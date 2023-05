Wahlforscher Merz über aktuellen Deutschlandtrend „Die Grünen sind auf einer abschüssigen Bahn“

Stefan Merz ist Senior Direktor Wahlen beim Forschungsinstitut Infratest Dimap, das Bürger unter anderem für den „Deutschlandtrend“ im Auftrag der ARD zu ihren politischen Auffassungen befragt.

Herr Merz, wie ticken die Deutschen gerade politisch?

Die Deutschen sind unzufrieden mit ihrer Regierung. Nur jeder vierte Bürger ist mit der Ampel-Bundesregierung zufrieden. Und dieses geringe Niveau hält schon eine ganze Weile an.

Womit sind die Deutschen unzufrieden?

Ganz generell stößt die Arbeit der Bundesregierung auf wenig Zustimmung. Die Bürger registrieren, wie schwer es der Ampel immer wieder fällt, zu einem Konsens zu kommen, und das goutieren sie in der Regel nicht. Die Deutschen mögen es nicht, wenn die Regierung vor allem mit sich selbst beschäftigt ist und untereinander streitet.

Bei welchen Sachthemen stehen die Bürger der Ampel-Koalition besonders kritisch gegenüber?

Bei einer ganzen Reihe von Themen. Zuletzt etwas verbessert hat sich das Urteil der Bürger über die Arbeit der Koalition beim Thema Ukraine-Krieg und bei der Energieversorgung. Aber bei Migration, Flüchtlingen, Finanzpolitik, Entlastungen und auch beim Klimaschutz ist nicht einmal jeweils ein Drittel zufrieden.

In Ihrer letzten Sonntagsfrage liegt die AfD bei 16 Prozent, und damit auf Rang drei, zusammen mit den Grünen. Was ist da los?

Keine Partei profitiert von der Unzufriedenheit mit der Bundesregierung so stark wie die AfD. Bereits seit Herbst 2022 pendelt sie bei 14 bis 15 Prozent. Wir taxieren sie jetzt bei 16 Prozent. Und das muss auch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Die Themen Zuwanderung und Flüchtlinge treiben den Zuspruch für die AfD in die Höhe. Diese Themen haben an Virulenz gewonnen, das hilft der AfD. Und die AfD-Anhänger wollen eben weniger Zuwanderung und weniger Flüchtlinge.

Eine Mehrheit der Deutschen, 54 Prozent, sieht Ihrem Deutschlandtrend zufolge Nachteile bei Zuwanderung. Was verbirgt sich hinter dieser Zahl?

Ein großer Teil der Bevölkerung blickt skeptisch bis ablehnend auf die Zuwanderung der letzten Jahre. Weit mehr Deutsche als nur die AfD-Anhänger sind der Auffassung, dass zu viele Menschen ins Land kommen, und zwar egal ob als Flüchtlinge oder als Arbeitskräfte. Das messen wir so seit Jahren. Etliche Bürger haben Angst vor weiterem Zuzug. Das ist ein Thema, mit dem die AfD also Resonanz erzeugt, auch wenn sie das Potenzial der Zuwanderungs-Skeptiker bei weitem nicht ausschöpft.

Durch die vergleichsweise vielen Flüchtlinge wächst also auch der Widerstand gegen solche Menschen, die hier zuwandern, um hier zu arbeiten, Erfolg zu haben?

Die Bürger differenzieren schon. Gefragt, ob mehr Fachkräfte nach Deutschland kommen sollen, zeigt sich eine viel größere Offenheit als gegenüber mehr Flüchtlingen. Aber auch der verstärkte Zuzug von Fachkräften ist nicht unumstritten unter den Deutschen.

Sie weisen die Umfragedaten nicht mehr nach Ost und West aus. Daher die Frage: Wo steht die AfD im Osten?

Die AfD ist im Osten signifikant stärker als im Westen. Das ist ein stabiles Muster und das zeigen ja auch die Wahlergebnisse. Schauen Sie sich die jüngste Landrats-Stichwahl im Kreis Oder-Spree in Brandenburg an, da kam der AfD-Kandidat auf fast 48 Prozent. Im Osten ist auch die Ablehnung von Zuwanderung größer als im Westen.

Im nächsten Jahr wählen Brandenburg, Sachsen und Thüringen ihre Landtage neu. Kann die AfD da stärkste Kraft werden?

Ganz klar: Ja. Das Potenzial für die AfD als stärkste Partei ist da. Das war schon 2019 so. Damals ist es den amtierenden Ministerpräsidenten im Wahlkampf-Endspurt aber gelungen, die Reihen zu schließen und als erste Kraft durchs Ziel zu gehen. Das kann sich wiederholen, ist aber kein politisches Naturgesetz.

Wie sehr schaden Robert Habecks Entwurf zum Heizungsgesetz und die Affäre um den entlassenen Staatssekretär Patrick Graichen den Grünen?

Das schadet offenbar sehr. Die Grünen befinden sich auf einer abschüssigen Bahn. Ihr Wähler-Zuspruch ist in den letzten Monaten langsam, aber stetig gesunken. Andererseits: In den Umfragen stehen die Grünen als einzige Regierungspartei noch besser da als bei der Bundestagswahl 2021. SPD und FDP liegen weit unter ihrem jeweiligen Ergebnis von 2021.

