Urteil wegen Verwendens von Nazi-Parole Warum Björn Höcke mit dem Rechtsstaat nichts anfangen will

Zwei Urteile, zwei Strafen, trotzdem wird Björn Höcke zufrieden sein. Seine Erzählung, er sei vor dem Landgericht Halle Opfer einer „politischen Justiz“ geworden, verfängt dort, wo es ihm wichtig ist. Und wie bei meisten erfolgreichen Verschwörungstheorien, gibt es einen Anknüpfungspunkt in der Wirklichkeit.

Der Paragraf, dessentwegen sich der Politiker verantworten musste, ist ein politisches Delikt, weil er politische Ordnungsvorstellungen artikuliert: Es soll in der Öffentlichkeit kein Platz dafür sein, NS-Symbole wie Hakenkreuze oder Nazi-Parolen auszustellen, ohne sich zugleich mit ihnen auseinanderzusetzen. Kein Platz also für die bloße Neuauflage einer Propaganda, die wie keine andere für Massenmord steht.

Jost Müller-Neuhof ist Rechtspolitischer Korrespondent und hat den Prozess in Halle für den Tagesspiegel beobachtet.

Man kann darüber diskutieren, ob dies für alle Zeiten Konsens bleiben muss; aber so lange Menschen um Angehörige trauern, die im Holocaust umkamen, gibt es gute Gründe, die Strafvorschrift beizubehalten.

Höcke ist mithin Täter eines politischen Delikts. Was er aber nicht ist, ist das, was er aus sich macht: Opfer einer politischen Justiz. Einer Justiz also, die Oppositionelle dafür abstraft, oppositionell zu sein; die Recht missbraucht, um Unrecht zu tun.

Vom Angeklagten zum Ankläger

Wie diese Unterschiede verwischt, wie alles in eins gesetzt und so verdreht wird, dass am Ende der Angeklagte zum Ankläger wird – das war am Donnerstag im länglichen Schlusswort des Politikers geradezu beispielhaft zu beobachten.

Und es war zu spüren, dass Höcke es mit voller Absicht tut, in Kenntnis dessen, dass er damit aus der Wahrheit eine Lüge macht. Es ist ein beschämend schlechtes Theater, das man als solches abtun könnte, wenn er nicht mit exakt dieser Show so erfolgreich wäre.

Höcke kann mit dem Rechtsstaat nichts anfangen. Er ist ihm zu kleinteilig, zu fair, zu ausgewogen; er schwärmt stattdessen von der „Königsgewalt“ der Legislative, die ihn von solchen Fesseln befreien soll, wenn die Seinen an die Macht gelangen.

Es ist offen, wie und wo die beiden Verfahren enden. Tatsächlich hatte es sich das Landgericht in seinem ersten Urteil zu leicht gemacht mit den historischen Hintergründen der Parole; im zweiten Prozess wurde nachgebessert. Höcke wiederum bot sich die Chance, das Versäumnis als Vorsatz darzustellen, als weiteren Beleg für seine These vom politisch gelenkten Verfahren.

So etwas darf nicht passieren. Höcke weiß sehr wohl, warum er verurteilt wurde. Dennoch, man muss es ihm – und der Öffentlichkeit – trotzdem erklären. Denn in diesem Punkt stimmt, was Höcke sagt: Ein Prozess gegen ihn ist kein Prozess wie gegen andere. Dass ihm hier, wie allen anderen, auch nur Recht geschieht, ist für viele schwer zu glauben. Aber es ist wahr.