Vetternwirtschaft der Ampelparteien Neue Fälle bei Wissing und Faeser – Opposition fordert Aufklärung

Nach den neuesten Vorwürfen der Vetternwirtschaft gegen zwei Minister der Ampelkoalition fordern Vertreter der Opposition im Bundestag Aufklärung von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD).

Am Wochenende war bekannt geworden, dass ein Referatsleiter im Bundesverkehrsministerium (BMDV) zugleich für die FDP weiter in der Bundesparteizentrale arbeiten würde. Zuerst hatte die „Bild“ berichtet.

Beinahe zeitgleich berichtete der „Spiegel“, dass Ernst Bürger, Abteilungsleiter im Bundesinnenministerium (BMI), Berateraufträge in Millionenhöhe an einen ihm nahestehenden Mitarbeiter des Unternehmens McKinsey vergeben haben soll. Beide Vorgänge werden jeweils Ministeriums-intern geprüft.

Gerade in dieser Zeit, in der die Demokratie von rechts bedroht wird, richten die Verantwortungsträger so großen Schaden an. Christian Görke, finanzpolitischer Sprecher der Linken, zu den Vorwürfen der Vetternwirtschaft

Christian Görke, parlamentarischer Geschäftsführer der Linken im Bundestag, sagte dem Tagesspiegel: „Günstlingswirtschaft schadet dem Vertrauen der Menschen in den Staat. Gerade in dieser Zeit, in der die Demokratie von rechts bedroht wird, richten die Verantwortungsträger so großen Schaden an.“

Es sei das Mindeste, alle Fälle lücken- und schonungslos aufzuklären, sagte der Linken-Politiker weiter und appellierte an das Ehrgefühl von Wissing und Faeser: „Sie haben als Minister einen Eid geschworen. Den brechen Sie, wenn sie den Staat für ihre Günstlinge zur Beute machen.“

Noch deutlicher wurde Andrea Lindholz (CSU): „Sollten im BMI Steuergelder nicht rein nach fachlichen Kriterien eingesetzt worden sein, wäre das ein ungeheurer Vorgang. Innenministerin Faeser muss die Affäre um ihren Abteilungsleiter für Digitalisierung umgehend zur Chefsache machen.“ Die Vizevorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion kündigte im Tagesspiegel an, dass die Union die Vorgänge im Faeser-Ministerium auf die Tagesordnung im Innenausschuss setzen will.

Allmählich muss man sich fragen, ob Wissing den richtigen Job hat. Der CSU-Verkehrspolitiker Ulrich Lange

Ulrich Lange, ebenfalls Fraktionsvize der CDU/CSU, stellte generell die Eignung von Wissing als Minister infrage, da dies bereits der zweite Fall von Vetternwirtschaft im BMDV wäre. „Allmählich muss man sich nicht nur aufgrund Wissings fachlicher Leistung, sondern auch aufgrund seiner Unzuverlässigkeit im Umgang mit dem Geld der Steuerzahler fragen, ob er den richtigen Job hat“, sagte der CSU-Politiker dem Tagesspiegel. Offenbar nehme es der Minister im Umgang mit Steuergeldern nicht so eng, sagte Lange weiter.

Die jüngsten Fälle aus dem Innen- und Verkehrsministerium fügen sich in eine Reihe von „Spezlvorfällen“ in den Ampelministerien: In der Trauzeugen-Affäre musste Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Mai 2023 seinen Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen entlassen. Dem Ex-Staatssekretär waren familiäre Verflechtungen zum Verhängnis geworden.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (rechts) hatte seinen Ex-Staatssekretär Patrick Graichen in den einstweiligen Ruhestand versetzt. © AFP/John Macdougall

In Wissings Haus ist es bereits der zweite Fall. Der Verkehrsminister entließ nach Berichten über fragwürdige Wasserstoff-Förderungen einen Spitzenbeamten. Der Abteilungsleiter hatte 2021 Wasserstoff-Projekte mit einer Millionensumme gefördert, obwohl er enge persönliche Verbindungen zu den Begünstigten hatte.

Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) musste bereits im eigenen Haus umbesetzen. Seine Referatsleiterin Gerda Hofmann soll bei der Konferenz einer Rechtsanwaltskanzlei Steuerspartipps für Reiche gegeben haben. Die Kanzlei ist auf aggressive Steuergestaltung spezialisiert. Der FDP-Minister versetzte seine langjährige Beamtin deshalb hausintern.

Auf Nachfrage des Tagesspiegels sagte eine Sprecherin des Innenministeriums, man prüfe derzeit durch eine interne Revision, ob sich Hinweise auf ein vorwerfbares, rechtswidriges Verhalten des Mitarbeiters ergeben. „Den Ergebnissen dieser laufenden Prüfung können wir nicht vorgreifen“, heißt es aus dem BMI.

Der Referatsleiter im Verkehrsministerium habe eine Teilzeitstelle im Bereich „Politische Koordinierung“ inne. Die Nebentätigkeit in der Parteizentrale der FDP sei von offizieller Seite genehmigt worden, sagte eine BMDV-Sprecherin dem Tagesspiegel. Der Nebenjob sei demnach mit dem Bundesbeamtengesetz vereinbar.