Versetzung in den einstweiligen Ruhestand Die Amtsleiterin von Lisa Paus muss gehen

Familienministerin Lisa Paus (Grüne) versetzt ihre Amtsleiterin und einzige verbeamtete Staatssekretärin, Margit Gottstein (Grüne), zum 1. Juli in den einstweiligen Ruhestand. Das geht aus einem Brief von Gottstein an die Beschäftigten des Familienministeriums hervor. Das Schreiben von diesem Montag liegt dem Tagesspiegel vor.

Zur Begründung verweist Gottstein auf ihre „familiären Herausforderungen“. Von einem einvernehmlichen Schritt ist nicht die Rede. Allerdings schreibt Gottstein, sie könne die Entscheidung nachvollziehen.

Als Staatssekretärin des Berliner Senats absolvierte Margit Gottstein 2017 einen Pressetermin zu gesunder Ernährung. © Doris Spiekermann-Klaas TSP

Dem Familienministerium stünden entscheidende Wochen und Monate bevor, „in denen wir mit größtem Engagement unsere politischen Ziele und Schwerpunktvorhaben verfolgen und durchsetzen müssen“.

Anja Stahmann übernimmt

Gottsteins Nachfolgerin soll die Grünen-Politikerin Anja Stahmann werden, die von 2011 bis 2023 Familien- und Sozialsenatorin in Bremen war. Das Bundeskabinett muss der Personalie noch zustimmen. Zuerst hatte „Süddeutsche Zeitung Dossier“ berichtet.

Gottstein wurde von Paus‘ Vorgängerin Anne Spiegel (Grüne) zur Staatssekretärin ernannt. Zuvor übte sie dieselbe Funktion von 2016 bis 2021 in der Berliner Justizverwaltung und von 2011 bis 2016 im Familienministerium von Rheinland-Pfalz aus. (csg)