Wahlkampf in den USA Wo ist Joe Biden?

Am Freitag haben die Meinungsforscher dem Weißen Haus mal wieder den Auftakt ins Wochenende verdorben. Einer neuen Umfrage des Emerson College zufolge sind die Beliebtheitswerte von US-Präsident Joe Biden innerhalb von nur einem Monat um sechs Prozentpunkte abgesackt.

Nur 39 Prozent der Befragten finden, dass der 79-Jährige einen guten Job macht. 53 Prozent sind anderer Meinung. Zweieinhalb Wochen vor den wichtigen Zwischenwahlen (Midterms) sind das schlechte Nachrichten für die Demokraten, die um ihre Mehrheit im Kongress fürchten.

Auffällig ist, dass Biden bisher kaum im Wahlkampf in den „Battleground“-Staaten auftaucht. Will er nicht oder fürchten Demokraten, dass er die Wahlkämpfer nach unten zieht?

Statt seiner hat Ex-Präsident Barack Obama Auftritte in vier wichtigen Bundesstaaten angekündigt, die unter anderem über die Mehrheit im US-Senat entscheiden: in Georgia, Michigan, Wisconsin und Nevada. Von Biden sind ähnliche Reisepläne nicht bekannt.

Ich bezweifle, dass sich Wahlkampf-Rallyes für Kandidaten in den Midterms positiv ausgewirkt haben. Ron Klain, Stabschef des Weißen Hauses

Das sei auch nicht so wichtig, findet sein Stabschef Ron Klain. Dem Sender CNN sagte Klain: „Ich bezweifle, dass sich Wahlkampf-Rallyes für Kandidaten in den Midterms positiv ausgewirkt haben. Also versuchen wir es mal mit anderen Mitteln.“

Statt durchs Land zu reisen, kündigt Biden Maßnahmen an, die ihm die Zustimmung bestimmter Wählergruppen bringen sollen. Am Mittwoch verkündete er angesichts der weiter hohen Benzinpreise, weitere 15 Millionen Barrel aus den strategischen Ölreserven der USA freizugeben, die im Dezember auf den Markt kommen sollen. Die Spritpreise seien in den vergangenen Monaten zwar bereits deutlich gesunken, „aber nicht schnell genug“, sagte Biden.

Zwar bestritt das Weiße Haus, dass dieser Schritt etwas mit den Midterms zu tun habe. Kurz zuvor waren aber Umfragen veröffentlicht worden, die darauf hindeuten, dass die Amerikaner die Wirtschaftslage wieder als das wichtigste Thema für ihre Wahlentscheidung einstufen. Das nutzt einer Erhebung der „New York Times“ und des Siena College zufolge den Republikanern.

Die Demokraten setzen auf die Wut über das Abtreibungsurteil

Wochenlang hatten die Demokraten gehofft, dass die umstrittene Supreme-Court-Entscheidung zu Schwangerschaftsabbrüchen die Wähler an die Urnen treibt und sich Unentschlossene gegen die Republikaner entscheiden. Die von Bidens Vorgänger Donald Trump zementierte konservative Mehrheit des obersten US-Gerichts hatte das bundesweite Abtreibungsrecht im Juni gekippt. In der Folge kam es zu landesweiten Protesten, die Werte der Demokraten stiegen.

Gerade deshalb sollten das Weißen Haus zwei Erkenntnisse aus der Umfrage besonders alarmieren: Lagen die Demokraten bei unabhängigen Wählerinnen im September noch mit 14 Prozentpunkten vorne, tendiert diese Gruppe nun mit einem Abstand von 18 Prozentpunkten zu den Republikanern.

Und: Das Thema Abtreibung ist nur noch für neun Prozent aller befragten Frauen das wichtigste Thema. Bei Männern sind es nur ein Prozent.

Auch eine Umfrage von „Politico-Morning Consult“ sieht eine Trendumkehr hin zu den Republikanern. 81 Prozent der Befragten sagen demnach, die Wirtschaftslage spiele eine „große Rolle“ in ihrer Wahlentscheidung.

Biden setzt dennoch weiter auf einen Motivationsschub durch das Abtreibungsthema. Am Dienstag kündigte er an, als erste Amtshandlung im kommenden Jahr ein bundesweites Gesetz im Kongress einzubringen, das die Wahlfreiheit festschreiben soll. Das kann aber nur gelingen, wenn seine Partei bei den Midterms gut abschneidet.

