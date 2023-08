Volker Wissings Halbzeitbilanz Mal Reformer, mal Zauderer

An diesem Dienstag wird Volker Wissing wieder als Gesetzesbrecher dastehen. Der Expertenrat der Bundesregierung bewertet das Klimaschutz-Sofortprogramm der Ampel. Laut Klimaschutzgesetz – dessen strenge Regeln die Ampel allerdings bald aufweichen wird – muss Wissing aufzeigen, wie der Verkehrssektor bis 2030 seine Emissionsziele einhält. Die Maßnahmen des FDP-Verkehrsministers reichen dafür nicht. Selbst die Bundesregierung geht von 118 bis 175 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten zu viel aus. Nun wird der unabhängige Expertenrat die Lücke genau taxieren.

Ist Wissing also ein unwilliger Klimasünder und Totalausfall bei der Verkehrswende? Bei genauem Hinsehen ist seine Bilanz zur Mitte der Legislatur durchmischt. Wissing erscheint als Verwalter eines katastrophalen Erbes, als Reformer bei Bahn und ÖPNV, als Antreiber einer grünen Logistik und beim Pkw als Zauderer. Für seine Klimabilanz erweist sich der letzte Punkt allerdings als fatal, wie eine Analyse in vier Kapiteln zeigt.

Der ausgefallene Klimaretter

Fürs Klima hat die Ampel vor allem auf die Bahn gesetzt. Bis 2030 sollen die Deutschen doppelt so viel mit ihr fahren wie 2019, die Wirtschaft soll ein Viertel aller Transporte über die Schiene abwickeln. Diese Ziele sind außer Reichweite. Denn das marode Schienennetz ist mit dem gegenwärtigen Andrang bereits überfordert.

24 Milliarden Euro zusätzlich erhält Wissing für die Sanierung der Bahn

Statt Klimaretter ist die Bahn für Wissing ein Rettungsfall. In den Haushaltsverhandlungen hat er bisher 24 Milliarden Euro zusätzlich bis 2027 gesichert, um die wichtigsten Bahnkorridore in Schuss zu bringen. Zudem darf der DB-Konzern drei Milliarden Euro an neuen Krediten aufnehmen.

Das marode Schienennetz behindert die Verkehrswende von Volker Wissing. © dpa/Roland Weihrauch

Zugleich forciert der FDP-Politiker den Straßenbau. Er ließ sich eine neue Verkehrsprognose schreiben, nach der – trotz aller politischen Ziele – der Güterverkehr auf der Straße stärker zunehmen wird als auf der Schiene. So begründete er, warum auch der Autobahn-Ausbau im „überragenden öffentlichen Interesse“ ist und der Naturschutz zurückstehen muss. Im ersten großen Ampelstreit hat er diese Linie gegen Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) durchgesetzt.

Die kaum wirksame Spitzenidee

Ein Autominister ist Wissing deswegen nicht, wie schon das Neun-Euro-Ticket zeigt. Mit der „besten Idee, die wir hatten“ (Olaf Scholz) holte Wissing den ÖPNV aus der Coronakrise und zwang die Branche zur Modernisierung: Entstanden ist mit dem Deutschlandticket ein einfaches, digitales und recht günstiges Ticket.

Es wurde laut ÖPNV-Branche bisher elf Millionen Mal verkauft, davon gingen knapp eine Million an frühere Autofahrer. Insgesamt stieg der Anteil der Schiene am Personenverkehr so um etwa 2,5 Prozentpunkte, zeigen Handydaten von O2 Telefónica. Die CO₂-Ersparnis bleibt nach Einschätzung von Fachleuten aber überschaubar. Für einen größeren Effekt müsste Autofahren teurer und unbequemer sein – durch eine Citymaut oder hohe Parkgebühren. Davor schrecken Wissing und die Städte zurück.

Der ausgebremste Paradigmenwechsel

Ohne Tempolimit bleibt Wissing nur eine schnelle Antriebswende, um die CO₂-Bilanz des Verkehrs noch in diesem Jahrzehnt merklich zu verbessern. Zu Beginn seiner Amtszeit warb er im Tagesspiegel-Interview dafür, auf E-Autos umzusteigen, da Sprit in den nächsten Jahren immer teurer werde. Den baldigen Einsatz von E-Fuels für Pkw nannte er unrealistisch. Was folgte, war ein Proteststurm in der FDP. Noch am selben Tag sagte Wissing im Bundestag den Abschied von der Technologieoffenheit ab. Eine vertane Chance.

Volkswagens E-Autowerk in Emden ist wegen fehlender Bestellungen nicht ausgelastet. © AFP/Getty Images / DAVID HECKER/AFP via Getty Images

Seine Warnung vor klimaschädlichen Verbrennern hätte Wissing erlaubt, deren Kauf mit einer hohen Zulassungssteuer zu belegen. Damit hätte er eine Prämie für Elektroautos bezahlen können. So beschleunigen viele europäische Länder die Antriebswende. Wissing und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) lassen den Umweltbonus für E-Autos nun auslaufen, ohne Ersatz zu schaffen.

In der Konsequenz bricht die Nachfrage nach Elektroautos ein, neue E-Autofabriken sind nicht ausgelastet, die Transformation gerät in Gefahr. Bis 2030 werden in Deutschland nach aktuellen Schätzungen von Experten wohl nur acht bis neun Millionen E-Autos fahren. Die Bundesregierung plant mit 15 Millionen.

Das entscheidende Signal

Wie wirksam ein Preissignal ist, zeigt sich bei Lastwagen. Ab 2024 müssen Speditionen nach einem Ampel-Beschluss 200 Euro pro Tonne CO₂ bei der Lkw-Maut zahlen. Das kurbelt den Absatz von E-Lkw (und ein bisschen auch Wasserstoff-Lkw) mächtig an, wenn diese ab 2025 vollständig marktreif werden. 2030 dürfte ihr Marktanteil bei Neuzulassungen schon bei 53 Prozent liegen, ohne die CO₂-Maut wären es nur 28 Prozent, erwarten Gutachter des Umweltbundesamtes.

Für einen vergleichbaren Erfolg bei Pkw müsste Wissing die vage Hoffnung auf E-Fuels endgültig aufgeben. Dafür müsste er Widerstände seiner Partei und von Spitzenbeamten im Bundesverkehrsministerium überwinden. Doch hier zaudert Wissing.