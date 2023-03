Waffenexperte widerspricht Polizei „Der Amoklauf in Hamburg hätte verhindert werden können“

Nach dem Amoklauf in Hamburg nimmt die Debatte um eine Verschärfung des Waffenrechts wieder an Fahrt auf. Ein Experte sieht vor allem ein Versagen der Polizei Hamburg, nachdem diese schon Hinweise auf eine mögliche psychische Störung des Täters Philipp F. hatte. Der hatte am Donnerstag in einem Königreichssaal der Zeugen Jehovas sieben Menschen erschossen.

„Die Tat hätte verhindert werden können. Im Zweifel immer pro Sicherheit“, sagt Philipp Cachée dem Tagesspiegel. Der 39-Jährige ist Sachverständiger für forensische Ballistik und spezialisiert auf Tatrekonstruktion und Audioballistik. Er wird bundesweit von Gerichten und Strafverteidigern beauftragt.

„Das Waffengesetz bietet in seiner aktuellen Fassung, alle rechtlichen Möglichkeiten, Straftaten dieses Ausmaßes bei behördlich bekannten Zweifeln abzuwenden. Die Waffe hätte dem Mann abgenommen werden können.“

Damit widerspricht der Gutachter den Aussagen der Hamburger Polizei, sie habe alles ausgeschöpft, was möglich gewesen sei. Der Polizei zufolge war im Januar 2023 ein anonymer Hinweis eingegangen, dass die waffenrechtliche Zuverlässigkeit des Mannes überprüft werden müsse.

Der anonyme Hinweisgeber habe von einer nicht diagnostizierten psychischen Erkrankung gesprochen und beklagt, dass sich F. nicht in ärztliche Behandlung begebe. Laut Hinweisgeber habe F. eine besondere Wut auf religiöse Anhänger, besonders auf die Zeugen Jehovas, und auf seinen ehemaligen Arbeitgeber gehegt.

Erst Dezember bekam F. als Sportschütze die Waffenbesitzkarte und durfte deshalb legal die halbautomatische Pistole besitzen, das Model P30 von Heckler & Koch, die spätere Tatwaffe. Wegen des Hinweises war F. dann am 7. Februar – also wenige Tage vor dem Amoklauf – von zwei Beamten der Waffenbehörde der Polizei unangekündigt aufgesucht worden.

Bei Kontrolle keine Hinweise auf psychische Probleme

Dies sei eine Standardkontrolle gewesen, die nach einem anonymen Hinweis erfolgt, hieß von der Polizei. F. habe sich kooperativ gezeigt. Es habe keine relevanten Beanstandungen gegeben, auch eine Abfrage öffentlich zugänglicher Informationen habe nichts erbracht. Die rechtlichen Möglichkeiten seien deshalb ausgeschöpft gewesen, heißt es. Auch Hinweise auf psychische Probleme hätten sich nicht ergeben, womit ein psychiatrisches Gutachten hätte beantragt werden können.

Gutachter Cachée aus Brandenburg widerspricht dieser Darstellung. „Aus meiner Sicht hätte man dem Verdächtigen nach so einem Hinweisschreiben die Waffe wegnehmen müssen“, sagt der Experte dem Tagesspiegel. „Der zuständigen Waffenbehörde obliegt es, die Rechtsgüter Leben und Gesundheit potenziell durch einen Schusswaffengebrauch Betroffener, gegenüber einem Waffenbesitzer abzuwiegen.“

Das Waffenrecht in seiner aktuellen Fassung hätte nur konsequent angewandt werden müssen. Philipp Cachée, Gutachter

Im Zweifel müsse stets das Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung überwiegen. „Beim geringsten Zweifel der Zuverlässigkeit müssen Sofortmaßnahmen getroffen und diese in aller Ruhe im Anschluss nötigenfalls gerichtlich überprüft werden.“

Cachée widerspricht auch Forderungen nach einer Verschärfung des Waffenrechts, über das sich die Ampelkoalition streitet. „Das Waffenrecht in seiner aktuellen Fassung hätte nur konsequent angewandt werden müssen“, sagte der Gutachter. „Die Internetrecherche zu dem Tatverdächtigen wäre ausreichend gewesen, um seine Zuverlässigkeit infrage zu stellen und präventiv alles abzunehmen, bis eine sorgsame Prüfung durchgeführt wurde.“

Krude Thesen des Täters im Internet

Tatsächlich hätte die Polizei im Internet auf die kruden Thesen des Mannes stoßen können. Erst am 22. Dezember veröffentlichte F. ein Buch mit dem Titel „The Truth About God, Jesus Christ and Satan: A New Reflected View of Epochal Dimensions“. Darin werde „das Geheimnis des 1000-jährigen Reiches Christi“ gelüftet. In dem Buch wird sogar Putin gelobt, Hitler wird als Werkzeug Christi beschrieben.

Der Nazidiktator habe die Idee des „Tausendjährigen Reichs“ von Jesus und für ihn errichten wollen, die Verfolgung der Juden sei eine „Handlung des Himmels“ gewesen. Auf seiner Internetseite erklärte er, als Unternehmensberater einen Tagessatz von 250.000 Euro zu verlangen. Wenige Stunden vor der Tat pries er sein Buch noch einmal in einem sozialen Netzwerk an.

Laut Cachée hätten der anonyme Hinweis und die Informationen von der Internetseite von F. ausreichen müssen, um F. die Waffe abzunehmen. „Damit hätte die Tat verhindert werden können, weil Auflagen wie ein psychologisches Fachgutachten zur Wiedererlangung erteilt hätten werden können“, sagt der Gutachter.

Das deutsche Waffenrecht sei „eines der strengsten in Europa“, sagte der Gutachter. „Nur was hilft das, wenn es keine bundeseinheitliche Vorgehensweise der Waffenbehörden gibt und auch an diesen elementaren Stellen Fachpersonal fehlt, in unzureichender Anzahl Kontrollen konsequent anlassunabhängig erfolgen und dann aus Angst vor Fehlentscheidungen falsche Entscheidungen getroffen werden, die am Ende Menschenleben kosten“, erklärt er.

„Wir reden hier von einer historisch betrachtet zum Töten entwickelten Technik, die über die Jahre hinweg Präzisionssport und olympische Disziplin Einzug in den Freizeitsport gehalten hat“, sagt Cachée. Im Unterschied zum Degen oder Speer müssten bei Schusswaffen „mit voller Ernsthaftigkeit regelmäßige Bedürfnis- und Zuverlässigkeitsprüfungen sowie Aufbewahrungskontrollen durchgeführt werden“.

