Was tun bei rassistischem Gegröle? „Der Selbstschutz sollte an erster Stelle stehen“

Ein Schützenfest in Niedersachsen, ein Schlagerfestival in Hamburg, ein Volksfest in Bayern, ein Elite-Internat in Schleswig-Holstein – nachdem im Internet ein Video mit rassistisch herumgrölenden Sylter Partygästen viral gegangen war, wurden schnell weitere Fälle bekannt, in denen der Techno-Hit „L’Amour Toujours“ des italienischen DJs Gigi D’Agostino dafür missbraucht wurde.

Überraschend kommt das nicht: Zum einen dürften die enthemmten Sylter Party-Rassisten Nachahmer provoziert haben und zum anderen ist „L’Amour Toujours“ ein Fall sogenannter „Hundepfeifen-Politik“ (Englisch: „dog whistling“).

Rechtsextreme wie Martin Sellner, der Chef der Identitären Bewegung, benutzen das Lied als Code, um ihre Botschaften zu verbreiten. In diesem Fall singen Eingeweihte ausländerfeindliche Zeilen auf die Melodie eines Dance-Musik-Klassikers der Neunziger Jahre.

Menschen fühlen sich sicher, wenn sie in geselliger Bierlaune zu dieser eingängigen Melodie rassistische Botschaften verbreiten. Lorenz Blumenthaler, Amadeu Antonio Stiftung, zu „L’Amour Toujours“

Popularisiert wird diese Verfremdung durch soziale Medien wie TikTok. „L’Amour Toujours“ fungiert in Deutschland so schon länger als rechtsextremes Meme. Das wirft die Frage, wie man reagieren soll, wenn Menschen im öffentlichen Raum oder auf privaten Partys zu bekannten Pop-Songs rassistische Zeilen singen.

Die Amadeu Antonio Stiftung (AAS) versucht bereits seit 1998, den Widerstand der Zivilgesellschaft gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus mitzuorganisieren. Sie fordert Partygäste auf, einzuschreiten. „Menschen fühlen sich sicher, wenn sie in geselliger Bierlaune zu dieser eingängigen Melodie rassistische Botschaften verbreiten“, sagt Lorenz Blumenthaler von der Stiftung. Das sei äußert alarmierend. Man erfahre davon nur, wenn es jemand mitfilme und es zur Anzeige bringe. Das passiere aber in den seltensten Fällen.

Gemeinsam vorgehen gegen rechte Gröler

Blumenthaler betont jedoch, dass eine Konfrontation der Gröler nur sinnvoll sei, wenn man sich dabei nicht selbst in Gefahr bringe. „Der Selbstschutz sollte an erster Stelle stehen“, sagt er. Das gelte insbesondere für Menschen mit Migrationshintergrund, die besonders gefährdet für Angriffe von Rassisten seien.

Er empfiehlt, sich im Raum nach möglichen Verbündeten umzuschauen. Dann könne man die Sänger des rechtsextremen Liedes gemeinsam auffordern, aufzuhören. Man sollte die Aufmerksamkeit auf sich lenken und klar Widerspruch leisten, sagt Blumenthaler. Sobald das Schweigen zu dem Vorfall durchbrochen sei, würden oft andere in dem Raum die Einschreitenden unterstützen. Am besten bitte man den DJ vorher, die Musik runter zu drehen, um klarzumachen, dass wegen dieses rassistischen Vorfalls keine unbeschwerte Party mehr stattfinde.

Sei eine Konfrontation zu gefährlich, könne man auch den DJ bitten, das Lied zu wechseln, wenn dieser nicht Teil der Aktion sei und nicht wisse, dass darauf ein extremistischer Text gesungen werde. „Fast immer kann man das Geschehen filmen und die Täter nachher anzeigen“, sagt Blumenthaler. „Das hat nichts mit Denunziantentum zu tun“, sagt er. Es mache etwas mit Betroffenen, wenn Rassismus unwidersprochen bleibe.

Ein Einschreiten fordert auch Klaus-Peter Hufer, außerplanmäßiger Professor an der Universität Duisburg-Essen für Erwachsenenbildung. „Schweigen bedeutet Zustimmung«, sagte er dem „Spiegel“. Werde nicht widersprochen, würden die Rassisten sich bestätigt und berauscht fühlen. Er rät beim Widerspruch zu einfachen Botschaften statt einer Argumentationsflut, ansonsten gerate man in die Komplexitätsfalle.

Doxing ist bedenklich

Dass das Sylter Video, das von einer der Feiernden selbst aufgenommen wurde, von Dritten mit unverpixelten Gesichtern in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, halten die meisten Medienrechtler hingegen für bedenklich. Später kursierten zudem die Namen und teils auch die Wohnorte der Feiernden im Netz. Einige der Beteiligten sind von ihren Arbeitgebern entlassen worden. Vielfach wurde in den vergangenen Tagen dieses Doxing, das Sammeln und Veröffentlichen personenbezogener Daten, kritisiert.

Zwar kann das rassistische Gegröle auf Sylt nach Ansicht vieler Juristen als zeitgeschichtliches Ereignis gelten. Doch fraglich ist, ob deshalb die nicht-prominenten Menschen in dem Video unverpixelt gezeigt werden dürfen. Erst recht gelte das für denjenigen, die an den Gesängen nicht teilnähmen, sagt der Medienanwalt Lucas Brost der „Legal Tribune Online“.

Lorenz Blumenthaler von der Amadeu Antonio Stiftung rät noch aus einem anderen Grund davon ab, das Video unverfremdet in den sozialen Medien zu zeigen. Das rechte Meme werde damit reproduziert und seine Bekanntheit weiter erhöht, sagt er. Auch die Medien sollten die rechtsextreme Partyszene deshalb am besten nicht unverfremdet abbilden. So rät Blumenthaler davon ab, die rassistischen Liedzeilen ständig zu wiederholen.

Zumindest zu „L’Amour Toujours“ könnte in diesen Sommer trotz der inzwischen enormen Bekanntheit vergleichsweise wenig rassistische Gesänge geben. Denn auf vielen Volksfesten soll das Lied nicht mehr gespielt werden.

Dabei handelt es sich eigentlich um ein Liebeslied, wie Gigi D’Agostino nach Bekanntwerden des Sylter Videos betonte.