Wahlkampfauftakt der Grünen Mit „Habock“ und Healthy Bowl gegen den Hass

Man kann die Gastgeber der Veranstaltung am Buffet erkennen: Selbstgemachte grüne Detox-Smoothies (mit Spinat, Gurke, Apfel, Ananas, Ingwer und Spirulina), Bagels mit Avocado und Wildkräutern, Granola, Porridge mit Kokos und Mango oder eine sogenannte Healthy Bowl mit Rote Beete, geräuchertem Tofu und Apfel-Balsamico erwarten die Gäste der Grünen.

Eigentlich soll es der offizielle Wahlkampfauftakt für die Europawahl sein. Für den scheint die Partei nochmal Energie tanken zu wollen.

Denn eigentlich läuft der Wahlkampf für die Grünen schon seit Wochen – und er ist kräftezehrend. Ihre Plakate werden abgerissen und beschädigt, Kandidaten beleidigt und geschlagen, an Wahlkampfständen tauchen häufig Pöbler auf. Für die Grünen ist der Wahlkampf zur Mutprobe geworden.

Die Parteispitze hat extra Leitfäden erarbeitet, man steht im ständigen Austausch mit BKA und Polizei, die Kosten für die Sicherheit der Veranstaltungen der Partei sind explodiert. Doch gleichzeitig scheinen die Angriffe von außen die Partei im Inneren geeint zu haben. Tausende neue Mitglieder haben die Grünen seit dem Jahreswechsel, es wurden deutlich mehr Großplakate bestellt als vor fünf Jahren und mehr Haustürwahlkämpfer gefunden.

Wir freuen uns total, dass wir mal wieder gemeinsam auf einer Bühne stehen. Außenministerin Annalena Baerbock über den gemeinsamen Auftritt mit Vizekanzler Robert Habeck.

Die Geschlossenheit will auch die Parteispitze am Montagmorgen in einer Event-Location in Berlin-Wilmersdorf, zu der auch einige Neumitglieder eingeladen wurden, präsentieren. Wie beim Einzug in die Hochzeitskirche laufen hinter Spitzenkandidatin Terry Reintke im weißen Kleid die beiden Grünen-Chefs Omid Nouripour und Ricarda Lang sowie Außenministerin Annalena Baerbock und Vizekanzler Robert Habeck vor die wartende Presse.

„Wir freuen uns total, dass wir mal wieder gemeinsam auf einer Bühne stehen“, sagt Baerbock und umarmt Habeck etwas umständlich. Der Wirtschaftsminister lächelt gequält. Das Verhältnis der beiden prominentesten Grünen hat seit der letzten Bundestagswahl, bei der Baerbock sich die Kanzlerkandidatur sicherte, stark gelitten. Wer vom Duo „Habock“ die Partei in den nächsten Bundestagswahlkampf führen darf, ist noch nicht final entschieden.

Die Grünen geben sich staatstragend

Doch darum soll es im alten Wasserwerk in Wilmersdorf nicht gehen. Zwar rechnet in der Partei niemand damit, dass das Rekordergebnis von 20,5 Prozent aus 2019 wiederholt werden kann, aber so stark wie die SPD möchte man schon abschneiden. Doch den größten Unterschied beider Parteien – ihre Position für Waffenlieferungen an die Ukraine – erwähnen die Grünen an diesem Tag mit keinem Wort.

Stattdessen fordert die Partei eine „Infrastrukturunion“ für Europa, man wolle mehr für länderübergreifende Stromnetze, Bahnlinien und Wasserstoffpipelines tun. „Wir müssen jetzt investieren, um unseren Wohlstand zu sichern“, sagt Reintke. Auch beim Thema Sicherheit müsse Europa stärker zusammenarbeiten.

20,5 Prozent holten die Grünen bei der Europawahl 2019.

Vor allem aber geben sich die Grünen staatstragend: „Es geht um den Schutz unserer Demokratie“, betonen sowohl Nouripur als auch Lang. Baerbock betont ebenfalls, man müsse die Demokratie verteidigen. „Europa ist unsere Lebensversicherung für Freiheit und Frieden“, sagt sie.

Doch es schwingt auch etwas Sorge mit vor der heißen Phase des Wahlkampfs. In zahlreichen Städten in der ganzen Republik will die Parteispitze in den kommenden Wochen auftreten – bei Townhalls, auf Marktplätzen, bei Unternehmensbesuchen. Nach den vergangenen Wochen keine Selbstverständlichkeit.

„Wir schauen natürlich, dass wir unsere Leute schützen, aber es gibt keinen Quadratzentimeter, den wir preisgeben“, sagt Parteichef Nouripour. „Weichen ist keine Option.“