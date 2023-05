Viel Geld gegen neues Vertrauen? Die Grünen versuchen den Befreiungsschlag beim Heiz-Gesetz

An der Wärmepumpe kommt man bei den Grünen nicht vorbei. Ein schwarzes Modell, das laut Hersteller „extrem leise“, „energiesparend“, „platzsparend“ und „gut für die Zukunft“ sei, steht am Eingang des Konferenzraums in der Heinrich-Böll-Stiftung. Geht es nach den Grünen, sollen klimafreundliche Wärmepumpen wie diese bald in Millionen von Häusern für Wärme sorgen. Doch dafür muss die Partei erst einmal das umstrittene Gebäudeenergiegesetz (GEG) durchs Parlament bringen.

Seit Wochen gibt es erbitterten Streit über das geplante Einbauverbot von Öl- und Gas-Heizungen, das Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) eingebracht haben. Nicht nur die FDP läuft Sturm, auch in Umfragen ist der Gesetzentwurf extrem unbeliebt. Die Zustimmungswerte der Grünen fallen seit Wochen. In Bremen, wo in einer Woche Landtagswahlen anstehen, droht der Partei eine Klatsche.

So wirkt es wie der Versuch eines Befreiungsschlags, den die Grünen am Freitag bei einer Wärmewende-Konferenz in der parteinahen Böll-Stiftung versuchen. „Bezahlbar, unabhängig und klimafreundlich“, solle diese sein, heißt es im Titel der Veranstaltung, und auch inhaltlich setzen die Grünen nun auf diese Reihenfolge. In einem zweiseitigen Papier schlägt die Fraktion vor, das Gesetz ihres Ministers gravierend nachzubessern.

Konkret geht es um die soziale Abfederung des Gesetzes. Nach dem Willen der Grünen-Fraktion sollen Geringverdiener mit einem versteuerten Jahreseinkommen von weniger als 20.000 Euro bis zu 80 Prozent der Kosten für den Heizungstausch gefördert bekommen. „Der Fördersatz sinkt dann stufenweise, je mehr das Einkommen steigt. Menschen mit einem zu versteuerndem Haushaltseinkommen von bis zu 60.000 Euro erhalten demnach eine Förderung von 40 Prozent der Gesamtkosten“, heißt es in dem Papier. Mit viel Geld soll offenbar Vertrauen zurückgeholt werden.

Niemand will funktionierende Heizungen aus dem Keller reißen und niemand will in Keller einbrechen. Wirtschaftsminister Robert Habeck verteidigt sein Gesetz.

Denn daran, dass Heizungen dringend klimafreundlicher werden, halten die Grünen fest. „Wir sind mindestens zehn Jahre zu spät mit diesem Gesetz“, sagt Fraktionschefin Katharina Dröge in der Böll-Stiftung. Es sei ein „Politikversagen“, dass die Wärmewende nicht früher angegangen worden sei.

Der Gesetzentwurf aus dem Hause Habeck sei gut gewesen, sagt Dröge. So solle die Grundförderung von 30 Prozent für alle beibehalten werden, auch an den Klimaboni als Belohnung für zeitnahe Heizungs-Wechsel wollen die Grünen festhalten. „Wir würden aber gerne für die Menschen mit geringen Einkommen deutlich mehr geben“, sagt sie.

Was das alles kostet und wie die Grünen es finanzieren wollen, sagt weder Dröge, noch das Papier der Fraktion. Genau daran stört sich der liberale Koalitionspartner. „Natürlich werden wir einkommensschwache Haushalte unterstützen. Aber was die Grünen-Fraktion hier vorschlägt, lässt sich aus meiner Sicht nicht umsetzen“, sagte der FDP-Fraktionschef Christian Dürr dem Tagespiegel. „Zum einen ist völlig unklar, wie das gerade finanziert werden soll, zum anderen ist die Staffelung der Förderung enorm bürokratisch“, sagte Dürr. Er befürchte, dass für eine individuelle Prüfung erst eine Behörde gegründet werden müsse.

Der Wirtschaftsminister selbst geht in der Böll-Stiftung nicht auf die Forderungen seiner Partei ein. Wie in den vergangenen Tagen läuft er kommentarlos an den Pressevertretern vorbei – wohl auch aus Sorge vor Fragen zu seinem Staatssekretär Patrick Graichen, der sich Vorwürfen der Vetternwirtschaft ausgesetzt sieht.

Doch Habeck verteidigt das GEG. „Niemand will funktionierende Heizungen aus dem Keller reißen, und niemand will in Keller einbrechen“, stellt er klar. Es könne aber nicht sein, dass allein die Grünen und das Wirtschaftsministerium für Klimaschutz verantwortlich seien. „Für eine gerechte Gesellschaft ist auch nicht nur das Arbeitsministerium verantwortlich“, sagt Habeck.

Man müsse jetzt aber in kurzer Zeit das aufholen, was andere Länder wie Norwegen schon lange machen würden. Dort würden 60 Prozent der Haushalte mit Wärmepumpen beheizt. Natürlich könne auch Fernwärme oder Biomasse helfen, bei Wasserstoff sei er skeptisch. Doch Habeck beklagt auch rückwärts gewandte Kräfte: „Das Festhalten an fossilen Techniken scheint in diesem Land verankerter als anderswo zu sein.“ Die Wärmepumpe vor dem Konferenzraum braucht wohl noch etwas Überzeugungsarbeit.