„Verschwendung von Steuergeld“ Verkehrsminister Wissing soll Straßenprojekte streichen, fordern Verbände

Zumindest in der Analyse sind sich alle Ampel-Parteien sowie Umwelt- und Branchenverbände weitgehend einig: Es fehlt Geld. Doch bei den Ideen, wie sich das Haushaltsloch stopfen lässt, liegen die Positionen weit auseinander. Seit Wochen streitet die Bundesregierung darum, wo die fehlenden Milliarden herkommen sollen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner stellte am Wochenende nun das Deutschlandticket in seiner jetzigen Form infrage. Laut dem FDP-Chef kann die Deutsche Bahn nur saniert werden, wenn das Flatrate-Ticket teurer wird. „Irgendwann muss die Politik entscheiden, ob wir eher in die Schiene investieren wollen oder ob der Preis von 49 Euro bleiben soll“, sagte Lindner der „Welt am Sonntag“. Das bundesweit im öffentlichen Personennahverkehr einsetzbare Ticket mit seinem einheitlichen Tarif solle bleiben, doch über den Preis müsse man reden.

Umweltverbände und Gewerkschaften sehen auch andere Optionen. „Mit Blick auf die Haushaltslage darf nicht bei der Schiene gespart werden“, sagt der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt. „Vielmehr müssen Straßenneubauprojekte sofort auf Eis gelegt werden“, fordert er.

Im Bündnis mit der Klima-Allianz Deutschland, dem ACE Auto Club Europa, und der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert der BUND Lindners Parteikollegen, Bundesverkehrsminister Volker Wissing, auf, angesichts der angespannten Haushaltslage Straßenneubauprojekte zu streichen und die dadurch frei werdenden Milliarden in die Sanierung und den „naturverträglichen Ausbau der Schiene“ zu investieren. An diesem Montag legt das Verbände-Bündnis eine neue Kurzstudie vor, mit der es die Argumentation untermauern möchte. Das Papier liegt Tagesspiegel Background bereits vor.

Kosten in Höhe von 20 Milliarden Euro ließen sich laut Studie einsparen

Beim Neubau von Autobahnen und Bundesstraßen könnte das Bundesverkehrsministerium rund 20 Milliarden Euro einsparen, rechnet die Studie vor, die das Forum Ökologische Marktwirtschaft (FÖS) im Auftrag des Verbände-Bündnisses erstellt hat. Dieses Geld würde dann für die Sanierung von Brücken und Investitionen in die Schiene zur Verfügung stehen.

SPD, Grüne und FDP hätten vereinbart, „erheblich mehr in die Schiene als in die Straße zu investieren“, und „einen stärkeren Fokus auf Erhalt und Sanierung zu legen“, zitiert die FÖS-Analyse aus dem Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung. Das sei von dem aktuellen Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 jedoch nicht gedeckt.

Der aktuelle Bundesverkehrswegeplan gilt schon seit 2016

Der BVWP ist das wichtigste Planungstool der Bundesregierung für alle Straßen-, Schienen- und Wasserstraßenprojekte und stellt die Weichen für große Infrastrukturvorhaben über einen Zeitraum von zehn bis 15 Jahren. Der aktuelle BVWP 2030 gilt seit 2016 und wurde damit vor Inkrafttreten des Koalitionsvertrags der sogenannten Fortschrittskoalition beschlossen – nur kurze Zeit nach der Pariser Klimakonferenz 2015.

Von den im BVWP 2030 veranschlagten 270 Milliarden Euro sind 133 Milliarden für die Straße, 112 Milliarden für die Schiene sowie 25 Milliarden für die Bundeswasserstraßen vorgesehen. Jeweils etwas mehr als 50 Prozent der Gelder sind für die Sanierung und den Erhalt gedacht. Damit werde lediglich das Ziel, einen stärkeren Fokus auf Erhalt und Sanierung statt auf Neu- und Ausbau zu legen, planmäßig erreicht, heißt es in der FÖS-Studie. Allein deshalb brauche es eine Überarbeitung.

„Sture Orientierung an überholten Annahmen zu steigendem Autoverkehrsaufkommen“

Aus Sicht des FÖS fußt der aktuelle BVWP zudem auf teils falschen und überholten Annahmen. Wissing versuche nicht zu gestalten, sondern orientiere seine Politik stur an den überholten Annahmen zum steigenden Autoverkehrsaufkommen, kritisieren die Verbände. So finden sie die dem BVWP zugrunde liegenden Bewertungsmethoden wie die Nutzen-Kosten-Analyse (NKA) nicht mehr zeitgemäß. Diese Einschätzung teilen längst auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und fordern Reformen, wie beispielsweise ein Forscherteam von der Technischen Universität München (Tagesspiegel Background berichtete).