Im letzten Sommer standen die Grünen besser da, während Deutschland einen extrem heißen Sommer mit Dürre erlebte …

Das war aber nicht der Hauptgrund für den grünen Höhenflug. Der beruhte damals weniger auf dem Thema Klimawandel als auf dem sehr geschätzten Agieren von Annalena Baerbock und Robert Habeck in den ersten Kriegs- und Krisenmonaten.

Die Mitte der Legislaturperiode nähert sich, erfahrungsgemäß ist eine Koalition dann wenig beliebt. Die drei Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP liegen bei Ihnen zusammen bei 42 Prozent. Ist das viel oder wenig?

Die Ampel könnte, wäre am Sonntag Wahl, nicht gemeinsam weiterregieren. Das ist aber ein gängiges Phänomen inmitten der Legislaturperiode. Im Wahlkampf ändern sich oft die Zustimmungswerte für die regierenden Parteien. Die Ampel ist also noch lange nicht tot. Gewählt wird der Bundestag ja erst 2025.

Die Mehrheit der Bürger betrachtet Scholz reserviert. Nur ein gutes Drittel ist mit seiner Arbeit zufrieden. Stefan Merz, Wahlforscher bei Infratest Dima

Was denkt das Volk über Olaf Scholz?

Die Deutschen bewerten ihren Kanzler äußerst zurückhaltend. Die Mehrheit der Bürger betrachtet Scholz reserviert. Nur ein gutes Drittel ist mit seiner Arbeit zufrieden. Viele Deutsche halten ihn für zu zögerlich, zu zurückhaltend, zu wenig Führung. Vor Jahren hat Scholz mal gesagt „Wer Führung bestellt, bekommt sie“. Davon spüren die Deutschen gerade sehr wenig. Scholz‘ Zurückhaltung im Ukraine-Kurs wurde begrüßt. Aber die meisten Bürger wollen mehr Gestaltungskraft des Kanzlers sehen.

Schlechte Stimmung für die Ampel Im jüngsten ARD-Deutschlandtrend von Infratest Dimap kommt Vizekanzler Robert Habeck auf eine Zustimmung von 30 Prozent, das sind fünf Punkte weniger als noch im April. Annalena Baerbock liegt bei 44 Prozent. FDP-Chef Christian Lindner rangiert mit 33 Prozent ebenfalls vor Habeck. Die nächste Bundestagswahl würde regulär im Herbst 2025 stattfinden. Die Grünen haben kein formalisiertes Verfahren zur Frage, ob sie einen Kanzlerkandidaten aufstellen und wie dies geschehen soll. In der jüngsten Infratest-Umfrage liegen sie bei 16 Prozent. Im letzten Deutschlandtrend kommt die Union bei der Sonntagsfrage auf 30 Prozent, die SPD auf 17 Prozent. Grüne und AfD werden jeweils auf 16 Prozent taxiert. Die FDP liegt demnach bei sieben Prozent, die Linke bei fünf Prozent.

Der Kanzler greift also nur wenig über die SPD-Anhänger hinaus.

Jedenfalls ist die Zustimmung zu Scholz weit geringer als sie für Angela Merkel war. Selbst in den Zeiten, in denen Merkels Regierung miserable Noten einfuhr, waren ihre persönlichen Werte erheblich besser.

Der Kanzler wurde ja nie von einem Teil der Bevölkerung groß verehrt, wie einst Robert Habeck. Ist es am Ende ein Vorteil, wenn ein Absturz in der Gunst der Bevölkerung dadurch unmöglich ist?

Naja, denken Sie an die letzte Bundestagswahl. Da kam es ja schon auf die Person an. Scholz setzte sich durch. Nun hat er den Vorteil, dass der Oppositionsführer Friedrich Merz noch unbeliebter ist als Scholz. Merz misslingt es, populärer zu werden. Das ist ungewöhnlich angesichts einer unbeliebten Regierung und der Tatsache, dass die Union als Partei davon sehr wohl profitieren kann.

Wie sehen die Zahlen genau aus?

Scholz kommt auf eine Zustimmung von 35 Prozent, Merz auf 29 Prozent, Habeck 30 Prozent, Christian Lindner 33 Prozent. Scholz hat hier also knapp die Nase vorn.

Rechnen Sie mit einem weiteren Ansehensverlust Habecks? Und damit weiteren Vorteilen für Annalena Baerbock?

Auch Baerbock ist von ihren Bestwerten entfernt. Sie hat sich aber in den letzten Monaten bei Werten um 45 Prozent stabilisiert und momentan dadurch einen deutlichen Vorsprung vor Habeck. Das muss aber nicht so bleiben.

Sie fragen immer: Welche Partei würden Sie wählen, wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl. Wir fragen Sie: Welche Regierung käme heraus, würde Sonntag gewählt?

Lassen Sie mich mal kurz rechnen … zu einer großen Koalition würde es momentan reichen. Für die Ampel, Rot-Rot-Grün und Schwarz-Grün aber nicht. Bliebe nur noch Jamaika. Also: Nur CDU/CSU mit SPD oder CDU/CSU, Grüne und FDP wären rechnerisch möglich.