafwandeln?

Vor dem Lübecker Landgericht ist ein denkwürdiger Prozess zu Ende gegangen. Ungewöhnlich war die Tat, außergewöhnlich der Angeklagte, gewöhnungsbedürftig seine Verteidigung und nicht zuletzt das Urteil. Vergewaltigung in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch, so wertete das Gericht das Verhalten eines Mannes, der sich an seinem achtjährigen Sohn vergangen hatte.