Verwirrung bei Einmalzahlung Wer bisher Gas gespart hat, bekommt weniger Geld

Die Gaspreise sind in Deutschland infolge des Ukraine-Kriegs massiv gestiegen. Was im Sommer ein für viele eher fernes, theoretisches Problem war, wird in der Heizperiode des Herbstes und Winters sehr konkret.

Am Wochenende legte eine von der Bundesregierung beauftragte Gaspreiskommission einen unter Hochdruck erstellten Plan vor, wie der Staat den Gas-Kund:innen in Deutschland finanziell helfen kann.

Dieser Plan, der von der Ampelkoalition nun noch umgesetzt werden muss, besteht aus zwei Entlastungsschritten. Schritt 1 ist eine Einmalzahlung im Dezember, Schritt 2 eine Gaspreisbremse ab März oder April 2023.

Einmalzahlung im Dezember 2022 – so finden sie heraus, wie viel Geld Sie im Dezember bekommen

Dem Plan zufolge soll der Staat einmalig im Dezember den Gasabschlag bezahlen. Berechnungsgrundlage ist die Abschlagszahlung aus dem September 2022. Die meist monatlich als jeweils gleich hoher Betrag gezahlten Abschläge bemessen sich am Vorjahresverbrauch.

Wie hoch ein Abschlag ist, können Verbraucher:innen ganz einfach auf ihrem Bankkonto oder im Portal ihres Gasanbieters nachsehen, sofern sie einen direkten Vertrag mit einem Gasanbieter haben.

Wer in einem Mietshaus über eine Gaszentralheizung mit Wärme versorgt wird und anteilig für den eigenen Verbrauch und den Gesamtverbrauch des Hauses zahlt, wendet sich am besten an den Vermieter oder Verwalter, um die Höhe der Dezember-Einmalzahlung zu erfahren.

Die Idee hinter der Einmalzahlung, die sich auf den September-Abschlag bezieht: Verbraucher:innen sollen keinen Anreiz bekommen, nun in Erwartung der staatlichen Hilfen die Heizung ohne Bedenken aufzudrehen. Denn der Verbrauch der Vergangenheit soll den künftigen Verbrauch limitieren.

Bei der Einmalzahlung geht es nicht um den tatsächlichen Gasverbrauch im Dezember. Das Gas, das dort verheizt oder für die Aufbereitung von Warmwasser eingesetzt wird, muss normal bezahlt werden. Ein Anreiz zum Sparen besteht also trotz der Einmalzahlung.

Verwirrend: Das Problem mit der Einmalzahlung

Wer im September einen niedrigen Abschlag zahlte, bekommt dem Plan nach im Dezember weniger Geld als jemand, der einen hohen Abschlag hatte.

Zwar bemisst sich die Höhe des Abschlags und damit in der Regel auch die Höhe des Verbrauchs maßgeblich an der Personenanzahl im Haushalt und der Wohnungsgröße, doch er hängt eben auch damit zusammen, wie viel Energie zum Beispiel durch reduziertes Heizen eingespart werden konnte. Oder dadurch, kürzer zu duschen.

Diese Energiesparmaßnahmen der Vergangenheit werden durch die Einmalzahlung nicht belohnt.

Auch sind Menschen im Vorteil, die mit ihrem jeweiligen Gasanbieter oder Vermieter eine hohe Abschlagszahlung vereinbart haben, obwohl der tatsächliche Verbrauch niedrig ist.

Ab Frühjahr 2023: Ein Jahr lang Gaspreisbremse

Nach der Einmalzahlung im Dezember 2022 soll ab März oder April 2023 die eigentliche Gaspreisbremse gelten und frühestens am 30. April 2024 enden. Die Idee hier:

Ein Grundkontingent des Gasverbrauchs soll bei 12 Cent pro kWh gedeckelt werden. Wer mehr verbraucht als das Grundkontingent, muss den geltenden Markpreis bezahlen. Auch bei der Gaspreisbremse kommt wieder der Abschlag aus dem September 2022 ins Spiel.

Denn das mit 12 Cent pro kWh gedeckelte Grundkontingent besteht aus 80 Prozent des Verbrauchs, der der Abschlagszahlung aus den September 2022 zugrunde gelegt wurde. Wie bei der Einmalzahlung im Dezember 2022 gilt also auch hier:

Wer in der Vergangenheit einen geringen Abschlag hatte, dessen Grundkontingent fällt geringer aus. Immerhin: Wer bei der Jahresendabrechnung seines Gasversorgers merkt, dass er weniger verbraucht hat, als für die Abschläge angenommen, muss das vom Staat erhaltene Geld nicht zurückzahlen. Auch hier aber haben Kund:innen, die in der Vergangenheit viel verbraucht haben, einen Vorteil.

Für Fernwärme soll ebenfalls ein Deckel in Bezug auf das Grundkontingent eingeführt werden. Er soll bei 9,5 Cent liegen.

Teurer wird es sowieso

Teurer als vor dem Ukraine-Krieg wird das Gas in jedem Fall, denn früher war Gas für fünf bis sieben Cent je Kilowattstunde zu bekommen. Dennoch geht das Vergleichsportal „Check24“ beim Gaspreisdeckel von deutlichen Einsparungen für die privaten Haushalte aus.

Eine Familie mit einem jährlichen Durchschnittsverbrauch von 20.000 Kilowattstunden würde durch den Gaspreisdeckel um 1232 Euro pro Jahr entlastet. Ein Singlehaushalt mit 5.000 Kilowattstunden käme auf 308 Euro Entlastung.

