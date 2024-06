Vor der Parlamentswahl in Frankreich Das sind die Risiken bei einem Wahlsieg der Rechtsextremen

Elf Tage vor der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich wächst in Deutschland die Sorge vor einem Durchmarsch der rechtsextremen Partei „Rassemblement National“ (RN) von Marine Le Pen. Er blicke „mit großer Sorge auf die anstehenden Parlamentswahlen in Frankreich“, sagte der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter, dem Tagesspiegel. „Rechtspopulisten werden an der Macht nicht entzaubert“, fügte der Grünen-Politiker hinzu.