Das FÖS verweist auf eine Studie von Greenpeace und Transport & Environment (T&E). Darin haben die Umweltorganisationen die NKA einem Update unterzogen, indem sie unter anderem höhere Bau- und Klimaschadenkosten angesetzt haben, die aus ihrer Sicht „ehrlicher“ sind. Die Umweltkosten des Straßenbaus sind demnach aktuell zu niedrig angesetzt. Das Umweltbundesamt beziffert die Folgekosten, die die Emission einer Tonne CO2 verursacht, mit 700 Euro. Der BVWP geht von lediglich 145 Euro aus.

Das Ergebnis der Neuberechnung von T&E und Greenpeace: Bei zwei von drei untersuchten Straßenprojekten übersteigen die Kosten den Nutzen. Das bedeutet, dass die Projekte unwirtschaftlich sind. Nach den Maßstäben der Verkehrsplanung dürften sie dann gar nicht gebaut werden. Insgesamt geht es bei den betroffenen Straßen-Bauvorhaben um ein Investitionsvolumen von 96,5 Milliarden Euro.

Eine weitere Forderung, die das FÖS und andere Wissenschaftler immer wieder hervorheben: eine Abkehr von dem „Predict-and-provide“-Paradigma, nach dem für eine bestimmte Nachfrage auch ein bestimmtes Angebot geschaffen werden muss. „Wer Straßen baut, wird Autoverkehr produzieren“, fasst es Daniel Eggstein, stellvertretender Geschäftsleiter Politik der Klima-Allianz Deutschland zusammen. „Der Bundesverkehrswegeplan wird so zur selbsterfüllenden Prophezeiung.“ Stattdessen müsste sich die Planung stärker an den Zielen und politischen Prioritäten orientieren und weniger an den Prognosen, die im Wesentlichen eine Fortsetzung des Status quo festschreiben.

Massive Kostensteigerungen führen laut Zahlen des Umweltbundesamts dazu, dass das Gesamtvolumen der geplanten Projekte im Bundesverkehrswegeplan die zur Verfügung stehenden Mittel von rund 110 Milliarden Euro um mehr als 40 Prozent auf rund 380 Milliarden übersteigt. Kostentreiber seien projektbezogene Planänderungen, Schätzungsfehler, die Inflation und gestiegene Rohstoff- und Baupreise. Darunter würden auch die ohnehin belasteten Länder und Kommunen leiden, die diese veralteten und teuren Planungen finanziell mittragen müssten.

Aus Sicht des FÖS führten die gestiegenen Kosten dazu, dass weniger Projekte tatsächlich umgesetzt werden können. Die von der Bundesregierung vorgenommenen nachträglichen Priorisierungen halten sie für nicht ausreichend. Als Beispiele nennen sie das Brückensanierungsprogramm. Der Bundesrechnungshof hält die Umsetzung des Programms aufgrund begrenzter Personalkapazitäten für „gänzlich unrealistisch“.

„Konkrete Streichungen statt Pseudo-Priorisierungen“

Auch die Einstufung von 138 Autobahnprojekten und vielen Schienenprojekten von überragendem öffentlichem Interesse, um die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, sei nicht zielführend. „Statt weitere Pseudo-Priorisierungen vorzunehmen, erscheinen konkrete Streichungen zielführender.“ Eine Priorisierung trage auch dazu bei, dass die knappen personellen und finanziellen Ressourcen ausreichten.

„Alle Infrastrukturprojekte umzusetzen, können wir uns schlicht nicht leisten, dafür fehlen uns Geld und Personal“, sagt Stefan Heimlich, Vorsitzender des Autoclubs ACE. „In Personal, fahrendes Material und die Infrastruktur zu investieren, wäre nicht nur weitsichtig und klimaschonend, sondern auch zukunftsgerecht für kommende Generationen“, ergänzt die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle.

Medienberichten zufolge soll allein das Bundesverkehrsministerium mit Blick auf den Haushalt 2025 rund fünf Milliarden Euro einsparen. Laut Studie ergibt sich durch die Streichungen im Bereich Neu- und Ausbau von Straßen ein jährliches Einsparpotenzial von 2,5 Milliarden Euro.

Laut Christian Lindner ist „genug Geld da“, um marode Straßen, Schienen und Schulen zu modernisieren. „Wir können mehr in die marode Infrastruktur investieren, sofern wir nicht auch an anderer Stelle immer mehr ausgeben wollen“, so Lindner. Das Wachstum des Sozialetats müsse gebremst werden. Seit 2022 habe die Bundesregierung zusätzliche Sozialausgaben in Höhe von 15 Milliarden Euro jährlich beschlossen – „von der Ausweitung des Wohngelds bis zum 49-Euro-Ticket“. Nun sei eine Pause geboten, „bis wir wieder mehr Wachstum erreicht haben“.